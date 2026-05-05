Nhân vật khiến cả thế giới tò mò tại Met Gala: Ban đầu trùm kín mít, lúc sau trần trụi tới không có cả dép để đi

Giữa một Met Gala 2026 nơi ai cũng cố "đẩy" mọi thứ lên mức tối đa từ phom dáng, chất liệu đến độ kịch tính, cao trào thì Doechii lại chọn cách tiếp cận rất khác: biến chính cơ thể mình thành trung tâm của bộ đồ, thay vì để trang phục lấn át người mặc.

Nữ rapper xuất hiện trong thiết kế custom của Marc Jacobs, với cấu trúc draping tạo nếp gấp thủ công cực kỳ ấn tượng. Những dải vải mỏng màu tím pha chút burgundy được xoắn, quấn và buông rủ quanh cơ thể, tạo nên một silhouette nửa che phủ, nửa phơi bày. Phần thân trên gần như "trống", chỉ được giữ lại bằng những mảng vải nhỏ xử lý khéo léo ở ngực. Trong khi đó, phần hông và chân của cô lại được che chắn bằng cách được quấn lỏng, thả nhẹ vải để tạo sự buông lơi tự nhiên giúp cho hiệu ứng chuyển động mềm mại trong mỗi bước đi. Dải vải kéo dài từ tay rơi xuống như một lớp tà ngẫu hứng, khiến tổng thể look vừa có tính điêu khắc thô cứng, vừa rất mềm mải, uyển chuyển.

Outfit của Doechii tại Met Gala 2026. Ảnh: Instagram

Nữ nghệ sĩ kết hợp cùng phụ kiện bản lớn để hoàn thiện outfit. Ảnh: Instagram

Một chi tiết đắt giá khiến outfit này không bị rơi vào cảm giác "thiếu vải" mà ngược lại, cực kỳ có chủ đích, nằm ở phần đầu. Nữ rapper diện một chiếc headpiece được quấn cao, đồ sộ như một khối điêu khắc. Lớp vải được xếp tầng, xoắn chặt và dựng lên như thành một chiếc khăn turban khổng lồ, tạo chiều cao và cân bằng hoàn hảo với phần cơ thể "khá trần trụi" phía dưới. Nó không chỉ là phụ kiện, mà gần như là "trụ cột" của toàn bộ look, kéo ánh nhìn người xem lên trên, đồng thời tạo cảm giác quyền lực, gợi liên tưởng đến những hình ảnh văn hoá châu Phi và tinh thần regal rất rõ rệt.

Cận cảnh makeup look và phần headpiece đỉnh cao của Doechii.

Chưa hết, mỹ nhân sinh năm 1998 này còn khiến netizen chú ý bởi việc đi chân trần lên thảm đỏ. Không giày cao gót, không dép, chỉ là đôi chân được trang trí bằng vòng kim loại và họa tiết henna trải dài từ cổ chân xuống mu bàn chân. Trong một sự kiện nơi giày dép gần như là "vũ khí nâng tầm" outfit, việc bỏ qua hoàn toàn yếu tố này khiến tổng thể trở nên nguyên bản, gần với cơ thể thật hơn bao giờ hết.

Cận cảnh đôi chân trần duy nhất trên thảm xanh Met Gala năm nay. Ảnh: Instagram

Trước đó, nữ rapper sinh năm 1998 cũng đã tạo ra moment viral với màn "giấu nhẹm" outfit của mình trước khi đặt chân đến Met Gala. Cụ thể, khi rời khách sạn, cô xuất hiện trong tình trạng trùm kín mít bằng một lớp vải cùng tông, che hoàn toàn outfit bên trong. Không một chi tiết nào được hé lộ, biến màn xuất hiện chính thức sau đó thành một cú twist đúng nghĩa, từ bí ẩn đến bùng nổ.

Doechii và màn giấu outfit trước lúc khởi hành đến Met Gala. ảnh: Instagram

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Doechii có những màn "khởi hành" gây tò mò tại Met Gala. Vào năm 2025, nữ rapper này đã có pha xử lý giấu outfit của mình theo kiểu khá cồng kềnh. Thay vì dùng ô để che chắn, hay diện một chiếc áo khoác ngoài oversize, cô mang theo luôn một chiếc giá thay đồ được cuốn vải ở 4 góc xung quanh.

Màn xuất hiện này ngay lập tức viral vì độ vất vả đến khó hiểu, đặc biệt là outfit của Doechii tại Met Gala 2025 cũng không "to chà bá" đến nỗi phải làm như vậy. Ảnh: Instagram



