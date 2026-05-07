Coach bị mỉa mai thâm thúy trong The Devil Wears Prada 2

Trong thế giới thực, Coach đang tận hưởng một thời kỳ hoàng kim rực rỡ nhờ những chiếc túi gây bão TikTok và mức giá tiếp cận được số đông, trở thành cái tên "ruột" của thế hệ Gen Z. Tuy nhiên, trong vũ trụ khắc nghiệt của The Devil Wears Prada 2, thương hiệu túi xách Mỹ này lại trở thành một câu đùa đầy mỉa mai. Ở cuối phim, khi Emily Charlton (Emily Blunt) và Andy Sachs (Anne Hathaway) gặp nhau trong một bữa trưa, khán giả đã được chứng kiến một màn "xát muối" đỉnh cao về đẳng cấp thời trang.

Cú ngã ngựa đau đớn từ Dior xuống một nhãn hàng tầm trung

Cụ thể, sau nỗ lực thất bại nhằm xoay chuyển sự nghiệp từ một giám đốc điều hành tại Dior sang ghế Tổng biên tập tạp chí Runway, Emily không chỉ mất đi quyền lực mà còn bị gã bạn trai tỷ phú - người từng hứa hẹn đưa cô lên đỉnh cao ruồng bỏ. Sự sụp đổ này được thể hiện rõ nét qua diện mạo mới có phần "thất thế" của cô. Trong lúc trò chuyện, Andy Sachs đã tinh ý nhận ra mức độ trượt dài trong sự nghiệp của cô đồng nghiệp cũ nay là người bạn mới. Một câu nhận xét tưởng như bâng quơ: "Tóc mới đẹp đấy. Thế công việc ở Coach dạo này sao rồi?" đã ngay lập tức tạo nên những tràng cười lớn nhất tại rạp chiếu phim.

Cái giá cho tư duy "con buôn" trong nghệ thuật

Trong phần phim tiếp theo của tác phẩm đình đám năm 2006 - nơi từng châm biếm sâu cay về Vogue và giới thời trang đầy rẫy sự phù phiếm - các nhà thiết kế và thương hiệu hiếm khi trở thành mục tiêu của những trò đùa. Thế nhưng, công việc mới của Emily lại là một ngoại lệ hiếm hoi. Chính tư duy thực dụng, luôn đặt tiền bạc lên trên hết của cô đã dẫn đến kết cục này. Đó cũng chính là thái độ khiến bà trùm Miranda Priestly không gọi cô là một người có tầm nhìn, mà chỉ thẳng mặt là một "kẻ đi buôn" (vendor). Việc rơi từ một nhà mốt danh tiếng như Dior xuống Coach giống như một thông điệp cay nghiệt mà bộ phim gửi gắm: Khi bạn chỉ nhìn thời trang dưới góc độ buôn bán, bạn sẽ bị đẩy ra khỏi hào quang của sự xa xỉ một ngày nào đó.

Lời tiên đoán về một tương lai xa xỉ hơn

Khi bộ phim khép lại, mối quan hệ giữa Andy và Emily dần được hàn gắn. Andy đã đưa ra lời dự đoán đầy hy vọng rằng người đồng nghiệp đầy tham vọng năm nào rồi sẽ có cơ hội để "mơ những giấc mơ lớn một lần nữa". Thế nhưng, ai cũng hiểu rằng "giấc mơ lớn" đó chắc chắn không phải là ngày hôm nay, và lại càng không thể diễn ra tại Coach.

Sự xuất hiện của nhãn hàng này trong phim không chỉ đơn thuần là một cái tên, mà nó đại diện cho một ranh giới vô hình giữa thế giới tiêu dùng đại chúng và những chuẩn mực khắt khe của nghệ thuật thời trang cao cấp, chưa bao giờ có thể sánh vai.

Theo The Cut; Ảnh Internet