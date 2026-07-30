Đêm nhạc VPBank Prime's Night - VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 hé lộ dàn line-up gây sốt

Bích Phương, Hoàng Dũng, Phùng Khánh Linh và Vương Bình sẽ cùng hội tụ tại VPBank Prime's Night diễn ra tối 1/8, hứa hẹn mang đến đại tiệc âm nhạc bùng nổ, tiếp thêm năng lượng bứt phá cho hơn 10.500 vận động viên trước thềm race day của VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 khởi tranh.

Được đầu tư quy mô, VPBank Prime's Night hứa hẹn trở thành điểm hẹn bùng nổ của hàng chục nghìn runner và khán giả

Mỗi nghệ sĩ góp mặt tại VPBank Prime's Night là một màu sắc riêng, tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc đúng với tinh thần "The City Rhythm" của VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026. Nếu Bích Phương được kỳ vọng sẽ "đốt nóng" sân khấu bằng loạt bản hit quốc dân cùng nguồn năng lượng bùng nổ và phong cách trình diễn đầy cuốn hút, thì Hoàng Dũng sẽ đưa khán giả bước vào không gian âm nhạc giàu cảm xúc với những ca khúc về tình yêu, thanh xuân và hành trình trưởng thành, đồng hành cùng nhiều bạn trẻ qua những cột mốc đáng nhớ của cuộc sống!

Trong khi đó, người hâm mộ của "nàng thơ indie" Phùng Khánh Linh chắc chắn sẽ mong chờ những giai điệu tinh tế, bay bổng cùng chất nhạc đậm dấu ấn cá nhân và tư duy âm nhạc hiện đại. Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, Vương Bình mang đến nguồn năng lượng tươi mới với chất giọng ấm áp, phong cách mộc mạc cùng những ca khúc triệu view như Thanh tân, hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc cộng hưởng cảm xúc và những màn "fanchant" hòa giọng đáng nhớ tại VPBank Prime's Night.

Khi những "hitmaker" đình đám hội tụ trên cùng một sân khấu, VPBank Prime's Night hứa hẹn trở thành bữa tiệc âm nhạc nơi hàng chục nghìn runner từ 34 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng "cháy" hết mình, tiếp năng lượng và cảm xúc trước Race Day.

Đây cũng là một trong những điểm khác biệt giúp VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon không chỉ là một giải chạy mà còn là lễ hội đa trải nghiệm, kết hợp giữa thể thao, âm nhạc, công nghệ. Nếu Race Day là nơi mỗi runner chinh phục giới hạn thể chất thì đêm nhạc sẽ là không gian để mọi người cùng nạp lại năng lượng, kết nối cảm xúc và tận hưởng trọn vẹn tinh thần của một thành phố không ngừng chuyển động.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách tham quan được tổ chức tại các gian hàng VPBank ở khu vực Expo

Bên cạnh đại tiệc âm nhạc, khu vực Expo còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm và ưu đãi hấp dẫn từ hệ sinh thái VPBank. Tại gian hàng VPBank Prime, VPBank Diamond và VPBank CommCredit, khách tham quan có cơ hội nhận nhiều quà tặng độc quyền khi mở tài khoản, đăng ký sản phẩm hoặc gửi tiết kiệm theo điều kiện chương trình. Đặc biệt, 200 khách hàng đầu tiên đủ điều kiện sẽ nhận vé tham dự VPBank Prime's Night tại khu Prime Zone cùng lightstick phiên bản giới hạn.

Không chỉ là một giải chạy, VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 được kỳ vọng trở thành một "festival" đúng nghĩa, nơi thể thao, âm nhạc, công nghệ và trải nghiệm hòa quyện trong chuỗi hoạt động kéo dài từ 31/7 đến 2/8. Từ Expo Day với hàng loạt hoạt động tương tác, Festival Zone, Music Booth đến đại nhạc hội VPBank Prime's Night, mọi "điểm chạm" đều được thiết kế để người tham dự vừa khám phá, kết nối, vừa tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội.

Trong đó, với sân khấu ngoài trời quy mô lớn, hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại cùng sự góp mặt của dàn nghệ sĩ được yêu thích, VPBank Prime's Night hứa hẹn trở thành tâm điểm của sự kiện, "đốt nóng" bầu không khí trước Race Day và tiếp thêm năng lượng để hàng chục nghìn runner.

Đặc biệt, chương trình năm nay mang chủ đề "Bứt phá từ hôm nay", vừa đánh dấu cột mốc 5 năm VPBank Prime đồng hành cùng thế hệ khách hàng trẻ Việt Nam, đồng thời cũng hướng tới chào mừng kỷ niệm 33 năm thành lập Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), lan tỏa tinh thần "Vì một Việt Nam Thịnh Vượng" thông qua sự kết nối giữa Thể thao - Âm nhạc - Công nghệ.