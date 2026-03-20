Đi để học nghề: Sinh viên ngành du lịch UEF kiến tập từ Việt Nam ra khu vực

Với sinh viên khoa Quản trị du lịch - Khách sạn của trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), những chuyến kiến tập thực tế trong và ngoài nước đã trở thành "lớp học mở", nơi các bạn trực tiếp rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, khả năng thích ứng và tư duy sáng tạo trong môi trường dịch vụ chuyên nghiệp.

Học từ thực tế, trưởng thành từ trải nghiệm

Những năm gần đây, hoạt động kiến tập đã trở thành một phần đặc trưng trong chương trình đào tạo của khoa Quản trị du lịch - Khách sạn UEF. Sinh viên thường xuyên tham gia các chuyến thực hành nghề nghiệp tại khách sạn, nhà hàng, điểm đến du lịch và các doanh nghiệp dịch vụ, từ đó chuyển hóa kiến thức lý thuyết thành năng lực nghề nghiệp thực tế.

Không chỉ tham quan, sinh viên còn trực tiếp quan sát quy trình vận hành, trao đổi với chuyên gia trong ngành và thực hành nhiều nghiệp vụ quan trọng như hướng dẫn du lịch, thiết kế tour, tổ chức sự kiện, chăm sóc khách hàng hay xử lý tình huống trong dịch vụ.

Sinh viên UEF với những chuyến kiến tập liên tục từ trong nước đến quốc tế

Các chương trình này giúp sinh viên hiểu rõ hơn về cách doanh nghiệp vận hành, từ khâu thiết kế trải nghiệm đến việc duy trì tiêu chuẩn dịch vụ trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Qua mỗi chuyến đi, sinh viên tích lũy thêm kỹ năng nghề nghiệp, tác phong chuyên nghiệp và khả năng làm việc thực tế, đây đều là những yếu tố quan trọng để bước vào ngành công nghiệp dịch vụ đầy năng động.

Hành trình khám phá di sản và lan tỏa giá trị văn hóa

Một trong những hoạt động nổi bật của sinh viên UEF là chuyến kiến tập "Con đường di sản miền Trung", nơi các bạn vừa học nghiệp vụ du lịch vừa khám phá chiều sâu văn hóa của các điểm đến nổi tiếng như Huế, Đà Nẵng, Hội An.

Trong hành trình này, sinh viên được tìm hiểu mô hình du lịch gắn với ẩm thực cung đình, trải nghiệm xu hướng kết nối trực tiếp giữa nông trại và bàn ăn, đồng thời khám phá các giá trị di sản văn hóa và ẩm thực đặc trưng của miền Trung.

Hành trình khám phá di sản miền Trung trong tà áo dài truyền thống

Đặc biệt, hình ảnh sinh viên với trang phục áo dài trong chuyến kiến tập đã tạo nên nét đẹp đặc trưng của ngành du lịch. Không chỉ đơn thuần là hoạt động trải nghiệm, đây còn là cách để các sinh viên quảng bá văn hóa Việt, kết hợp giữa du lịch, bản sắc dân tộc và sáng tạo trong hoạt động truyền thông du lịch.

Thông qua những trải nghiệm này, sinh viên không chỉ học cách tổ chức dịch vụ mà còn hiểu rằng mỗi sản phẩm du lịch đều gắn với câu chuyện văn hóa và giá trị bản địa, một yếu tố quan trọng giúp tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến.

"Xuất ngoại" kiến tập: Mở rộng góc nhìn làm nghề quốc tế

Sinh viên Khoa Quản trị du lịch - Khách sạn UEF còn có cơ hội tham gia chương trình kiến tập quốc tế tại nhiều quốc gia trong khu vực.

Gần đây nhất là hành trình học tập tại Singapore, Malaysia, giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp với môi trường dịch vụ chuyên nghiệp của các doanh nghiệp và chuỗi khách sạn quốc tế. Thông qua các buổi tham quan, làm việc nhóm và trao đổi với chuyên gia, sinh viên có cơ hội tìm hiểu tiêu chuẩn vận hành, văn hóa doanh nghiệp cũng như xu hướng phát triển của ngành dịch vụ trong khu vực.

Qua hoạt động thực tiễn này, sinh viên có góc nhìn về nghề nghiệp rõ nét hơn, từ cách giao tiếp với khách hàng quốc tế, xử lý tình huống đa văn hóa cho đến việc vận hành dịch vụ theo chuẩn toàn cầu, tất cả đều trở thành những bài học sống động mà khó có thể học được nếu chỉ qua sách vở.

Chuyến kiến tập Singapore, Malaysia với nhiều trải nghiệm thực tế giá trị

Trong bối cảnh ngành du lịch - khách sạn ngày càng cạnh tranh và đòi hỏi trải nghiệm khách hàng ngày càng cao, các chương trình kiến tập giúp sinh viên sớm hình thành tư duy dịch vụ hiện đại: linh hoạt, sáng tạo và lấy khách hàng làm trung tâm.

Các chuyến học tập thực tế không chỉ mang lại kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện nhiều kỹ năng mềm như làm việc nhóm, giao tiếp liên văn hóa, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng với môi trường mới.

Từ những trải nghiệm thực tế thu nhận được, sinh viên đang từng bước xây dựng hình ảnh thế hệ nhân lực dịch vụ mới: năng động, sáng tạo và sẵn sàng hội nhập trong ngành công nghiệp du lịch toàn cầu.