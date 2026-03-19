Bi kịch của cụ bà sinh 10 người con nhưng cuối đời nằm viện lại cô độc bên hộp mì tôm

Quan niệm "đông con nhiều phúc" từ lâu đã ăn sâu vào tư duy của nhiều gia đình, khiến không ít cặp vợ chồng trẻ mải miết chạy theo mục tiêu sinh đủ số lượng con mà quên mất khả năng nuôi dạy. Họ tin rằng càng nhiều con thì tuổi già càng được đảm bảo, nhưng thực tế khốc liệt đôi khi lại chứng minh điều ngược lại. Câu chuyện về một bà cụ tại Trung Quốc có tổng cộng 10 người con nhưng cuối cùng lại cô độc trên giường bệnh dưới đây là một minh chứng xót xa cho việc số lượng con cái không hề tỉ lệ thuận với hạnh phúc lúc xế chiều.

Nhân vật chính trong câu chuyện là một bà cụ đã sinh 8 con trai và 2 con gái. Tuy nhiên, cảnh tượng tuổi già của bà lại rất xót xa. Khi nhập viện, bà thậm chí không có nổi một bữa cơm nóng. Do sức khỏe yếu, bà không thể xuống căng-tin mua đồ ăn nên đành sống qua ngày bằng mì gói. Khi được hỏi vì sao, bà chỉ nói đơn giản: "Vì cái này rẻ".

Hình ảnh bà vừa truyền dịch, bên cạnh đặt 2 hộp mì ăn liền khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Điều đáng buồn là dù có tới 8 con trai và 2 con gái, không một ai ở bên cạnh chăm sóc bà lúc tuổi già. Nhiều người cho rằng nếu cha mẹ không đủ khả năng nuôi dạy tốt quá nhiều con, thì cuối cùng người chịu khổ vẫn chính là họ.

Khi nghĩ rằng gia đình đông con là điều tốt, trước hết cũng cần nhìn lại khả năng tài chính của bản thân. Một cư dân mạng khác còn đăng tải hình ảnh một bản thỏa thuận phụng dưỡng mẹ già. Trong đó, sáu người con liệt kê rõ ràng khoản tiền tiết kiệm của mẹ, đồng thời phân chia cụ thể từng tháng ai sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc bà. Người ta vẫn nói "máu mủ ruột rà", nhưng đến cuối cùng ngay cả trách nhiệm chăm sóc cha mẹ cũng bị đùn đẩy như vậy, khiến nhiều người phải suy nghĩ lại.

Nguồn lực giáo dục có hạn, đầu tư tập trung mới tạo ra lợi thế

Sai lầm của nhiều bậc cha mẹ không nằm ở việc sinh nhiều hay ít con, mà ở suy nghĩ đơn giản rằng giáo dục chỉ là lo cho con đủ đầy về vật chất. Trong xã hội hiện đại đầy biến động, mỗi đứa trẻ đều cần một "bệ phóng" vững chắc được xây dựng từ thời gian, sự thấu hiểu và đồng hành sát sao của phụ huynh.

Dù gia đình lựa chọn quy mô thế nào, điều cốt lõi vẫn là khả năng kết nối cảm xúc và sự đầu tư bền bỉ về trí tuệ cho từng cá nhân. Khi cha mẹ bị cuốn vào áp lực cơm áo mà quên mất việc lắng nghe, hỗ trợ tâm lý kịp thời, sợi dây liên kết giữa các thành viên rất dễ trở nên lỏng lẻo.

Thay vì lặp lại quan niệm cũ kỹ xem con cái là "khoản bảo hiểm" cho tuổi già, các bậc phụ huynh ngày nay cần nhìn nhận giáo dục như một hành trình vun đắp giá trị con người. Việc nuôi dạy con tốt không chỉ giúp mỗi cá nhân tự tin bước vào đời, mà còn là cách để xây dựng một gia đình hạnh phúc, nơi sự hiếu thảo đến từ lòng biết ơn tự nhiên chứ không phải từ gánh nặng nghĩa vụ.

Sau tất cả, điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị chu đáo của cha mẹ. Bởi khi mỗi đứa trẻ được trưởng thành trong sự giáo dục tử tế, đó chính là nguồn lực quý giá nhất cho tương lai của cả gia đình và xã hội.

Theo Sohu