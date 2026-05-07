Hình ảnh sexy nhất từ trước đến nay của Tam Triều Dâng

Sau thành công của bộ phim Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay , Tam Triều Dâng ngày càng trở thành gương mặt phủ sóng tại nhiều sự kiện giải trí và thời trang. Mỹ nhân sinh năm 1998 thường gắn liền với hình ảnh nữ tính, thanh lịch khi dành sự ưu ái hơn cho những mẫu váy nhẹ nhàng, điệu đà. Chính vì vậy, màn xuất hiện mới đây của cô nhanh chóng khiến cõi mạng bùng nổ khi nữ diễn viên bất ngờ “lột xác” với một thiết kế ôm sát, khoe triệt để vóc dáng quyến rũ. Không còn vẻ ngọt ngào quen thuộc, nữ diễn viên mang đến hình ảnh sắc sảo và cuốn hút hơn, khiến nhiều người khó rời mắt với body xuất sắc.

Tam Triều Dâng khiến người hâm mộ phấn khích với tạo hình khoe trọn vóc dáng quyến rũ. (Nguồn: TikTok)

Tam Triều Dâng thu hút mọi ánh nhìn ngay khi diện một thiết kế váy bodycon ôm sát, với phom dáng tối giản nhưng cực kỳ tôn body. Chi tiết nhún nhẹ ở thân váy giúp tổng thể vừa mềm mại vừa khéo léo ôm lấy đường cong cơ thể, làm nổi bật vòng eo nhỏ và vóc dáng mảnh mai của nữ diễn viên. Phần dây vai mảnh cùng neckline ngang còn giúp cô khoe trọn bờ vai thanh thoát cùng vòng 1 lấp ló gợi cảm, nữ tính nhưng vẫn đầy quyến rũ. Đáng chú ý nhất chính là đôi chân thon dài, nuột nà khi được Tam Triều Dâng kết hợp cùng tất đen mỏng và giày cao gót mũi nhọn. Cách phối này tuy không mới nhưng vẫn làm tốt hiệu quả "hack dáng", khiến đôi chân vốn đã cực phẩm của người đẹp thêm phần hút mắt.

Vóc dáng 3 vòng quyến rũ cùng đôi chân cực phẩm của nữ diễn viên. (Ảnh: Threads)

Tam Triều Dâng hoàn thiện tạo hình thêm phần sexy với kiểu tóc wet look, trang sức tối giản. Nữ diễn viên lựa chọn layout makeup thiên về tông cam nude trong trẻo với lớp nền căng mịn, eyeliner mảnh và đôi môi căng bóng, tươi tắn hơn dưới ánh đèn. Nhan sắc rạng rỡ cùng làn da trắng mịn giúp Tam Triều Dâng nổi bật giữa đám đông, ngay cả qua ống kính cam thường.

Sắc vóc qua cam thường cũng siêu bén của Tam Triều Dâng. (Ảnh: TikTok)

Netizen khen tạo hình mới của Tam Triều Dâng hết lời.

Trước đó, Tam Triều Dâng cũng từng viral cõi mạng với tạo hình ngọt ngào nhưng vẫn cực kỳ hút mắt tại một sự kiện giải trí. Nữ diễn viên diện thiết kế váy ngắn màu hồng pastel với chất liệu mềm rủ, tạo cảm giác nhẹ nhàng và nữ tính. Điểm nhấn nằm ở những tầng bèo nhún bồng bềnh trải dọc thân váy, giúp tổng thể thêm phần bay bổng nhưng không bị rườm rà. Phom váy được thiết kế ôm ở phần thân trên rồi xòe nhẹ ở chân váy đã khéo léo tôn lên đôi chân thon dài nuột nà của mỹ nhân sinh năm 1998, đồng thời tạo hiệu ứng “hack” chiều cao đáng kể. Đặc biệt, đôi chân thẳng tắp, đẹp không điểm chê của nữ diễn viên cũng được tôn trọn qua tạo hình lần này.

Tạo hình khiến người hâm mộ đồng lòng muốn tăng lương cho stylist của Tam Triều Dâng. (Ảnh: Threads)