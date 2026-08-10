Đi khám sức khỏe, cô gái sốc khi phát hiện thứ "bất ngờ" nằm trong cơ thể suốt 22 năm

Một lần khám sức khỏe định kỳ bất ngờ hé lộ bí mật mà cô gái không hề hay biết một "vật thể lạ" đã âm thầm nằm trong cơ thể suốt hơn hai thập kỷ.

Một cô gái ở Trung Quốc vừa phát hiện một dị vật dài khoảng 2 cm nằm sâu trong cơ thể suốt 22 năm. Điều khiến cô bất ngờ hơn là dị vật này có thể bắt nguồn từ một tai nạn xảy ra khi cô còn là học sinh tiểu học.

Theo truyền thông quốc tế, cô gái họ Hồ gần đây đi khám sức khỏe định kỳ. Trong quá trình kiểm tra, bác sĩ thực hiện chụp CT dựng hình 3D và phát hiện một vật thể bất thường nằm ở phía sau xương chậu.

Ban đầu, cô Hồ không thể lý giải vì sao một dị vật lại xuất hiện trong cơ thể mình. Sau khi nhớ lại những sự việc từng xảy ra thời thơ ấu, cô dần nhớ đến một tai nạn đã xảy ra cách đây hơn hai thập kỷ.

Cô kể, khi còn học tiểu học, một bạn nam cùng bàn từng lấy thân nhiệt kế ra chơi. Trong lúc cô cúi xuống tìm cục tẩy, cô vô tình ngồi lên chiếc ghế nơi bạn mình đặt thân nhiệt kế. Mảnh nhiệt kế bị gãy và đâm vào vùng mông trái của cô.

Ngay sau tai nạn, gia đình nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Các bác sĩ khi đó đã lấy phần mảnh nhiệt kế lộ ra bên ngoài. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa ổn và nghi ngờ một phần dị vật có thể còn nằm lại trong cơ thể.

Điều đáng nói là những lần kiểm tra sau đó không phát hiện được mảnh vỡ còn sót lại. Do dị vật được làm từ thủy tinh trong suốt, việc phát hiện bằng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh thông thường gặp nhiều khó khăn.

22 năm trôi qua, cô Hồ gần như đã quen với cuộc sống bình thường và không nghĩ rằng một phần mảnh nhiệt kế vẫn tồn tại trong cơ thể mình.

Chỉ đến lần khám sức khỏe gần đây, dị vật mới được phát hiện rõ trên hình ảnh CT 3D. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật để lấy bỏ hoàn toàn mảnh vỡ dài khoảng 2 cm.

Khi dị vật được lấy ra, cả cô Hồ và các bác sĩ đều xác nhận đây chính là phần nhiệt kế bị gãy từ tai nạn thời tiểu học.

Bác sĩ Thượng Nham Nham, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Wuhan cho biết mảnh dị vật dài khoảng 2 cm. Rất may, phần mảnh vỡ này không chứa thủy ngân nên không gây ra nguy cơ ngộ độc thủy ngân cho bệnh nhân.

Sau khi dị vật được loại bỏ, sức khỏe của cô Hồ ổn định.

Câu chuyện hy hữu này cũng cho thấy những tai nạn tưởng như đã qua từ lâu đôi khi vẫn có thể để lại dị vật trong cơ thể mà người bệnh không hay biết. Đặc biệt với trẻ nhỏ, việc sử dụng và nghịch các vật dụng dễ vỡ, sắc nhọn cần được giám sát cẩn thận để hạn chế những sự cố đáng tiếc.

Với cô Hồ, một tai nạn xảy ra từ thời tiểu học cuối cùng cũng được giải quyết sau 22 năm. Mảnh nhiệt kế dài vỏn vẹn 2 cm nhưng đã trở thành "vật thể lạ" tồn tại trong cơ thể cô suốt hơn hai thập kỷ.