Cảnh lột váy nghệ như phim của Kendall Jenner, lẽ ra nên làm điều này trên thảm xanh Met Gala mới phải

Màn đổ bộ của chị em nhà Kardashian vẫn luôn là tâm điểm mỗi mùa Met Gala. Nếu như năm nay, Kylie gây ấn tượng thị giác với chiếc váy gợi cảm từ Schiaparelli, Kim hợp tác với nghệ sĩ người Anh Allen Jones để tạo nên bộ trang phục màu cam rực rỡ thì Kendall Jenner lại có phần dịu hơn các chị em. Siêu mẫu đình đám hóa thân thành một "nữ thần" hiện đại tại Met Gala 2026 trong thiết kế đặt riêng từ Gap Studio do Zac Posen sáng tạo. Nguồn cảm hứng chính cho tạo hình lần này đến từ bức tượng Hy Lạp nổi tiếng Winged Victory of Samothrace - một trong những kiệt tác trưng bày tại bảo tàng Louvre, biểu tượng của chiến thắng, sức mạnh và vẻ đẹp vượt thời gian.

Tạo hình của Kendall Jennie tại Met Gala 2026. (Ảnh: Instagram)

Kiểu tóc và makeup của nữ siêu mẫu cũng được giữ ở mức tối giản, hướng tới sự cân bằng hoàn hảo giữa thời trang và hình thể - đúng với tinh thần "Fashion Is Art" của năm nay. (Ảnh: Instagram)

Thế nhưng, những bức hình hậu trường của Kendall Jenner vừa được hé lộ ngay sau khi Met Gala 2026 kết thúc mới cho thấy trọn vẹn "vũ khí bí mật" của thiết kế. Thì ra lớp ngoài của váy có thể bung mở thành đôi cánh khổng lồ, tạo hiệu ứng thị giác ngoạn mục như một pho tượng sống. Khi được kéo căng hết cỡ, phần vải mỏng in họa tiết 3D lông vũ lan rộng, vừa gợi liên tưởng đến hình tượng thần thoại, vừa nhấn mạnh chuyển động và không gian - quá đúng tinh thần nghệ thuật mà bộ váy hướng tới.

Khoảnh khắc đẹp tựa nữ thần của Kendall Jenner khi bung xoã hết "vũ khí" của trang phục. (Ảnh: Instagram)

Đáng tiếc là hình ảnh ấn tượng này lại chỉ xuất hiện ở hậu trường, không được phô diễn trọn vẹn trên thảm đỏ. Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng nếu Kendall "bung hết bài", tận dụng tối đa cấu trúc biến đổi của trang phục, tổng thể tạo hình đã có thể trở nên ấn tượng và có điểm nhấn hơn, thay vì bị nhận xét là hơi "hiền" so với tiềm năng vốn có.

Ảnh: Instagram.

Ngoài ra, khoảnh khắc lột bỏ lớp váy ngoài để lộ lớp đầm xuyên thấu mỏng manh bên trong áo corset của Kendall thực sự khiến người xem "nín thở". Dưới lớp vải nhẹ như sương, từng đường cong cơ thể hiện lên rõ nét nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, gợi cảm mà không phô trương. Phần thân trên được thiết kế điêu khắc ôm sát như "làn da thứ hai", tôn trọn vòng eo thon, hông và đôi chân dài trứ danh, trong khi chuyển động của lớp vải tạo cảm giác mềm mại, bay bổng. Chính khoảnh khắc này mới thực sự hoàn thiện tinh thần thiết kế - khi thời trang không chỉ là lớp vỏ bên ngoài, mà trở thành sự hòa quyện hoàn hảo với cơ thể.

Body đẹp hoàn hảo của Kendall Jenner. (Ảnh: Instagram)

Kendall biến hoá lớp trong của trang phục thành outfit đi quẩy after party. (Ảnh: X)

Siêu mẫu đình đám phối thêm 1 chiếc khăn voan trùm đầu ton-sur-ton, hoàn thiện tạo hình vừa quyến rũ vừa bí ẩn, thu hút hàng loạt ống kính truyền thông. (Ảnh: Getty Images)

Trước đó, váy Kendall diện tại Met Gala 2026 là một thiết kế dài chạm đất, được xử lý hoàn toàn bằng kỹ thuật draping phức tạp. Những nếp gấp bất đối xứng được dựng nên từ một dây vai duy nhất, ôm trọn cơ thể theo cách mềm mại nhưng vẫn đầy cấu trúc. Phần vải được kéo, xoắn và thắt nút tinh tế tại hông, tạo ra hiệu ứng chuyển động liên tục, đồng thời mang đến "độ căng" thị giác cho tổng thể silhouette. Phần chân váy buông rủ tự nhiên, kéo dài thành một chiếc tà nhẹ phía sau, góp phần tôn lên chiều cao và sự thanh thoát cho người mặc.

Ảnh: Instagram.

Chia sẻ về quá trình sáng tạo, Zac Posen cho biết điểm khởi đầu chính là "Winged Victory of Samothrace" - một biểu tượng của sức mạnh, nữ tính và tự do. Ông nhấn mạnh rằng tác phẩm điêu khắc này mang tính vượt thời gian, đại diện cho vẻ đẹp lý tưởng của thời kỳ Hy Lạp hóa, đồng thời thể hiện xuất sắc chuyển động của không gian và không khí. Chính sự kết hợp giữa quyền lực và sự uyển chuyển ấy đã trở thành tinh thần cốt lõi cho thiết kế của Jenner. Theo Posen, nghệ thuật không phải là thứ tĩnh tại mà luôn vận động, biến chuyển theo thời gian và tiếp tục truyền cảm hứng cho thời trang đương đại.