Cách nhanh nhất để giải cứu Rosé

Ngay từ giây phút Rosé lộ diện ở cửa Khách sạn The Mark , hy vọng về một sự bứt phá tại lần thứ 3 dự Met Gala của "đóa hồng" nhà Saint Laurent đã nhanh chóng biến thành sự thất vọng. Trong khi cả làng thời trang đang phô diễn những câu chuyện cầu kỳ về Costume Art, Anthony Vaccarello thì Rosé vẫn quyết tâm "chung thủy" với bộ DNA tối giản của nhà mốt.

Nếu chỉ là lựa chọn nhất thời thì chẳng có gì để bàn, nhưng khi mái tóc đen nguyên bản cùng kiểu ép thẳng quen thuộc được giữ suốt thời gian dài, công chúng dần xem đó là biểu hiện của sự bảo thủ gần như cực đoan, dù vẫn có không ít cách lý giải để thấy lựa chọn ấy hoàn toàn không "sai đề".

Thực tế, tạo hình năm nay của Rosé không thiếu chiều sâu về mặt tư liệu. Trong lần thứ ba dự tiệc, cô cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết khi người bạn thân Anthony Vaccarello đảm nhận vai trò đồng chủ tịch (Co-chair). "Lần đầu tôi dự Met là cùng Anthony, và năm nay khi anh ấy là đồng chủ tịch, mọi thứ càng trở nên ý nghĩa. Cảm giác thật tuyệt khi được ủng hộ anh ấy giữa thánh đường nghệ thuật", Rosé chia sẻ với Vogue.

Dưới sự hỗ trợ của stylist danh tiếng Law Roach, Rosé đã mang đến một thiết kế mang tính "ôn cố tri tân", kết hợp giữa hai bộ sưu tập Haute Couture Xuân 1998 và Xuân 2002 của Saint Laurent. Điểm nhấn của chiếc váy đen quây là họa tiết "The Birds" - mô típ biểu tượng lấy cảm hứng từ bức họa cùng tên của Georges Braque trên trần Bảo tàng Louvre.

Rosé cho biết cô đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu vị trí đặt chiếc trâm cài hình chim sao cho hoàn hảo nhất. Sự kết hợp giữa những hạt cườm bạc lấp lánh trên váy và chiếc vòng cổ kim cương Tiffany & Co. hướng về phía mỏ chim được mô tả là một sự tính toán duy mỹ. Thế nhưng, tất cả những chi tiết tinh xảo đó vẫn không đủ để cứu vãn một tổng thể quá đỗi an toàn và thiếu tính đột phá cho một đêm tiệc đòi hỏi sự kịch nghệ.

Chiến dịch "giải cứu" bằng AI, khi người hâm mộ làm thay việc của stylist

Chính sự thanh lịch đến tẻ nhạt hiện hữu đã khiến cộng đồng mạng không thể ngồi yên. Một làn sóng sử dụng trí tuệ nhân tạo để "giải cứu" Rosé đã bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội. Người hâm mộ bắt đầu hiện thực hóa ước vọng được thấy thần tượng bước ra khỏi vùng an toàn.

Hàng loạt thiết kế do AI tạo ra đã được chia sẻ chóng mặt: từ những bộ cánh lộng lẫy, cầu kỳ mang hơi hướng avant-garde cho đến những tạo hình đầy táo bạo. Có những look trông khá xa rời luật chơi nhưng cũng không thiếu những thiết kế đầy tiềm năng mà dân tình tin rằng Rosé hoàn toàn có thể chinh phục.

Đôi khi chưa cần đổi váy, chỉ cần một layout trang điểm sắc sảo hơn hoặc một kiểu tóc búi cầu kỳ thay cho mái tóc ép thẳng "trăm lần như một" cũng đã đủ để xoay chuyển cục diện.

Chiến dịch chế ảnh này không chỉ là một trò đùa, mà còn là tiếng lòng của công chúng gửi đến Rosé và Saint Laurent: đã đến lúc "đóa hồng" cần một cơn bão thực sự để thoát khỏi cái bóng của chính mình.

(Nguồn ảnh: X, Threads, Vogue)