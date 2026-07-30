Không viral, cà phê trứng Tonkin vẫn thu hút hàng trăm khách quốc tế mỗi ngày

Khoảng 10h sáng, căn phòng hơn 30m² trên lầu 2, số 91 Lý Tự Trọng đã kín chỗ. Trong không gian nhỏ, tiếng Việt, Anh, Hoa, Hàn và Thái Lan liên tục vang lên. Phần lớn thực khách cùng gọi một món đặc trưng: cà phê trứng.

Không có góc check-in cầu kỳ hay video triệu lượt xem trên TikTok, khung cảnh này đã diễn ra nhiều năm tại Tonkin Specialty Coffee, một quán khá kín tiếng ở trung tâm TP.HCM.

Du lịch phục hồi nhưng khách không phân bổ đều

Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, tăng 20,4%. Doanh thu lưu trú và ăn uống đạt khoảng 843,1 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6%; doanh thu lữ hành tăng 20,2%.

Du lịch phục hồi tạo động lực cho ngành F&B, nhưng khách không tự động phân bổ đều. Tonkin Specialty Coffee là một trong những quán được nhiều du khách chủ động tìm đến.

Một quán cà phê đi ngược nền kinh tế của sự chú ý

Các bài viết và video của Tonkin Coffee hiếm khi tạo hiệu ứng xu hướng. Không gian nhỏ cũng không phù hợp cho hoạt động quay phim, chụp hình quy mô lớn. Khách chủ yếu đến ngồi lại và thưởng thức cà phê.

Mô hình này dường như đi ngược attention economy, nơi khả năng gây chú ý và viral thường được xem là yếu tố quan trọng. Dù vậy, Tonkin vẫn thu hút thực khách địa phương và quốc tế.

Điều gì tạo nên dấu ấn cho cà phê trứng Tonkin?

Lớp kem trứng tại Tonkin được kết hợp từ trứng, kem béo, vanilla, rượu rum và kỹ thuật riêng để tạo kết cấu mềm, mượt.

Phần cà phê sử dụng espresso chiết xuất từ Fine Robusta Gia Lai, tạo hương vị đậm, cân bằng và dễ uống.

Nic, một du khách châu Âu, nhận xét: "Rated as a great egg coffee in HCMC and it lived up to the hype!" (Được đánh giá cao về cà phê trứng tại TP.HCM và trải nghiệm thực tế đúng như kỳ vọng).

Khách quốc tế tìm thấy Tonkin Coffee bằng cách nào?

Khách quốc tế thường không chọn điểm đến chỉ dựa trên một video. Nhiều người tìm thấy Tonkin trong quá trình lên kế hoạch du lịch Việt Nam.

YiLong chia sẻ: "Vì còn chút thời gian trước khi lên máy bay, tôi đã tìm kiếm trên mạng cụm từ ‘cà phê ngon tại Thành phố Hồ Chí Minh’ và kết quả là Tonkin. Việt Nam nổi tiếng với cà phê, nên tôi quyết định thử."

Khi mỗi ly cà phê là một phần của lịch trình

Du khách thường chỉ có vài ngày tại TP.HCM nên mỗi bữa ăn, mỗi ly cà phê đều cần được cân nhắc. Họ thường kiểm tra Google Maps, TripAdvisor, Reddit hoặc blog du lịch trước khi lựa chọn.

Tensai, một du khách Nhật, viết: "Our very first egg coffee experience and still a memorable one after tasting around 50+ egg coffees all around Vietnam." (Đây là trải nghiệm cà phê trứng đầu tiên của chúng tôi và vẫn là một trải nghiệm đáng nhớ sau khi đã thử hơn 50 ly cà phê trứng trên khắp Việt Nam).

Maria Ashlee nhận xét: "The coconut and egg coffee I had in HCMC during my five days there was excellent. Underrated." (Cà phê dừa và cà phê trứng tôi uống trong năm ngày ở TP.HCM rất ấn tượng. Quán vẫn chưa được biết đến rộng rãi).

Những đánh giá này cho thấy trải nghiệm thực tế có thể tạo sức bền khác với sự bùng nổ ngắn hạn của xu hướng.

Khi chất lượng trở thành lợi thế cạnh tranh lâu dài

Sau giờ trưa, khách Việt và khách nước ngoài vẫn tiếp tục tìm đến Tonkin. Với nhiều người, đây là điểm dừng đã được đưa vào lịch trình từ trước.

Linh Phan, tác giả sách và nhà sáng lập cộng đồng Solo Expert, chia sẻ:

"Một ly cà phê trứng tưởng chừng đơn giản nhưng ở chốn này nó đã trở thành một nghi thức. Mỗi thìa đưa lên là sự giao hòa tuyệt diệu giữa béo, ngọt, đắng và ấm. Hương vị ấy lan tỏa xuống lồng ngực, chậm rãi và sâu lắng, khiến bạn buộc phải ngồi yên lại một chút để cảm nhận sự rung động bằng tất cả giác quan. Tôi vốn yêu cà phê từ lâu nhưng chính khoảnh khắc tĩnh lặng đó khiến tôi tự vấn rằng vì sao có những thức uống đi qua hàng trăm nơi rồi vẫn nhạt nhòa trong ký ức, nhưng một ly cà phê trứng ở Tonkin lại có sức nặng neo đậu lâu đến thế."

Từ căn phòng nhỏ trên đường Lý Tự Trọng, Tonkin hiện có bốn cơ sở tại TP.HCM. Trường hợp này cho thấy doanh nghiệp F&B có thể giảm phụ thuộc vào xu hướng nếu sản phẩm khác biệt và trải nghiệm đáng nhớ.

Viral vẫn quan trọng với thương hiệu mới. Tuy nhiên, khi xu hướng qua đi, chất lượng sản phẩm và trải nghiệm đáng chia sẻ mới quyết định khả năng tồn tại lâu dài.

Tonkin Coffee với 4 cơ sở tại TP.HCM

Tonkin Specialty Coffee: Lầu 2, số 91 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành.

Tonkin Garden Cafe: 135/50 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.

Tonkin Egg Coffee: 1 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành.

Tonkin Egg Coffee & Herbal Tea: Lầu 1, số 27 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn.