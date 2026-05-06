Hành trình dưỡng khí huyết "cứu" da hư tổn của cô nàng tuổi 30: Từng “toang” vì peel da, giờ da dẻ hồng hào, căng mịn, khỏe từ bên trong

Giữa thời đại của vô vàng những phương pháp làm đẹp “cấp tốc”, Thùy Quyên (chủ kênh TikTok @quindiwindy) lại chọn cho mình một hướng đi chậm rãi, kiên nhẫn nhưng hiệu quả. Với Quyên, một làn da đẹp không chỉ được quyết định bởi những gì chúng ta bôi lên mặt, mà còn phải bắt đầu từ gốc rễ: Nuôi dưỡng khí huyết như một hành trình thấu hiểu và chăm sóc cơ thể sâu sắc từ bên trong.

Từng chịu trận với làn da mẩn đỏ, hư tổn, sau 9 tháng dưỡng khí huyết mọi chuyện đã khác

Quyên chia sẻ, cô từng trải qua giai đoạn làn da xuống cấp nghiêm trọng: sạm nám, nổi mụn liên tục, thiếu sức sống. Đỉnh điểm là vào tháng 01/2025, khi một lần peel da không thành công khiến da trở nên cực kỳ nhạy cảm và dễ kích ứng hơn trước. Chính trải nghiệm này đã khiến cô nhận ra rằng việc chăm sóc bên ngoài thôi là chưa đủ.

Từ đó, hành trình dưỡng khí huyết bắt đầu. Với cô, dưỡng khí huyết gói gọn trong kỷ luật: Ăn uống đúng, ngủ đủ và vận động điều độ. Đây không phải là một phép màu tức thì, mà là sự thay đổi bền bỉ qua từng giai đoạn.

- Sau 7 ngày: Cơ thể bắt đầu thích nghi, cảm nhận rõ hơn về tiêu hóa và giấc ngủ.

- Sau 3 tháng: Da giảm mụn, bớt xỉn màu, cơ thể nhẹ nhàng hơn.

- Sau 9 tháng: Làn da hồng hào, mịn màng, sức khỏe tổng thể cải thiện rõ rệt: ngủ sâu, ăn ngon hơn, tóc giảm rụng và chu kỳ kinh nguyệt ổn định - đây là những tín hiệu cho thấy khí huyết được cải thiện một cách toàn diện

"Da đẹp bắt đầu từ tiêu hóa": Triết lý cốt lõi của dưỡng khí huyết

Một trong những câu nói được nhắc lại nhiều nhất của Quyên là: "Da chỉ đẹp khi hệ tiêu hóa sạch". Tập trung vào các bài thuốc Đông y dưỡng huyết, cô bắt đầu từ căn bản nhất: Ăn uống và thói quen sinh hoạt.

Quyên ưu tiên 3 nhóm màu khi chọn thực phẩm:

- Màu đen: đậu đen, mè đen, mộc nhĩ... hỗ trợ bổ thận, dưỡng huyết

- Màu đỏ: táo đỏ, kỷ tử, thịt đỏ... tăng cường máu và năng lượng

- Màu xanh đậm: Rau lá xanh như cải bó xôi, súp lơ... giàu chất xơ và vitamin

Hoặc có thể chia ra thành 5 nhóm:

- Nhóm 1: "Thức tỉnh và detox buổi sáng": Gừng tươi, chanh vàng, kỳ tử, gạo lứt, mè đen...

- Nhóm 2: "Tinh bột tốt cho buổi sáng": Khoai lang, bánh mì, yến mạch...

- Nhóm 3: "Thịt đỏ và hải sản" (trọng tâm bổ huyết): Thịt bò, cá hồi, cá thu, trứng gà...

- Nhóm 4: "Rau củ nhuận sắc": Củ dền, cà rốt, rau xanh đậm

- Nhóm 5: "Ăn vặt healthy và bổ trợ": Các loại hạt như hạt óc chó, hạnh nhân... sữa chua, probi, trái cây giàu vitamin C như ổi, cam, bưởi, dâu…

Cô xây dựng một chế độ ăn cân bằng đủ 4 nhóm chất: đạm - tinh bột - rau - chất béo tốt trong mỗi bữa ăn.

Một điểm đáng chú ý là Quyên luôn duy trì thói quen ăn trái cây và bổ sung probi lợi khuẩn mỗi ngày để hỗ trợ tiêu hóa, yếu tố mà cô cho rằng ảnh hưởng trực tiếp đến làn da.

Những thói quen ăn uống, sinh hoạt đơn giản nhưng tạo thay đổi lớn cho làn da và cơ thể

Không chỉ dừng lại ở ăn uống, Quyên còn xây dựng cho mình một loạt thói quen đơn giản nhưng duy trì đều đặn mỗi ngày.

1- Uống nước ấm vào buổi sáng

Buổi sáng của Quyên bắt đầu bằng một cốc nước ấm để đánh thức cơ thể. Lúc đầu chỉ là một cốc nước ấm thông thường, sau đó Quyên tìm hiểu và biến tấu thành một loại nước phù hợp với thể trạng “nóng trong” của mình để duy trì uống mỗi sáng.

