Chùm ảnh cận rõ da thật nức lòng của dàn sao Met Gala 2026

Thảm xanh Met Gala 2026 vừa qua không chỉ rực rỡ bởi những bộ cánh xa hoa mà qua loạt ảnh zoom cận từ ống kính Getty Images, không nơi đâu thời trang lại được cầu kỳ kể chuyện như dạ tiệc thời trang lớn nhất hành tinh, ở đó makeup cũng là một phần câu chuyện. Và dường như khi người ta có vinh dự bước chân trên cầu thang bảo tàng Metropolitan, ánh sáng của nghệ thuật cũng làm da dẻ mịn màng hơn, ít nhất là so với một số bữa tiệc khác như Oscar chẳng hạn.

Jennie

Lối makeup của Jennie không hề nhạt mà là sự tính toán đầy chiến lược cho tinh thần High Fashion. Lựa chọn hướng đi thanh lịch và vintage để tôn vinh chất liệu váy Chanel thay vì kiểu trang điểm sân khấu đậm nét. Lớp nền mỏng nhẹ, tông nude trong vắt cùng điểm nhấn tàn nhang giúp makeup look "đắt giá" và mịn màng hơn dưới ánh đèn gắt của Met Gala. Kiểu trang điểm này đòi hỏi kỹ thuật cao để giữ độ căng bóng tự nhiên mà không bị dày cộm dưới ống kính zoom cận.

Jennie

Jisoo

Khi nhan sắc của Jisoo bước ra thế giới, phong cách trang điểm của cô cũng được cập nhật theo tông Tây đầy thời thượng. Dù vẫn giữ nguyên những đường nét Á Đông thanh tú, diện mạo này đã được nâng cấp lên một vibe quốc tế để tương xứng với chiếc váy Dior hồng thêu hoa kỳ công. Lớp nền trong trẻo kết hợp cùng bộ trang sức Cartier từ năm 1905 giúp nàng đại sứ tỏa sáng thoát tục. Đây là màn biến hóa thông minh giúp nhan sắc châu Á vừa giữ được bản sắc, vừa chinh phục hoàn hảo ánh đèn của Met Gala.

Jisoo

Lisa

Lisa xuất hiện đầy quyền năng với lớp nền mỏng nhẹ làm nổi bật những điểm highlight bắt sáng tinh tế. Điểm nhấn đắt giá nhất nằm ở đôi mắt được tô điểm bằng sắc xanh huyền ảo, đồng điệu hoàn hảo với màu đá quý trên bộ trang sức cao cấp BVLGARI.

Chú thích ảnh

Rosé

Trái ngược với sự kịch nghệ, Rosé lại chinh phục thảm đỏ bằng vẻ đẹp tối giản với lớp nền siêu mỏng nhẹ như sương khói. Tông trang điểm màu nude nhạt thanh khiết giúp tôn lên làn da mịn màng và mái tóc bạch kim thương hiệu. Sự tiết chế tối đa trong makeup không chỉ tạo nên nét đẹp thoát tục mà còn là dụng ý giúp làm nổi bật bộ trang sức kim cương lộng lẫy trên cổ. Dưới ánh sáng của bảo tàng Metropolitan, vẻ đẹp "không gắng gượng" của Rosé chính là minh chứng cho định nghĩa mới về sự sang trọng hiện đại.

Chú thích ảnh

Eileen Gu

Eileen Gu gây bão toàn cầu với chiếc váy bong bóng "ảo diệu". Qua ống kính Getty Images, vẻ đẹp của cô càng thêm phần siêu thực với lớp makeup trong trẻo. Điểm nhấn là gò má được phủ lớp highlight ánh xà cừ bắt sáng, tạo hiệu ứng căng mịn đồng điệu với những viên pha lê dạng bọt nước trên vai. Dưới ánh đèn bảo tàng, làn da thật của "mỹ nhân tuyết" hiện lên vô cùng hoàn hảo, chứng minh đẳng cấp nhan sắc thách thức mọi góc chụp cận.

