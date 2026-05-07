Kim Kardashian hé lộ hậu trường Met Gala 2026: Bộ đồ "lành" nhất lịch sử, vẫn không thể ngồi, không dám đi vệ sinh

Kim Kardashian tại Met Gala 2026: Outfit "lành" nhất suốt 13 năm dự Met Gala

Tại Met Gala năm nay, Kim Kardashian tiếp tục trở thành tâm điểm với một trong những tạo hình gây bàn tán nhiều nhất thảm đỏ năm nay. Tuy nhiên, nếu nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ "chơi lớn" của cô tại Met Gala, công chúng đều phải thừa nhận rằng đây có lẽ là outfit "dễ thở" và an toàn nhất của Kim Kardashian suốt 13 năm qua.

Không còn những màn siết eo nghẹt thở, không cần nhân viên dìu từng bước trên bậc thang danh giá của Bảo tàng Met như các mùa trước, năm nay Kim xuất hiện trong một "bộ giáp đồng" bóng loáng mang đậm tinh thần Pop Art nhưng vẫn đủ linh hoạt để cô tự tin sải bước. Rất nhiều khoảnh khắc, Kim Kardashian thoải mái bước đi trong sự ngạc nhiên của dàn khách mời, nhân viên sự kiện và cả đội ngũ photo lên đến cả nghìn người.

Trước giờ G, từng hé lộ 4 tạo hình sốc hơn nhiều: Có phiên bản còn lộ nguyên vòng 3 trứ danh của Kim Kardashian

Trước giờ G của Met Gala, Kim Kardashian còn khiến mạng xã hội bùng nổ khi hé lộ loạt tạo hình thử nghiệm cho lần xuất hiện này. Có đến 4 phiên bản khác nhau cùng theo đuổi tinh thần "điêu khắc cơ thể", nhưng nếu so với bộ giáp ánh đồng cuối cùng trên thảm đỏ thì 3 tạo hình còn lại táo bạo và "đốt mắt" hơn rất nhiều. Một số thiết kế gần như để lộ hoàn toàn vòng 3 trứ danh của "cô Kim siêu vòng 3".

Điều đặc biệt là thiết kế lần này được thực hiện cùng nghệ sĩ Pop Art huyền thoại người Anh Allen Jones, ông là Viện sĩ cao cấp của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh, năm nay đã bước sang tuổi 89.

Bộ giáp bó chặt đến mức Kim Kardishian không thể ngồi nổi, đến việc đi vệ sinh còn khó khăn

Dù được xem là outfit "nhẹ đô" nhất từ trước đến nay của Kim Kardashian tại Met Gala, nhưng sự thật phía sau vẫn không hề dễ chịu. Trong đoạn video hậu trường được hé lộ trước giờ thảm đỏ, bộ cánh này vẫn bó sát và ôm cứng cơ thể đến mức cô hoàn toàn không thể ngồi xuống. Thậm chí việc đi vệ sinh cũng trở nên khá khó khăn vì thiết kế là một khuôn đúc không thể tách rời.

Trên suốt quãng đường di chuyển từ studio đến nơi diễn ra Met Gala, Kim Kardashian phải đứng liên tục trên xe. Điều này cũng khiến ê-kíp trang điểm và làm tóc của cô phải đứng theo để liên tục chỉnh lại diện mạo cho Kim trước giờ xuất hiện.

Không thể ngồi, không thở được, rất đau nhưng xứng đáng, mọi sự hi sinh đều xứng đáng" - Kim Kardashian

Trong đoạn video chia sẻ về câu chuyện đằng sau Met Gala 2024, Kim Kardashian đã cho biết cô không thể cúi, không thể ngồi thoải mái, không thể thở được, không thể đi vệ sinh và mỗi bước đi đều cần tính toán - một sự đánh đổi hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài "dễ như không" trên thảm đỏ.

Hơn hết, bà mẹ 4 con thẳng thắn nói: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn và khó chịu như vậy trong đời" . Khi stylist hỏi lại: "Vậy có đáng không?" , câu trả lời của cô đến gần như ngay lập tức: "Tuyệt đối đáng. Đây là con người tôi. Nếu bạn trông thật tuyệt, thì mọi sự hy sinh đều xứng đáng."

Thảm đỏ Met Gala 2024, Kim Kardashian mặc bộ corset bó chặt đến mức không thể di chuyển, đến khi cởi ra thì dấu vết in hằn khắp lưng. Đến cô cũng từng tâm sự: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến vậy".

Bộ corset năm 2020 bó chặt đến mức phần ngực của Kim Kardashian hằn gân xanh, cô cũng không thể ngồi xuống ghế một cách thoải mái.

Với bộ cánh này, việc đi lại với Kim Kardashian đã khó, huống chi là đi vệ sinh. Cô cũng chỉ dám uống ít nước hoa quả để "cầm hơi" chứ không dám ăn uống gì trước khi sải bước trên thảm đỏ Met Gala 2020.

Tất nhiên, đây vốn không còn là chuyện lạ với Kim Kardashian. Qua nhiều mùa Met Gala, việc ép cơ thể đến giới hạn gần như đã trở thành "đặc sản" của cô. Điều mọi người tò mò là Kim Kardashian sẽ chèn ép cơ thể đến mức nào.