"Mình uống nước táo, chanh, gừng ấm mỗi sáng để kết hợp dưỡng huyết và dưỡng da, giữ dáng. Tất cả cắt nhỏ, cho vào máy say nhuyễn rồi cho hỗn hợp vào khay đá để dùng dần. Cách này nhanh gọn, tiết kiệm thời gian cho những ai bận rộn mà vẫn muốn duy trì thói quen này mỗi sáng.

Mỗi lần uống thì lấy hai viên và rót nước sôi vào cho tan đá là có ngay ly nước táo, chanh, gừng ấm tốt cho hệ tiêu hoá, tăng cường trao đổi chất và làm ấm cơ thể. Nếu bạn có vấn đề về tiêu hóa hay dạ dày thì nên uống sau khi ăn sáng" - Quyên chia sẻ.

Kết hợp tập luyện khoảng 10 - 15 phút mỗi sáng sẽ giúp cơ thể dẻo dai, sảng khoái, hỗ trợ giảm cân, giữ dáng. Đây cũng là một bước trong hành trình dưỡng khí huyết của Quyên.

2 - Ngâm chân 4 lần/tuần

Một thói quen khác nghe có vẻ giản dị nhưng lại mang lại hiệu quả rõ rệt là ngâm chân. Quyên duy trì việc này khoảng 4 lần/tuần, sử dụng thảo mộc cổ truyền hoặc gừng, sả và muối để giữ ấm cơ thể và hỗ trợ lưu thông máu.

"Để hiệu quả cao thì nhiệt độ nước trong khoảng 40 - 45 độ và mực nước vượt qua mắt cá chân. Thời gian ngâm từ 15 - 20 phút và ngâm chân trước khi ngủ 1 tiếng. Kết hợp massage nhẹ nhàng lòng bàn chân và bấm vào huyệt Dũng Tuyền trong 10 giây rồi thả nhẹ, lặp lại 10 lần khi ngâm chân, sẽ giúp phục hồi khí huyết nhanh hơn.

Sau khi ngâm chân nên lau khô chân, tuyệt đối không đi chân trần trên nền đất lạnh. Lưu ý không ngâm chân vào ngày có chu kỳ kinh để đảm bảo sức khỏe" - Quyên chia sẻ.

3 - Uống sữa nóng hoặc một cốc mè đen, gạo lứt trước khi đi ngủ

Buổi tối, trước khi đi ngủ, cô uống một ly bột gạo lứt mè đen - một thức uống giàu dinh dưỡng, hỗ trợ bổ huyết và cải thiện giấc ngủ. Đây cũng là thời điểm cô hoàn thành các bước skincare cơ bản như làm sạch và dưỡng ẩm.

4 - Chải tóc 50 - 100 cái

Ngoài ra mỗi ngày, Quyên còn duy trì thói quen chải tóc từ 50 - 100 cái. Không đơn thuần là làm mượt, đây là cách đánh thức các huyệt đạo và kích thích lưu thông khí huyết vùng đầu. Khi máu huyết được khơi thông, nang tóc không chỉ chắc khỏe hơn mà tinh thần cũng trở nên minh mẫn, nhẹ nhõm hơn.

5 - Ngủ trước 11 giờ

Sau tất cả những bước chăm sóc, Quyên cố gắng thực hiện một nguyên tắc quan trọng: Đi ngủ trước 23 giờ. Cô hạn chế sử dụng điện thoại vào buổi tối để đảm bảo giấc ngủ sâu và chất lượng.

Đây là khoảng thời gian cơ thể bước vào quá trình phục hồi và tái tạo. Nếu bỏ qua yếu tố này, mọi nỗ lực dưỡng da hay dưỡng khí huyết đều khó đạt hiệu quả tối ưu.

Kết hợp "trong uống - ngoài thoa": Vừa dưỡng khí huyết, vừa dưỡng da

Một trong những điều thú vị trong hành trình của Quyên là cô không phủ nhận vai trò của skincare. Ngược lại, cô đặt nó vào đúng vị trí. Theo Quyên, dưỡng khí huyết giúp cải thiện sức khỏe và sắc diện từ gốc, trong khi skincare là bước xử lý các vấn đề trên bề mặt da như mụn, thâm hay kích ứng.

"Mình luôn tin vào phương châm: 'Trong uống ngoài thoa'. Với mình, dưỡng khí huyết là để cải thiện sắc diện và sức khỏe từ gốc, còn skincare là bước chuyên sâu để xử lý các vấn đề trên bề mặt (như mụn ẩn, thâm nám, phục hồi da kích ứng...). Kết hợp cả hai chính là cách tối ưu nhất để vừa đạt hiệu quả cao, vừa tiết kiệm thời gian" - Quyên tâm sự.

Chính sự kết hợp này đã giúp cô đạt được hiệu quả rõ rệt hơn so với việc chỉ tập trung vào một phía. Khi cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, làn da cũng dễ dàng hấp thụ dưỡng chất từ bên ngoài hơn, từ đó cải thiện nhanh và bền vững hơn.

