Bị stylist của dàn chị đẹp đồng loạt tố "nhận vơ", Denis Đặng nhanh chóng giải thích và có 1 động thái!

Sau đêm Công diễn 4, nhiều khán giả phải đồng lòng thừa nhận là tiết mục Em xinh của 5 chị đẹp kết hợp cùng MONO có visual nổi trội nhất nhì từ đầu mùa giải tới giờ. Không chỉ đầu tư clip bơi dưới nước mà Thu Phương - Trang Pháp - Huyền Baby - Lan Ngọc - Diệu Nhi còn được khoác lên mình lớp áo mỹ nhân ngư vô cùng lộng lẫy. Có thể nói, chính sự đầu tư hoành tráng như vậy đã khiến team này về nhất không phải bàn cãi!

Tiết mục có visual ấn tượng nhất nhì từ đầu mùa giải

Có lẽ mọi người sẽ tiếp tục đắm chìm trong thế giới huyền ảo của Em xinh nếu như drama không nổ ra. Chẳng là giám đốc sáng tạo của chương trình - Denis Đặng bất ngờ đăng tải 1 đoạn clip lên nhiều nền tảng MXH với tiêu đề: "From sketch to reality with Chị Đẹp (tạm dịch: Từ bản phác thảo đến thực tế cùng Chị Đẹp". Trong đoạn clip này, nhiều bản thảo trang phục của tiết mục Em xinh cũng được hé lộ nên sẽ khiến nhiều người lầm tưởng rằng Denis có nhúng tay vào phần thiết kế phục trang này.

Đoạn clip khiến drama nổ ra của Denis Đặng

Nhưng sự thật là tạo hình của 5 chị đẹp ở Em xinh được đến từ ý tưởng của 5 stylist khác nhau và đều là những người có tên tuổi trong giới: Hoàng Ku đảm nhận Huyền Baby, Long Ichi làm cho Lan Ngọc, Phạm Bảo Luận làm cho 2 "chị em ruột" là Diệu Nhi và MONO, chị đại Thu Phương kết hợp với Trang Nhẹ Nhàng, Kenxy Phạm phụ trách Trang Pháp. Đích thân các stylist này cảm thấy bức xúc khi công sức của mình lại bị Denis Đặng "nhận vơ" nên tất cả đã đồng loạt lên tiếng.

Stylist Hoàng Ku chia sẻ: "Thực sự là vất vả lắm đó mọi người, đổi idea lên xuống mới chốt được kiểu đồ, rồi mỗi một stylist lại đặt 1 NTK riêng. Và stylist nào cũng gặp những kiếp nạn khác nhau để có bộ final (cuối cùng) trình diễn. Nhiều khi các stylist cứ phải tự bơi với nhau để ra concept tổng thể, rồi các chị đẹp cũng phải họp tới họp lun, bàn ra rồi bàn vô đủ cả, chứ nếu giao cho 1 người lead kĩ từ đầu hay có 1 bản sketch rõ ý tưởng, thì chắc cũng đỡ cực hơn rất nhiều. Nhưng không có cái khó, sao ló được cái khôn...".

Hoàng Ku vào thẳng clip của Denis để bình luận

Còn stylist Long Ichi thì thẳng thắn hơn: "Mình mong 5 team được tôn trọng... Này, có phải do vào thời kỳ trung niên rồi nên chúng mình hiền hơn nhiều không nhỉ?". Sau đó, đích thân Denis Đặng cũng vào trả lời những bình luận của Long Ichi nhắm vào mình: "Idea (ý tưởng) trang phục này vẽ theo sketch references ngày 28/10/2023 trong buổi họp idea tổng của team Denis - Visiolab.

Để tránh hiểu lầm là đây là sketch concept cho tiết mục các chị đẹp công diễn 4 chứ không phải thiết kế trang phục, chắc vẽ kĩ quá nên mọi người nghĩ xa thôi. Nhưng Denis cùng ekip chương trình xin cảm ơn anh Phạm Bảo Luận, Long Ichi, Travis Nguyen, Trang Nhẹ Nhàng đã góp sức rất lớn để các chị đẹp có những bộ trang phục thật toả sáng trên sân khấu Chị đẹp đạp gió rẽ sóng để ý tưởng sáng tạo được bay cao bay xa thêm". Ngoài ra, Denis cũng xoá đi đoạn clip gây hiểu lầm trên mọi nền tảng MXH.

Denis Đặng bị loạt stylist tố "nhận vơ"

Anh chàng cũng đã lên tiếng giải thích

Sự việc chưa lại ở đó thì thêm 1 stylist tham gia cuộc chiến, đó chính là Kelbin Lei. Anh chia sẻ: "...Nói đơn giản là idea tổng thể của Llee, sân khấu chị Vân Nguyễn đạo diễn, stylist là mình , thiết kế trang phục là Thắng, biên đạo Lan Nhi, hoàn toàn không hề có sự góp sức từ ai với danh xưng là Creative director. Công sức của biết bao nhiêu anh chị em vất vả trắng đêm không thể nào có vụ sketch concept recap rồi nhận đó là do mình làm trong khi là không hề làm gì.

Dù là các chị đẹp tham gia vì vui nhưng công sức của các chị và ekip của từng chị bỏ ra là rất rất nhiều, trong đó có mình và Thắng. Vì ngay từ đầu mình đã thuyết phục Thắng đồng hành cùng mình trong dự án Chị Đẹp này từ vòng solo đến hết show, mình chỉ muốn công sức của từng người được ghi rõ ràng vì bọn mình xứng đáng với tâm huyết đã bỏ ra".