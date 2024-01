Denis Đặng ngập trong phẫn nộ khi lên tiếng về việc "nhận vơ", GĐSX show Hoàng Thùy Linh cũng vào tố cáo "cướp công"?

Mới đây, Denis Đặng tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích khi bị nhiều stylist của các "chị đẹp" tham gia show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đồng loạt lên tiếng, tố cáo anh đã "nhận vơ" thành quả. Một ngày trước đó, - Denis Đặng bất ngờ đăng tải 1 đoạn clip lên nhiều nền tảng MXH với tiêu đề: "From sketch to reality with Chị Đẹp (tạm dịch: Từ bản phác thảo đến thực tế cùng Chị Đẹp" . Trong đoạn clip này, nhiều bản thảo trang phục của tiết mục Em Xinh cũng được hé lộ nên sẽ khiến nhiều người lầm tưởng rằng Denis có nhúng tay vào phần thiết kế phục trang này.

Bản sketch (phác thảo) khiến Denis Đặng bị đồng loạt các stylist tên tuổi phẫn nộ, cho rằng anh đã "nhận vơ" thành quả.

Tạo hình của 5 chị đẹp ở Em Xinh được đến từ ý tưởng của 5 stylist khác nhau: Hoàng Ku đảm nhận Huyền Baby, Long Ichi làm cho Lan Ngọc, Phạm Bảo Luận làm cho 2 "chị em ruột" là Diệu Nhi và MONO, Thu Phương kết hợp với Trang Nhẹ Nhàng, Kenxy Phạm phụ trách Trang Pháp. Đích thân các stylist này cảm thấy bức xúc khi công sức của mình lại bị Denis Đặng "nhận vơ" nên tất cả đã đồng loạt lên tiếng. Sự việc căng thẳng được đẩy lên cao khiến Denis Đặng bị chỉ trích ở nhiều diễn đàn, hội nhóm MXH.

Đến tối 11/1, Denis Đặng cũng chính thức lên tiếng với bức tâm thư khá dài trên trang cá nhân. Về chuyện "nhận vơ", Denis Đặng giải thích và gửi lời xin lỗi đến các stylist: "... Nhằm mục đích tóm tắt một cách gọn gàng, súc tích nhất tất cả các slides brief tiết mục để khán giả có thể dễ hiểu hơn, Denis có đăng bài recap lại ý tưởng tiết mục trình diễn của đêm công diễn 4 vừa qua. Denis và team creative của mình có sử dụng bản vẽ tổng hợp Sketch Concept về ý tưởng dàn dựng tiết mục trong đó có sử dựng tạo hình trang phục cho tiết mục các chị đẹp, dẫn đến sự hiểu nhầm là Denis tự "nhận vơ" là người thiết kế trang phục. Điều đó khiến team stylist và thiết kế (Các anh/chị Hoàng Ku, Phạm Bảo Luận, Long Ichi, Kenshi Phạm, Trang Nhẹ Nhàng, Đắc Thắng, Kelbin Lei, Long Hoàng Lê, Khang Bùi, Travis Nguyễn…) bị tổn thương thì cho phép Denis xin lỗi và rút kinh nghiệm, đồng thời Denis đã thu hồi lại bài đăng của mình để tránh việc hiểu lầm đi xa hơn..."

Bài lên tiếng chính thức của Denis Đặng về ồn ào "nhận vơ".

Hình ảnh Denis Đặng chia sẻ về quá trình làm việc cùng các "chị đẹp" tại show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng.

Tuy nhiên, ngay khi Denis Đặng đăng tải lời giải thích của anh về ồn ào "nhận vơ" này, bài đăng lập tức nhận "bão" phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Rất nhiều tài khoản Facebook đã chia sẻ lại bài đăng của Denis Đặng với cùng nội dung chỉ trích: "Giám đốc sáng tạo ăn cắp chất xám mà hay ra vẻ tinh vi". Có thể thấy rất đông cư dân mạng cảm thấy phẫn nộ và chưa thuyết phục trước lời giải thích của Denis Đặng. Nhiều người cho rằng hành động của Denis Đặng không khác gì "châm dầu vào lửa"!

Bài giải thích của Denis Đặng nhận về lượt tương tác "phẫn nộ" áp đảo so với các biểu tượng còn lại. Có thể thấy rất đông cư dân mạng cảm thấy phẫn nộ và chưa thuyết phục trước lời giải thích của Denis Đặng.

Các bài viết chia sẻ lại lời giải thích của Denis Đặng với cùng nội dung chỉ trích giám đốc sáng tạo.

Bên cạnh đó, loạt stylist liên quan đến vụ việc như Kelbin Lei và Hoàng Ku cũng vào tận bài đăng của Denis Đặng để phản biện. Hoàng Ku thẳng thắn cho rằng Denis Đặng đã hiểu sai, không ai nói anh "nhận vơ thiết kế trang phục" mà chỉ ra hành động của giám đốc sáng tạo là "không đúng với đạo đức nghề nghiệp và quy trình thông thường", anh cũng chỉ rõ ra giám đốc sáng tạo đã sai như thế nào kể cả trong tiết mục Hoa Nở Không Màu với concept Hy Lạp & Ai Cập. Kelbin Lei lại cho rằng Denis Đặng đang "đánh tráo khái niệm", mập mờ trong việc ghi nhận công sức của người khác.

Hoàng Ku và Kelbin Lei để lại bình luận gay gắt dưới bài đăng của Denis Đặng.

Chưa dừng lại ở đó, ở dưới phần bình luận, một nhân vật tự xưng là Giám đốc sản xuất Vietnamese Concert của Hoàng Thùy Linh cũng lên tiếng về việc Denis Đặng "cướp công". Cụ thể, bình luận của nhân vật này như sau: "Hi Denis mình là Huy GĐSX của VIETNAMESE CONCERT! Tiện đây phiền Denis và team Visiolab trả lời giúp mình lý do tại sao Den và team đã có rất nhiều bài post trên các nền tảng TikTok cũng như Facebook, tự ý vẽ lại, sử dụng rất nhiều hình ảnh thiết kế sân khấu, visual cũng như đạo cụ, cảnh trí trong show mà không phải do ý tưởng đến từ Den hay team Visiolab khiến người xem hiểu sai về người trực tiếp tạo ra sản phẩm. Rất mong Den và team có lời giải thích để mình có câu trả lời thoả đáng tới các nghệ nhân, các anh đã bỏ chất xám, tâm huyết ra để tạo nên những sản phẩm tuyệt vời mang tới khán giả. Cám ơn Den và Team!!!".

Bình luận của giám đốc sản xuất show Vietnamese Concert của Hoàng Thùy Linh.

Denis Đặng chụp ảnh cùng Hoàng Thùy Linh tại after party sau Vietnamese Concert.

Denis Đặng chia sẻ khoảnh khắc anh làm việc tại Vietnamese Concert.

Chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ các nhân vật có liên quan để làm rõ thêm sự việc.