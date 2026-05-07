Chi tiết mà người tố Jisoo "ăn cắp đồ" bỏ qua: Góc nhìn từ một NTK Việt cho thấy sự tình

Sự kiện Jisoo (BLACKPINK) ra mắt thành công tại Met Gala 2026 lẽ ra đã là một "cơn địa chấn" thuần túy về nhan sắc, nếu không có sự xuất hiện của bài tố từ Benjamin Voortmans - chủ thương hiệu Judassime (Bỉ). Vụ việc không chỉ gây ồn ào mà còn vô tình "leak" luôn dự án solo album của Jisoo.

Tuy nhiên, đi sâu vào bản chất vận hành của giới thời trang, hành động của NTK này đã bỏ qua những mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi cung ứng - một sự lựa chọn có chủ đích làm bằng chứng cáo buộc cho việc người này trực tiếp nhắm đến Jisoo để tận dụng sức ảnh hưởng khổng lồ của cô tại thời điểm hiện tại.

Vụ việc là một trong những cáo buộc nghiêm trọng mà Jisoo từng dính phải trong 10 năm sự nghiệp.

Cú "vạ miệng" làm lộ dự án triệu đô

Vào ngày 5/5, NTK Benjamin Voortmans đã công khai cáo buộc ekip của Jisoo giữ nhiều món đồ có giá trị cao của mình suốt 6 tháng qua mà không phản hồi. Điều đáng nói nhất chính là lý do của việc mượn đồ: Chuẩn bị cho bìa album solo của Jisoo. Dù hiện tại các món đồ đã được thỏa thuận hoàn trả, nhưng thiệt hại về mặt hình ảnh đối với nữ nghệ sĩ là có thật. Quan trọng hơn, chi tiết này đã chính thức xác nhận việc Jisoo đang rục rịch cho sản phẩm âm nhạc cá nhân.

Để hiểu rõ hơn về quy trình vận hành giữa thương hiệu và một ngôi sao hạng A, hãy tham khảo chia sẻ từ Lim Feng (Founder thương hiệu FENG - cái tên từng kết hợp với cả BLACKPINK lẫn aespa).

Theo đó, phía NTK và thương hiệu có trách nhiệm bảo mật thông tin trước, trong và sau khi dự án ra mắt. Việc định hình hình ảnh nghệ sĩ hoàn toàn là tương tác trực tiếp giữa bộ phận PR của thương hiệu/NTK và đội ngũ Stylist Agency.

Những thiết kế của FENG trong album DEADLINE.

Tại FENG, để tối ưu hóa quy trình, thương hiệu chỉ thiết lập quan hệ đối tác với các stylist có profile bảo chứng và áp dụng chính sách thanh toán toàn phần trước khi hoàn tất thủ tục bàn giao. Do đó, Lim Feng nhấn mạnh trong những tình huống này: "Mấu chốt đều nằm ở đơn vị stylist".

Điều này phản ánh một quy trình thực tế trong các dự án sáng tạo, ngoại trừ những sự kiện đặc biệt quan trọng như Met Gala: Nghệ sĩ - đặc biệt là những biểu tượng toàn cầu như Jisoo - hoàn toàn được tách biệt khỏi các khâu hậu cần, quản lý mẫu hay luân chuyển trang phục. Mọi rủi ro hay sai sót về mặt vận hành thuộc trách nhiệm của các mắt xích trung gian, vốn đóng vai trò là vùng đệm chuyên môn giữa nghệ sĩ và nhà cung cấp.

Cái tên "quyền lực" bị bỏ qua: Stylist Anna Trevelyan

Chi tiết cho thấy Benjamin Voortmans đã cố tình lờ đi quy trình chuyên nghiệp chính là danh tính thực sự của những người liên hệ ban đầu. Nội dung email được chính anh đăng tải đã lộ ra cái tên Anna Trevelyan - một nhân vật có "máu mặt" trong giới thời trang thế giới.

Email nhắc tên stylist Anna Trevelyan là đại diện ekip sản xuất của Jisoo.

Anna Trevelyan hiện được biết đến là Biên tập viên cấp cao (Senior Fashion Editor) của tạp chí V Magazine khi cô gia nhập từ tháng 3/2025 cùng người thầy cũ Nicola Formichetti. Xuất thân từ nước Anh, sự nghiệp của Trevelyan bắt đầu đầy kịch tính khi phong cách cá nhân độc đáo của cô trên MySpace lọt vào mắt xanh của Formichetti, dẫn đến lời mời tham gia chiến dịch quảng cáo của Uniqlo ngay lập tức. Từ cột mốc đó, cô trở thành trợ lý đắc lực cho Nicola Formichetti trong suốt giai đoạn anh làm stylist cho Lady Gaga - 3 năm được xem là nền tảng định hình toàn bộ tư duy thời trang avant-garde của cô sau này.

Stylist Anna Trevelyan.

Là một Giám đốc sáng tạo, stylist và chuyên gia tư vấn hoạt động linh hoạt giữa New York, London và Los Angeles, danh sách khách hàng của Trevelyan bao gồm những tên tuổi hàng đầu như: Rihanna, Billie Eilish, Lady Gaga, Dua Lipa, Lizzo, Alicia Keys, Tyla, Halle Bailey, cùng chị em nhà Jenner và Bella Hadid. Portfolio của Anna Trevelyan phủ sóng trên các ấn phẩm danh giá nhất như Elle US, Harper's Bazaar US, Vogue Japan và 10 Magazine.

Không chỉ dừng lại ở việc tạo hình, Trevelyan còn là đồng sáng lập của MACHINE-A, một concept store đình đám tại London chuyên nâng đỡ các NTK trẻ độc lập. Cô từng được The Independent vinh danh là gương mặt mới nổi có ảnh hưởng nhất làng thời trang Anh và có tên trong danh sách BoF 500 danh giá.

Tính đến năm 2026, trong vai trò tại V Magazine, Trevelyan đang dẫn dắt tạp chí bước vào một kỷ nguyên kể chuyện táo bạo hơn. Với một hồ sơ năng lực như vậy, Anna Trevelyan chính là người mà Benjamin cần tìm đến để đối thoại trực tiếp thay vì tạo ra một cuộc "tổng tấn công" nhắm thẳng vào nghệ sĩ trên mạng xã hội.

Bìa V Magazine của Jennie do Anna Trevelyan sản xuất.

Việc Benjamin chọn thời điểm Jisoo đang là tâm điểm tại Met Gala để réo tên với lý do "muốn được ekip chú ý" đã vấp phải nhiều sự chỉ trích về tính chuyên nghiệp. Đây không đơn thuần là một vụ "trộm đồ" như tiêu đề gây sốc ban đầu của chính chủ, mà là một bằng chứng cho thấy sự thiếu hụt đạo đức nghề nghiệp khi cố tình phá vỡ quy tắc bảo mật thông tin khách hàng.

Sự cố này là một bài học đắt giá về việc quản lý sản xuất trong những dự án kéo dài. Lỗi lầm có thể đến từ sự thiếu sót trong khâu phản hồi của đội ngũ hậu cần, nhưng việc một NTK bỏ qua trách nhiệm của đội ngũ stylist để đẩy nghệ sĩ ra làm "lá chắn" cho một tranh chấp nghiệp vụ là hành động không thể bao biện. Cuối cùng, dù món đồ có thể được trả lại, nhưng uy tín của NTK người Bỉ trong mắt giới chuyên môn có lẽ đã bị lung lay nhiều sau màn "mượn gió bẻ măng" này.

