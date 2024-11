Người mẫu An Tây: "Các bạn trẻ không nên thử hay dính dáng đến chất cấm dù chỉ một lần"

Ngày 14/11, Andrea Aybar, 29 tuổi, tên tiếng Việt là Nguyễn Thị An, bị Công an TP.HCM bắt để điều tra về hai hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam (chuyên án VN10).

Tại cơ quan công an, bước đầu diễn viên, người mẫu An Tây đã thừa nhận hành vi phạm tội và thừa nhận sai lầm đã khiến cô đánh mất hoàn toàn sự nghiệp của mình. Đồng thời, An Tây cũng gửi “lời khuyên” đến các bạn trẻ hiện nay về việc sử dụng các chất cấm.

“Em đã biết lỗi sai của mình và em có một lời khuyên cho các bạn trẻ là không nên thử hay dính dáng đến chất cấm dù chỉ một lần” - nữ người mẫu cho hay.

Trước đó, trước đó, chiều 9/11, cảnh sát kiểm tra căn hộ chung cư tại phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức) đã phát hiện An Tây cùng một số người có dấu hiệu sử dụng ma túy. Kết quả xét nghiệm thể hiện nữ người mẫu dương tính với ma túy. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện An Tây cất giấu một lượng ma túy nên đưa cô và một số người về trụ sở phục vụ điều tra.

Động thái này của Công an TP HCM được đưa ra trong quá trình mở rộng, truy xét toàn bộ đường dây tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam thông qua 4 tiếp viên. Công an TP HCM đã lần theo "dòng chảy ma túy" để khui vỏ bọc của các "ông trùm", qua đó triệt phá thêm 146 đường dây, băng nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh thành, khởi tố thêm 630 bị can.

Chuyên án đã triệt phá tổng cộng gần 500 đường dây, băng nhóm tội phạm; khởi tố 1.132 bị can; xử phạt hành chính và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 201 người. Hơn 323,5 kg ma túy, 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan bị thu giữ.

Bước đầu, nhà chức trách đã làm rõ các bị can đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền hơn 28.000 tỷ đồng.