Đi biển cùng bạn trai về, Diệp Lâm Anh bị nhận xét "giống chuyển giới" vì quyết định này

Dù chỉ mới bước vào đầu mùa hè 2026, xu hướng da nâu đang chứng minh vị thế là hot trend beauty lớn (và thị phi) nhất tại làng giải trí Việt. Điều đáng nói là trên "đường đua da nâu", không ít gương mặt vốn gắn liền với hình ảnh trắng sáng thương hiệu cũng bắt đầu thay đổi. Và Diệp Lâm Anh là cái tên mới nhất gây chú ý. Vốn gắn liền với hình ảnh làn da trắng thương hiệu, cô đã có quyết định khác biệt khi công khai làn da nâu khỏe khoắn tại sự kiện ngày 6/5 vừa qua.

Diệp Lâm Anh công khai màu da nâu tại sự kiện ngày 6/5 (Clip: TikTok).

Sự thay đổi này là kết quả của khoảng thời gian Chị Đẹp tận hưởng mùa hè trên biển cùng gia đình và bạn trai tin đồn - Phạm Kiên. Trang cá nhân của Diệp Lâm Anh gần đây ngập tràn những khung hình lặn biển nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ nhận được vô số lời khen ngợi về thể chất bền bỉ và kỹ năng lặn tự do điêu luyện khi có thể tạo kiểu dưới nước liên tục nhiều giờ đồng hồ. Dù vẫn bảo vệ da bằng kem chống nắng, Diệp Lâm Anh khẳng định cô sẽ chính thức theo đuổi tông da nâu socola sau chuyến đi này. "Cống hiến làn da cho bộ môn thể thao lặn biển. Công nhận, hơi quá lửa" - Diệp Lâm Anh tự nhận xét về màu da mới sau chuyến đi.

Tại sự kiện mới đây, Diệp Lâm Anh lựa chọn một thiết kế đầm trắng dáng suông dài chạm đất, chất liệu mềm rũ với phần cổ cao sát, khoét nhẹ trước ngực và kết hợp găng tay opera đồng màu. Bộ trang phục mang tinh thần tối giản nhưng thực tế lại cực kỳ kén dáng vì dễ làm lộ phần vai, bắp tay và khung xương cơ thể.

Vốn sở hữu hình thể khỏe khoắn, đầy đặn theo phong cách sporty, việc xuất hiện với làn da nâu cùng bộ váy trắng ôm phom mềm khiến ngoại hình của Diệp Lâm Anh được nhận xét có nhiều khác biệt so với hình ảnh trước đây. Không ít bình luận trái chiều cũng xuất hiện trên mạng xã hội, trong đó có những nhận xét nặng nề cho rằng nữ nghệ sĩ trông "đô con", 'thô" hay thậm chí bị ví "giống người chuyển giới". Những từ ngữ này một lần nữa dấy lên làn sóng tranh luận về cách công chúng nhìn nhận vẻ đẹp của người phụ nữ khi họ không đi theo khuôn mẫu số đông.

Bên cạnh các ý kiến tiêu cực, nhiều khán giả cũng đã lên tiếng bảo vệ Diệp Lâm Anh. Một bộ phận cho rằng cô đơn thuần bị cháy nắng sau thời gian đi biển liên tục nên ngoại hình có phần khác lạ là điều dễ hiểu. Song, nhiều người cho rằng không cần phải tìm lý do biện hộ cho làn da nâu của nữ nghệ sĩ vì bản thân Diệp Lâm Anh đã chủ động chia sẻ đây là lựa chọn hình ảnh mới mà cô muốn theo đuổi, chứ không phải một sự cố ngoài ý muốn.

Cuộc tranh luận này phần nào cho thấy tiêu chuẩn sắc đẹp dành cho phụ nữ Việt vẫn đang có sự giằng co rõ rệt: Trong khi xu hướng quốc tế đề cao vẻ đẹp khỏe khoắn, đa dạng của cơ thể thì thị hiếu trong nước, công chúng vẫn trung thành với hình mẫu da trắng, mảnh mai và mềm mại theo kiểu truyền thống.

Thay vì mải miết chạy theo chuẩn mực "trắng không tì vết" đã quá an toàn, Diệp Lâm Anh đang tự tay viết lại định nghĩa về sự nữ tính bằng sắc độ của sự tự do. Những lời khen chê thực chất chỉ là phản ứng tự nhiên khi một hệ giá trị cũ bị lung lay. Với làn da nâu socola này, cô không chỉ thay đổi diện mạo, mà đang đưa ra một tuyên ngôn hình thể đầy kiêu hãnh: Phụ nữ đẹp nhất không phải khi họ vừa mắt đám đông, mà khi họ đủ bản lĩnh để sở hữu trọn vẹn bản sắc của chính mình.

