Đi lượm mực, phát hiện cả bao tải nghi ma túy trên bãi biển Vũng Tàu

Ngày 29/3, Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã triệt phá thành công vụ việc hiềm nghi, thu giữ số lượng tang vật (nghi là ma túy Cocaine) lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, vào ngày 27/3, Công an TP Vũng Tàu kiểm tra tại một phòng trọ ở đường Đô Lương, phường 11, phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm mục đích mua bán, thu giữ 1 gói tinh thể trắng nghi ma túy (khoảng 1kg)

Quá trình điều tra, cảnh sát đã triệu tập 2 người liên quan là LM.C (SN 1978) và Trần Thị M.T (SN 1994) làm việc.

Các gói hình chữ nhật nghi chứa ma túy trôi dạt tại bãi biển được đối tượng mang đi cất giấu (ảnh CA)

Tác đối tượng khai nhận, vào trưa ngày 24/3, trong quá trình lượm mực tại một bãi biển thuộc phường 10, TP Vũng Tàu, C. phát hiện một bao tải màu đen, bên trong có nhiều gói hình chữ nhật, bên ngoài bọc kín bằng băng keo xám.

Hôm sau, Tuấn và T. đến nhà C. nhậu. Tại đây, C. kể về sự việc phát hiện bao tải nghi chứa ma tuý. Sau đó C. chở Tuấn ra bãi biển lấy gói hình chữ nhật màu xám và nguỵ trang mang về nhà trọ.

Đối tượng Tuấn (trái) tại cơ quan công an (ảnh CA)

Về đến nhà trọ kiểm tra, nghi là ma túy, Tuấn đã chụp hình lại với mục đích nếu là ma túy sẽ bán cho các đối tượng tiêu thụ.

Khi làm việc với cảnh sát, Tuấn đã tự nguyện dẫn lực lượng chức năng đến nơi cất giấu 20 gói hình chữ nhật chứa tinh thể màu trắng với khối lượng khoảng 21kg.

Hiện cảnh sát đang mở rộng điều tra, xác minh nguồn gốc số lượng tinh thể trắng nghi ma túy trôi dạt trên biển.