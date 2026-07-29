FabulousMe nhìn lại hành trình thiết kế quạt cho AIDS Walk San Francisco

SAN FRANCISCO, California – AIDS Walk San Francisco 2026 đã diễn ra ngày 19 tháng 7 tại Robin Williams Meadow, Golden Gate Park, đánh dấu 40 năm của một trong những chương trình gây quỹ và nâng cao nhận thức về HIV/AIDS lâu đời nhất tại Hoa Kỳ. Nhân dịp này, FabulousMe nhìn lại hành trình thiết kế và đóng góp quạt cho sự kiện, bắt đầu từ năm 2019.

Được tổ chức lần đầu vào năm 1987, AIDS Walk San Francisco đã quy tụ nhiều thế hệ người tham gia, các nhà hoạt động, tổ chức cộng đồng và đối tác nhằm gây quỹ cho các chương trình phòng ngừa, chăm sóc và hỗ trợ liên quan đến HIV tại khu vực Vịnh San Francisco. Trải qua bốn thập kỷ, sự kiện tiếp tục là một trong những hoạt động cộng đồng tiêu biểu trong nỗ lực ứng phó với HIV/AIDS tại Hoa Kỳ.

FabulousMe bắt đầu thiết kế và đóng góp quạt cho AIDS Walk San Francisco từ năm 2019 dưới hình thức tài trợ hiện vật. Hoạt động này tạm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trước khi được nối lại khi sự kiện trở lại hình thức tổ chức trực tiếp.

Các mẫu quạt được thiết kế riêng cho từng mùa và được sử dụng trong khuôn khổ sự kiện. Bert Champagne, Giám đốc Sự kiện của AIDS Walk San Francisco, chia sẻ: "Những người tham gia AIDS Walk luôn mong chờ được sưu tầm những chiếc quạt này qua từng năm. Chúng tôi rất tự hào về mối quan hệ hợp tác lâu dài với FabulousMe.com cũng như sự đồng hành của Lan Vu."

Lan Vu, nhà sáng lập FabulousMe, cho biết: "AIDS Walk là một trong những sự kiện đầu tiên chúng tôi thực hiện tại San Francisco. Điều khiến chúng tôi quay lại không chỉ là chiếc quạt, mà còn là ý nghĩa của một chương trình đã góp phần thay đổi nhận thức về HIV/AIDS trong suốt nhiều thập kỷ."

Đối với FabulousMe, việc đóng góp hiện vật cho AIDS Walk là một cách duy trì sự gắn kết với các hoạt động cộng đồng đã đồng hành cùng những năm đầu phát triển của thương hiệu tại Hoa Kỳ.

Bước sang cột mốc 40 năm, AIDS Walk San Francisco tiếp tục gây quỹ cho các dịch vụ liên quan đến HIV, đồng thời nhấn mạnh rằng việc giảm kỳ thị đối với người sống chung với HIV vẫn là một phần quan trọng trong nỗ lực xây dựng một cộng đồng cởi mở và hòa nhập.

Về FabulousMe

FabulousMe là thương hiệu quạt và phụ kiện sự kiện có nguồn gốc Việt Nam, phát triển các thiết kế tùy chỉnh cho doanh nghiệp, nghệ sĩ, tổ chức cộng đồng và các sự kiện văn hóa tại Hoa Kỳ và châu Á.