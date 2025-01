Đến nhà họ hàng giàu có mượn tiền gần Tết, chỉ 3 câu nói đã khiến tôi nhận ra đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời

“Chồng tôi đòi ly hôn sau khi đi thăm nhà người bác giàu nhất dòng họ. Tôi phải làm sao đây”, chị Tần An (26 tuổi, ở Thâm Quyến, Trung Quốc) mở đầu bài đăng trên mạng xã hội Zhihu nhận về nhiều sự quan tâm và phản hồi từ netizen.

Theo lời Tần An, cô và chồng là anh A Tâm (31 tuổi) nên duyên vợ chồng đã được 5 năm nhưng chưa có con chung. Cả hai đều nghĩ sẽ cùng nhau xây dựng sự nghiệp riêng đến khi ổn định thì có con sau chưa muộn.

Song, khoảng 2 năm trở lại đây, công ty mới mở của cặp đôi gặp trục trặc. Cả hai thậm chí đã cầm cố nhà, vay tiền ngân hàng để đầu tư nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. 1 tháng nay, may mắn A Tâm gặp lại người bạn cũ, anh này đã giới thiệu một mối làm ăn lớn cần nhiều tiền.

“Tôi hôm đó, nghe chồng về kể nếu thực hiện xong dự án lần này, công ty sẽ có khả năng vực dậy. Tôi mừng lắm nhưng vài phút sau đã phải trăn trở ngay, vì lấy đâu ra số tiền đặt cọc lớn vậy. Gia đình tôi chỗ nào cũng đã đi vay rồi, nhà, xe đều bán hoặc cầm cố. Nghĩ mãi vẫn không ra chỗ để xoay tiền.

Lúc này, chồng tôi mới gợi ý đến nhà bác tư, anh của mẹ tôi - gia đình giàu có nhất trong dòng họ, để hỏi vay tiền. Tôi liền gạt ngay đi, vì biết tính cách bác ấy cũng không xởi lởi gì, hơn nữa, bác ấy cũng là người nhiều chuyện, và có chút cay nghiệt, theo trí nhớ của tôi là vậy. Vì đã vài năm qua, tôi cũng chẳng mấy khi qua nhà bác tư, chỉ ghé khi lễ, Tết hoặc có việc” , Tần An nhớ lại.

Song, vì chồng cứ nằng nằng đòi qua nhà bác vay tiền, còn nổi nóng và trách Tần An không lo lắng cho sự nghiệp nên cô đành đồng ý. Tuy nhiên, bi kịch của cặp vợ chồng trẻ này cũng từ đó “bùng lên”. Cô cho hay sau khi đến nhà chú Tư trở về, A Tâm đã đòi ly hôn. “Chồng tôi đang đòi ly hôn, hãy cho tôi lời khuyên” , cô chia sẻ.

Hai vợ chồng Tần An mua quà từ thành phố về quê gặp và biếu bác Tư. Ảnh minh họa.

Theo đó, vì công việc cũng đang cần tiền gấp nên ngay trong buổi tối hôm hai vợ chồng Tần An - A Tâm đã mua một giỏ quà, chai rượu sang nhà bác Tư với lý do chúc Tết sớm, và cũng dễ dàng hỏi chuyện vay tiền hơn.

“Lúc thấy vợ chồng tôi sang còn mang theo quà, bác Tư đã tỏ thái độ không ưng ý lắm. Sau bữa ăn có phần gượng gạo, đến lúc ngồi uống trà.

Tôi mở lời hỏi vay tiền và trình bày hoàn cảnh hiện tại của vợ chồng thì bác Tư liền than nghèo khổ, bảo cơ sở kinh doanh của bác cũng không làm ăn được lấy đâu mà cho. Nhưng cả hai vợ chồng tôi đều biết bác nói dối. Dù gì chúng tôi cũng là dân làm ăn mà.

