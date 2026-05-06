Tin đồn minh tinh hạng A lọt top mặc đẹp Met Gala 2026 nhưng lại là khách không được mời

Sự trở lại của Blake Lively tại Met Gala 2026 (sau lần cuối tham dự từ năm 2022) nhanh thu hút sự chú ý truyền thông với diện mạo lộng lẫy tựa một nữ hoàng bước ra từ truyện cổ tích. Thiết kế dạ hội cầu kỳ, phom dáng bồng bềnh cùng thần thái rạng rỡ đã giúp ngôi sao người Mỹ dễ dàng “áp đảo” mọi khung hình, lọt top sao mặc đẹp (theo Vogue bình chọn). Thế nhưng, điều khiến Blake Lively trở thành chủ đề bàn tán sau sự kiện lại không nằm ở tạo hình ấn tượng, mà đến từ loạt tranh cãi xoay quanh việc cô không có tên trong danh sách khách mời chính thức của Met Gala. Nhiều nguồn tin bên lề còn lan truyền rằng nữ diễn viên đã chi tới 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng) để có mặt tại đêm tiệc thời trang lớn nhất hành tinh.

Blake Lively xuất hiện với bộ cánh bồng bềnh tại Met Gala 2026. (Ảnh: Instagram)

Về bản chất, việc bỏ tiền mua vé để tham dự Met Gala không phải là điều sai trái, bởi toàn bộ số tiền này đều được dùng để gây quỹ cho Viện Trang phục của Metropolitan Museum of Art. Tuy nhiên, trường hợp của Blake Lively lại gây tranh cãi không nằm ở chuyện tiền bạc, mà ở bối cảnh xung quanh sự kiện năm nay. Met Gala 2026 được tài trợ bởi Jeff Bezos - vị tỷ phú nhiều lần vướng chỉ trích về môi trường làm việc khắc nghiệt, thậm chí nhân viên còn tổ chức biểu tình. Trong khi đó, Blake Lively trước đó từng đưa ra tuyên bố nhấn mạnh việc cô ủng hộ môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho tất cả mọi người. Do đó, sự “lệch pha” giữa phát ngôn và hành động này khiến công chúng đặt dấu hỏi, từ đó đẩy nữ diễn viên vào tâm điểm tranh luận, bất chấp việc cô vẫn xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo.



Trước những tranh cãi rầm rộ, trang tin Deuxmoi đã lên bài đăng xác nhận Blake Lively tham dự Met Gala thông qua lời mời của chính Anna Wintour. Không những thế, nữ minh tinh còn được xếp ngồi cùng bàn với "bà trùm thời trang", không phải tự mua vé như những đồn đoán trên mạng. Thông tin này được nhiều người cho rằng hợp tình hợp lý hơn vì với 1 ngôi sao có sức ảnh hưởng thời trang như Blake, việc cô không được mời cũng khá khó tin.

Bài đăng xác nhận việc Blake Lively được mời dự Met Gala 2026.

Lấy cảm hứng từ dress code “Fashion Is Art”, Blake Lively lựa chọn một thiết kế Atelier Versace tông pastel, nổi bật với các chi tiết kiến trúc ba chiều, tất cả đều được gợi nhắc từ những bức tranh Rococo Venice thế kỷ 18. “Vì chủ đề xoay quanh nghệ thuật, tôi muốn mặc một thiết kế mang tính lưu trữ,” cô chia sẻ. “Trang phục thực sự là một tấm canvas và nó kể nên câu chuyện riêng, vì vậy việc lựa chọn một thiết kế có lịch sử, đã vượt qua thử thách của thời gian khiến tôi cảm thấy rất đặc biệt.”

Phần thân váy được draping ôm sát cơ thể với cấu trúc mềm mại như chất lỏng, được thêu đính đá quý với bảng màu hồng phấn, vàng nhạt, san hô, cam đào và tím lilac. Tại phần hông, bốn cấu trúc ba chiều — đóng vai trò như những “ô vòm” gợi liên tưởng đến kiến trúc của một nhà thờ Baroque. Trong khi đó, chân váy dài quét đất tới bốn mét được xử lý chất liệu tạo hiệu ứng chuyển sắc như bầu trời hoàng hôn được vẽ tay.

Blake Lively lọt top sao mặc đẹp tại Met Gala 2024. (Ảnh: Instagram)

Cận cảnh mẫu váy bồng bềnh đầy ấn tượng của nữ diễn viên

“Điều khiến thiết kế này trở thành ‘lựa chọn hoàn hảo’ là màu sắc của nó gợi cả bình minh lẫn hoàng hôn - đại diện cho vẻ đẹp, sự ấm áp và những tầng lớp cảm xúc khi một ngày khép lại và ngày mới bắt đầu,” Lively nói. “Đó là cách tôn vinh chu kỳ của thời gian và cuộc sống theo cách đẹp nhất. Những tác phẩm nghệ thuật mang tính cá nhân, có chiều sâu diễn giải và câu chuyện ý nghĩa luôn khiến tôi rung động nhất với tư cách một người yêu nghệ thuật.”

Mẫu váy được phối màu đẹp mắt, tỉ mỉ của Blake Lively. (Ảnh: Instagram)

Cô hoàn thiện tổng thể bằng một phụ kiện mang ý nghĩa cá nhân: chiếc clutch Judith Leiber Couture được thiết kế riêng, kết hợp các tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc do chính bốn người con của cô (ba con gái và một con trai với chồng Ryan Reynolds) thực hiện. “Được mang theo các con bên mình, theo bất kỳ cách nào, luôn là cảm giác tuyệt vời nhất,” cô chia sẻ.

Đại diện Judith Leiber Couture cho biết: “Chúng tôi luôn hào hứng khi Blake tìm đến với những dự án đặc biệt. Chiếc clutch mùa này, với tác phẩm của các con cô, mang ý nghĩa đặc biệt. Chúng tôi sử dụng thiết kế minaudière bốn mặt mới, để mỗi đứa trẻ đều có thể góp mặt. Còn cách nào tuyệt vời hơn để mang theo bốn thiên thần nhỏ đến một sự kiện black-tie ngoài việc ‘đem theo’ chúng trên chiếc clutch của mình?”