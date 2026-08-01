Trai xinh gái đẹp “phủ sóng” Expo, biến VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 thành lễ hội hot dịp cuối tuần

Ngay từ sáng 31/7, khu vực Expo của VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 đã trở thành một trong những điểm hẹn sôi động nhất TP.HCM. Hàng nghìn runner trong nước và quốc tế liên tục đổ về nhận BIB, tranh thủ check-in tại các góc trải nghiệm và hòa mình vào không khí lễ hội trước thềm Race Day.

Với concept "The City Rhythm", khu Expo mang đến cảm giác như một "music festival" giữa lòng thành phố, nơi thể thao, âm nhạc và những cá tính độc đáo cùng hòa chung một nhịp.

Visual cực phẩm của Siêu mẫu Sơn Đặng tại khu vực Expo VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026

Không khó để bắt gặp những nhóm bạn trẻ diện outfit thể thao đầy màu sắc, các runner đầu tư chỉn chu từ trang phục đến phụ kiện hay những gương mặt quen thuộc trong cộng đồng chạy bộ liên tục tạo dáng trước các booth check-in. Càng về trưa, không khí càng "nóng" khi đông đảo vận động viên cùng đổ về khu vực sự kiện, biến khu vực Expo thành một "sàn runway" ngẫu hứng của những visual khỏe khoắn, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Không giấu được sự hào hứng khi đến nhận BIB cự ly 10KM, Siêu mẫu Sơn Đặng cho hay: "Mình ấn tượng vì khu Expo năm nay được đầu tư rất chỉn chu. Không chỉ đến nhận BIB mà còn có rất nhiều booth trải nghiệm, trò chơi tương tác và quà tặng nên đi một vòng là thấy mê luôn. Điều mình mong chờ nhất vẫn là đêm nhạc VPBank Prime's Night vào tối 1/8. Hy vọng sau khi ‘quẩy’ hết mình cùng concert, tụi mình sẽ nạp đầy năng lượng để sáng hôm sau tự tin chinh phục đường chạy".

Runner quốc tế hào hứng check-in tại khu Expo trước thềm Race Day

Không chỉ thu hút cộng đồng runner trong nước, sự kiện năm nay còn chào đón hơn 10.500 vận động viên đến từ 34 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khắp khu Expo, những cuộc trò chuyện bằng nhiều ngôn ngữ, những cái bắt tay, những bức ảnh chụp chung hay màn trao đổi huy hiệu lưu niệm đã tạo nên bầu không khí giao lưu quốc tế sôi động. Với nhiều runner nước ngoài, đây không chỉ là dịp chinh phục đường chạy mà còn là cơ hội khám phá một TP.HCM trẻ trung, cởi mở và giàu năng lượng theo cách rất khác.

Nhiều runner không giấu được sự phấn khích khi lần đầu trải nghiệm mô hình kết hợp giữa thể thao – âm nhạc – công nghệ ngay giữa lòng TP.HCM

Trong dòng người háo hức nhận BIB, nhiều runner không giấu được sự phấn khích khi lần đầu trải nghiệm mô hình kết hợp giữa giải chạy và lễ hội âm nhạc ngay giữa trung tâm TP.HCM. Anh Thanh Chung (28 tuổi) không giấu được sự bất ngờ: "Mình rủ cả hội bạn đăng ký vì thấy giải có đủ mọi trải nghiệm: vừa được chạy, vừa xem concert, lại còn có Expo với rất nhiều gian hàng và quà tặng. Mọi thứ được Ban Tổ chức chuẩn bị chỉn chu nên ngay từ lúc nhận BIB đã thấy rất háo hức rồi".

Hàng nghìn runner háo hức check in nhận Race Kit và khám phá khu vực Expo của sự kiện

Bên cạnh dòng người nô nức check-in, hơn 30 gian hàng trải nghiệm cũng luôn trong tình trạng nhộn nhịp. Từ các thử thách vận động, minigame công nghệ, workshop, hoạt động chăm sóc sức khỏe đến khu trưng bày của các thương hiệu đồng hành, mỗi điểm dừng đều mang đến những trải nghiệm mới cho người tham dự. Nhiều runner tranh thủ vừa khám phá sản phẩm, vừa "săn" những phần quà phiên bản giới hạn trước khi bước vào ngày thi đấu chính thức.

Khu vực của hệ sinh thái VPBank là một trong những điểm thu hút đông đảo khách tham quan các gian hàng VPBank Prime, VPBank Diamond và VPBank CommCredit và các công ty trong hệ sinh thái. Tại đây, nhiều bạn trẻ hào hứng trải nghiệm các sản phẩm tài chính, tham gia minigame tương tác và nhận những món quà độc quyền. Đặc biệt, gian hàng VPBank Prime liên tục thu hút dòng người xếp hàng khi mang đến cơ hội sở hữu vé Prime Zone của đại nhạc hội VPBank Prime's Night cùng nhiều phần quà hấp dẫn dành cho khách hàng đáp ứng điều kiện chương trình.

Không khí lễ hội ngập tràn khu vực Expo của sự kiện

Không khí lễ hội càng nóng hơn khi càng gần thời điểm diễn ra VPBank Prime's Night. Khu vực sân khấu ngoài trời được hoàn thiện với hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình LED quy mô lớn, sẵn sàng cho đại nhạc hội tối 1/8. Sự góp mặt của Bích Phương, Hoàng Dũng, Phùng Khánh Linh và Vương Bình khiến nhiều runner không giấu được sự háo hức. Với không ít người, tấm BIB năm nay không chỉ là "vé" bước vào đường chạy mà còn mở ra hành trình trải nghiệm trọn vẹn từ Expo, VPBank Prime’s Night đến Race Day.

Hơn 10.500 runner sẽ chính thức xuất phát ở các cự ly 5 km, 10 km và Half Marathon vào sáng 2/8

Dù đến sáng 2/8, hơn 10.500 runner mới chính thức xuất phát ở các cự ly 5 km, 10 km và Half Marathon, băng qua những cung đường biểu tượng của TP.HCM trong sự cổ vũ của các trạm nhạc được bố trí xuyên suốt đường chạy. Nhưng ngay từ Expo Day, hành trình ấy dường như đã bắt đầu. Khi thể thao, âm nhạc, công nghệ và những bản sắc cá nhân cùng hội tụ, VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 không chỉ mang đến một giải chạy mà còn kiến tạo một lễ hội đô thị đa trải nghiệm, nơi mỗi người đều có thể tìm thấy nhịp điệu của riêng mình giữa lòng thành phố.