Eileen Gu

Anok Yai

Anok Yai chính xác là cái tên sở hữu màn hóa trang đỉnh cao nhất tại Met Gala năm nay với tạo hình mang tính biểu tượng. Trong những khung hình zoom cận, cô hiện lên như một bức tượng đồng sống động với làn da óng ánh và kiểu tóc được tạo hình điêu khắc tỉ mỉ. Điểm nhấn gây kinh ngạc nhất chính là những giọt nước mắt "Đức mẹ", mang đến vẻ đẹp u sầu đầy quyền năng. Sự thấu hiểu sâu sắc chủ đề "Costume Art" đã giúp "ngọc trai đen" hiện thực hóa ý tưởng một cách hoàn hảo, khiến ngay cả những đôi mắt khó tính nhất cũng phải trầm trồ.

Anok Yai

Kendall Jenner

Kendall Jenner tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng nhan sắc với vẻ đẹp không tì vết tại Met Gala 2026. Qua ống kính Getty Images, sự chú ý hoàn toàn đổ dồn vào đôi mắt được trang điểm sắc sảo, tạo nên chiều sâu cuốn hút. Lớp nền mỏng mịn như nhung cùng tông son nude thanh lịch giúp tôn vinh những đường nét gương mặt hoàn hảo của nàng siêu mẫu. Không cần quá cầu kỳ, chính sự tập trung vào đôi mắt và làn da khỏe khoắn đã giúp Kendall duy trì phong độ nhan sắc đỉnh cao qua mọi mùa dạ tiệc thời trang.

Chú thích ảnh

Kylie Jenner

Diện mạo của Kylie Jenner tại Met Gala 2026 gói gọn trong ba từ: sang trọng và ảo ảnh siêu thực. Trong chiếc váy Schiaparelli uyển chuyển như một tác phẩm điêu khắc sống động, Kylie một lần nữa khẳng định vị thế biểu tượng thời trang. Để hòa hợp tuyệt đối với trang phục, chuyên gia trang điểm Ariel Tejada đã táo bạo lựa chọn kiểu lông mày tẩy trắng thay vì kiểu truyền thống. Sự phá cách này không chỉ tôn lên đường nét gương mặt dưới ống kính zoom cận mà còn hoàn thiện vẻ đẹp "siêu thực" đầy tinh tế mà cô hướng tới.

Kylie Jenner

Hailey Bieber

Hailey Bieber một lần nữa chứng minh vị thế "nữ hoàng dưỡng da" với tạo hình Clean Girl đặc trưng tại Met Gala 2026. Dù phong cách này không còn xa lạ, cô vẫn khiến giới mộ điệu trầm trồ nhờ sự tinh tế tuyệt đối. Qua ống kính Getty, làn da của Hailey hiện lên mịn màng, căng bóng đúng chuẩn "glazed donut" danh bất hư truyền. Lớp makeup tối giản phối cùng mái tóc búi sát giúp tôn lên đường nét thanh tú và bộ trang phục kết hợp giữa sắc vàng kim loại và xanh cobalt đầy quyền lực.

Hailey Bieber

Kim Kardashian

Trong lần tham dự Met Gala thứ 13, Kim Kardashian cùng giám đốc sáng tạo Nadia Lee Cohen đã chọn nghệ sĩ Allen Jones để hiện thực hóa tinh thần “Thời trang là nghệ thuật”. Cô đánh giá sự lựa chọn này là một biểu tượng đầy gợi cảm, cá tính và sáng tạo. Dù làn da không còn căng mọng như những cô em trẻ tuổi, nhưng phong độ da dẻ của Kim tại Met Gala năm nay đã ổn định và rạng rỡ hơn hẳn so với một vài sự kiện trước đó. Lớp nền mịn màng giúp cô tự tin tỏa sáng trong thiết kế đầy tính điêu khắc.