Chưa dừng lại ở đó, bác Tư còn mang quá khứ ra nói, những câu tưởng như vô tình nhưng đầy ẩn ý cay nghiệt” , Tần An kể.

Theo lời Tần An, bác Tư và vợ của bác bất ngờ nhắc đến người yêu đầu tiên của cô, khen anh chàng kia giờ cũng khấm khá nhất làng, cô lấy anh ta giờ đã không cần phải đi chạy vạy khắp nơi. “Cứ muốn lấy trai thành phố cơ, giờ đã thấy chưa. Cuối cùng nghèo nàn thì cũng phải về đây mà hỏi đấy thôi” , Tần An nhớ lại những lời bác Tư nói.

Tần An nhớ lại buổi chúc Tết bác ám ảnh. Ảnh minh họa.

Chưa dừng lại ở đó, bác Tư còn luôn miệng kể về việc các con của ông ấy tuy gọi là nhà quê nhưng đủ ăn, đủ mặc và chưa phải đi vay ai bao giờ. “Hai vợ chồng mày cũng U30 rồi mà chán quá, suốt ngày thấy vay tiền. Thế trước đó làm được tháng bao nhiêu. Công ty lãi lỗ như nào. Hai đứa phải nói rõ ra rồi bác đây mới liệu mà nói mấy đứa em hai đứa hùn tiền cho vay được chứ” , Tần An nhớ rõ từng lời bác Tư nói ngày hôm đó.

Lúc này, chồng cô đã vô cùng tức giận, mặt đỏ bừng bừng song vì lễ nghĩa và tiền vẫn cố nán lại. Tuy nhiên, đến điều thứ 3 thì A Tâm đã không chịu được nữa mà đứng dậy đi về. Anh cho hay thà không có dự án lần này chứ không thể chịu đựng được thêm nữa.

Chuyện là trước khi Tần An kết hôn với A Tâm, cả nhà đã ngăn cản vì cho rằng anh vừa xuất thân nghèo khó lại không có tiền đồ, chỉ làm khổ cô. Chính mẹ Tần An cũng phản đối. Thậm chí, Tần An thời điểm đó còn vì để gia đình đồng ý cho cưới mà hứa sau 7 năm nếu chưa thành công thì sẽ chủ động ly hôn.

“Đó có phải lý do mà hai đứa mày cưới nhau 5 năm vẫn chưa có con không. Chứ thằng A Đức và cả cái Nhi nhà tao ít tuổi hơn mà có nếp có tẻ cả rồi đó. Như thế là thất bại lớn đó. Hay cháu không muốn có con với A Tâm”, Tần An kể lại.

Về đến nhà, A Tâm nằng nặc đòi ly hôn với vợ. Theo lời Tần An, lần đầu tiên cô thấy chồng tức giận và kiên quyết đến vậy. Anh cho hay sẽ “buông tha” cho vợ và quyết định sẽ làm lại từ đầu ở một vùng đất mới . “Anh ấy tự suy diễn rằng cả nhà tôi và tôi đều coi khinh anh ấy, giờ công việc làm ăn cũng chẳng thành mà cũng chẳng có con chung nên ly hôn để giải thoát cho nhau.

Nhưng tôi vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều”, Tần An tâm sự.

Bên dưới bài đăng, nhiều bình luận đưa ra lời khuyên cho Tần An nên chờ chồng bình tĩnh hơn rồi ngồi xuống nói hết sự thật và tâm tư của mình. Nếu anh ta vẫn quyết định ly hôn thì chấp nhận.

“Bởi, như chiếc ly đã vỡ, cũng khó hàn gắn đó bạn. Có khi ly hôn là điều tốt”, một netizen chia sẻ. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến bày tỏ sự sợ hãi, lo lắng về những chuyến thăm họ hàng dịp cận Tết, đôi khi những lời nói tưởng như vô tình, chỉ là kể lại chuyện quá khứ,... của một người bác, người cô nào đó mà làm cả một gia đình xào xáo.