Tự chế pháo nổ, nam thanh niên 27 tuổi ở Hà Giang tử vong

Tối 14/11, trả lời PV Báo điện tử VTC News, ông Nguyễn Viết Thành, Chủ tịch UBND phường Quang Trung (TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) xác nhận, trên địa bàn thị trấn vừa xảy ra vụ tai nạn do chế pháo nổ khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 cùng ngày, anh N.T.A. (27 tuổi, ở tổ 9, phường Quang Trung, TP Hà Giang) mua pháo về nhà rồi tự chế.

Trong quá trình tự chế, quả pháo bất ngờ phát nổ khiến nam thanh niên trọng thương, được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, tối cùng ngày, N.T.A. tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, chiều cùng ngày, người dân tại tổ 9, phường Quang Trung, TP Hà Giang bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ rất lớn từ ngôi nhà 3 tầng.

Ngay sau khi tiếng nổ lớn xảy ra, tại ngôi nhà 3 tầng của bệnh nhân, xuất hiện nhiều kính vỡ ở các ô cửa. Ngôi nhà hàng xóm bên cạnh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Sau khi nhận được thông tin, Công an TP Hà Giang và các cơ quan chức năng trên địa bàn đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, điều tra, xác minh vụ việc.

Hôm qua (13/11), tại Bắc Giang cũng vừa xảy ra vụ nổ lớn làm 1 người chết.

Cụ thể, khoảng 19h30 cùng ngày, Công an huyện Lục Nam tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ nổ tại gia đình anh Bế Văn C., (SN 1991, trú tại thôn Đồng Mận, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

Vụ tai nạn khiến anh C. tử vong, nhà ở của anh C. bị bay hoàn toàn, chỉ còn lại 1 bức tường. Ngoài ra không có ai khác trong gia đình anh C. bị thương.

Theo người dân địa phương thì có rất nhiều tiếng nổ lớn, khiến mọi người hoảng sợ. Sau vụ nổ có mùi thuốc pháo, nghi vấn nổ do thuốc pháo.