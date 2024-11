Công an TP.HCM chính thức bắt ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây

Ngày 14/11, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân, sinh năm 1989), Nguyễn Thị An (tức người mẫu, diễn viên Andrea Aybar hay An Tây, sinh năm 1995) cùng nhiều người khác về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thị An (Andrea Aybar)

Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân)

Trước đó, chiều 9/11, công an kiểm tra một căn hộ tại chung cư cao cấp ở TP Thủ Đức, phát hiện Andrea Aybar cùng một số bạn bè có biểu hiện tổ chức sử dụng ma túy. Kiểm tra, công an xác định Andrea Aybar dương tính với chất ma túy.

Bên cạnh đó, Công an quận Tân Bình cũng kiểm tra địa điểm ở trên địa bàn phát hiện ca sĩ Chu Dân nghi vấn dùng chất ma túy. Bước đầu, Công an xác định ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây cùng nhiều người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.