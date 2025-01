Cuộc so kè triệu vote của Dương Domic và HURRYKNG khi WeChoice Awards 2024 vào chặng nước rút: Nóng lắm rồi!

Chính thức mở cổng bình chọn từ ngày 25/12/2024, WeChoice Awards 2024 với chủ đề "Việt Nam tôi đó" đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ độc giả.

Sức ảnh hưởng của WeChoice Awards 2024 nói chung, các đề cử nói riêng được thể hiện rõ qua việc số lượng phiếu bình chọn tăng lên mỗi ngày, tạo nên nhiều thành tích gây choáng. Rất nhiều đề cử tại các hạng mục của WeChoice Awards năm nay đã lần lượt vượt qua mốc 1 triệu lượt bình chọn. Trong đó, ngoài các hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng và Giải trí thì hạng mục Gen Z Area cũng đã lộ diện những đề cử sở hữu lượt bình chọn ấn tượng này.

2 đề cử triệu vote tại nhóm đề cử Rising Artist thuộc hạng mục Gen Z Area (số liệu được ghi nhận vào 16h30 ngày 7/1)

Theo đó, tại nhóm đề cử Rising Artist, Dương Domic đang dẫn đầu với 1,042,112 lượt bình chọn. Sát ngay sau là HURRYKNG với 1,015,472 lượt bình chọn (số liệu được ghi nhận vào 16h30 ngày 7/1). Đây là 2 đề cử đầu tiên cán mốc triệu vote tại Rising Artist nói riêng và hạng mục Gen Z Area nói chung.

Trong năm 2024 vừa qua, cả Dương Domic và HURRYKNG đều là những cái tên được nhiều người hâm mộ biết tới nhiều hơn sau khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi. Cả hai cũng nhanh chóng gây ấn tượng khi gặt hái nhiều thành tích trong âm nhạc lẫn sự nghiệp nghệ thuật.

Dương Domic (Trần Đăng Dương, SN 2000) từ một chàng trai Gen Z “chật vật” tìm kiếm hào quang, giờ đã trở thành thần tượng với lượng fan đông đảo. Ngoài giải thưởng The Best Transformer (Anh Trai Đột Phá Nhất) tại Anh Trai Say Hi, Dương Domic còn bứt phá khi thể hiện khả năng hát, sáng tác của mình. Đặc biệt phải kết đến E.P Dữ Liệu Quý mà anh chàng cho ra mắt trong năm 2024 đã “công phá” khắp các bảng xếp hạng, tạo nên sự bùng nổ trong nhiều bữa tiệc âm nhạc.

Còn với HURRYKNG (Phạm Bảo Khang, SN 1999), năm 2024 của chàng rapper cũng có rất nhiều dấu ấn đặc biệt. Không chỉ toả sáng trên sân khấu với danh xưng “ông tổ visual”, chứng minh khả năng rap, sáng tác, làm đội trưởng,... của mình mà HURRYKNG còn gây bão khi lấn sân sang địa hạt thời trang. Nam rapper trẻ ngày càng lột xác về ngoại hình lẫn phong cách trình diễn, khác hẳn so với trước đây. Điều này khiến nhiều người yêu thích và nhận xét HURRYKNG đã có một năm bứt tốc như “cơn lốc”, vụt sáng và thành công với đam mê của mình.

Ngoài 2 đề cử cán mốc triệu vote nói trên, các đề cử còn lại tại Rising Artist cũng đều là những Gen Z vô cùng nổi bật trong năm và đường đua bình chọn vẫn đang rất “sục sôi”.

Bên cạnh đó, đúng như tên gọi - hạng mục Gen Z Area đích thực là “sân chơi” của những bạn trẻ cá tính, dám nghĩ dám làm và không ngại thử sức. Đây cũng là nơi lan tỏa những câu chuyện tích cực về sự sáng tạo và cá tính người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Được chú ý tại Gen Z Area là nhóm đề cử Dám Mở Lối Riêng. Đây là nơi hội tụ những gương mặt Gen Z Việt nổi bật, trải dài ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề, platform. Điểm chung của họ chính là sự quyết tâm theo đuổi đam mê, sẵn sàng mở lối đi riêng với cá tính không lẫn vào đâu được, tạo ra sức ảnh hưởng tích cực đến hàng triệu người trẻ.

Với 5 đại diện, Z-Project là nơi hội tụ các dự án trẻ có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Mỗi dự án đều có ý nghĩa riêng, hướng đến đối tượng riêng nhưng đều xứng đáng được tôn vinh. Hãy ủng hộ cho các đề cử Z-Project nhé!

Nếu Dám Mở Lối Riêng dành cho các cá nhân Gen Z thì Z-Team lại tập trung những đội nhóm tài năng trên các lĩnh vực sáng tạo, cộng đồng, sự kiện, giải trí mà ai ai cũng biết, có sức ảnh hướng lớn đến cộng đồng người trẻ tại Việt Nam.

Chắc chắn không thể thiếu tại WeChoice Awards, chính là nhóm đề cử Z-Slang thuộc hạng mục Gen Z Area. Đây đích thị là “từ điển Gen Z” với những câu nói/cụm từ được giới trẻ yêu thích, sử dụng nhiều nhất trên MXH trong năm vừa qua, nghe đến đâu thấy quen tai đến đó. Vì vậy không khó hiểu khi tại đây cũng chứng kiến cuộc đua vote cực căng thẳng và cũng gần cán mốc triệu vote.

Đếm ngược còn 4 ngày nữa, cổng bình chọn WeChoice Awards 2024 sẽ kết thúc. Cùng nhanh tay bình chọn cho những đề cử mà bạn yêu thích và chờ đón Gala Vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2024 được tổ chức vào ngày 12/1 tới đây.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, có ý nghĩa nhân văn lớn, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa niềm cảm hứng tích cực tới cộng đồng. Năm 2024, WeChoice Awards đã chính thức quay trở lại với chủ đề "Việt Nam tôi đó". Sau khi nhận được rất nhiều đề cử ấn tượng do cộng đồng gửi về, cổng bình chọn của WeChoice Awards 2024 đã chính thức mở từ ngày 25/12/2024. Ngay từ bây giờ, hãy truy cập wechoice.vn và bình chọn cho những nhân vật, câu chuyện mà bạn cảm thấy được lan tỏa mạnh mẽ niềm cảm hứng Việt Nam tôi đó. Thời gian bình chọn sẽ kéo dài từ 25/12/2024 đến 12h00 ngày 12/1/2025. Kết quả bình chọn sẽ được công bố vào đêm Gala vinh danh và trao giải diễn ra tối ngày 12/1/2025. Bình chọn ngay tại wechoice.vn!