Kim Kardashian

Karina

Karina mang đến Met Gala 2026 một diện mạo thời trang đầy tự hào khi lựa chọn tôn vinh nghệ thuật thời trang truyền thống của quê hương. Qua ống kính Getty cô nàng gây thương nhớ với layout makeup trong veo, khai thác trệt để nét đẹp K-Beauty đặc trưng với làn da mịn màng và đôi mắt long lanh. Sự kết hợp giữa bộ trang phục đính kết hoa văn thủ công và nhan sắc thoát tục đã tạo nên một khoảnh khắc giao thoa văn hóa ấn tượng, khẳng định vị thế visual trên sân chơi thời trang quốc tế.

Karina

Rihanna

Rihanna khẳng định vị thế "nữ hoàng thảm đỏ" trong thiết kế Maison Margiela mang đậm hơi thở kiến trúc Flanders trung cổ. Điểm nhấn đắt giá nhất chính là sắc đồng (bronze) vương giả bao phủ từ chiếc mũ đội đầu Art Deco đến lối makeup đầy mê hoặc. Qua ống kính zoom cận, đôi mắt được nhấn nhá bằng phấn mắt tông đồng rực rỡ, kết hợp hoàn hảo cùng làn da mịn màng, khỏe khoắn được phủ lớp nhũ nhuyễn. Sự đồng điệu giữa sắc đồng của trang phục và ánh nhũ trên da tạo nên một tổng thể quyền lực, biến Rihanna thành một bức tượng vàng ròng lộng lẫy giữa thánh đường thời trang.

Chú thích ảnh

Katy Perry

Katy Perry sở hữu màn bịt mặt gây cười nhất thảm xanh, khiến nhiều khán giả phải lục tung mạng xã hội chỉ để tìm thấy dung mạo cô huống hồ là makeup hay da dẻ. Tuy nhiên, không vì vậy mà nữ ca sĩ bỏ quên phần này. Có thể thấy nữ ca sĩ vẫn chuẩn bị cực kỳ chỉn chu phía sau lớp phụ kiện. Dù màu son bị đánh giá là hơi "sến sẩm", làn da của nữ ca sĩ vẫn rất ổn với độ mịn màng và căng bóng tự nhiên.

Katy Perry

Doechii

Trong lần thứ hai sải bước tại Met Gala, nữ rapper Doechii đã chọn phong cách "nữ thần bí ẩn" với chiếc váy quấn màu đỏ tía từ Marc Jacobs, được tạo kiểu bởi Sam Woolf. Để tôn vinh diện mạo phóng khoáng này, chuyên gia trang điểm Chelsea Uchenna đã sử dụng bảng màu khói đậm kết hợp tông đất ánh ngọc. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở lớp nền "tỏa sáng từ bên trong", thay thế cho phong cách mờ ảo thường thấy. Bằng cách kết hợp kem lót Hydro Grip + Glow và kem nền Hydro Grip Hydrating Gel Skin Tint của Milk Makeup, làn da của Doechii hiện lên vô cùng rạng rỡ và tràn đầy sức sống dưới ánh đèn thảm đỏ.

Doechii

Tyla

Năm nay đánh dấu lần thứ ba nữ ca sĩ người Nam Phi tham dự Met Gala với diện mạo vô cùng táo bạo trong bộ trang phục Valentino được thiết kế riêng bởi Alessandro Michele. Qua ống kính Getty Images, layout makeup của cô gây choáng ngợp bởi lớp nhũ bạc lấp lánh phủ dày từ bầu mắt, gò má và lan tỏa xuống tận vùng cổ, ngực. Đôi mắt được nhấn nhá bằng đường kẻ eyeliner sắc sảo kết hợp cùng làn da căng mọng, bắt sáng hoàn hảo dưới ánh đèn thảm xanh. Sự kết hợp giữa mái tóc ướt và lớp nhũ "vị lai" giúp Tyla tỏa sáng như một nữ thần đại dương đầy quyền năng.

Tyla

Ảnh Getty Images