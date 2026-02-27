Đến mức này sao? Chỉ vì 2 miếng bánh chocolate mà hơn 25.000 người tranh cãi nảy lửa

Có những cuộc "chiến tranh lạnh" trong gia đình không bắt đầu từ chuyện điểm số hay tiền bạc, mà chỉ từ… một chiếc bánh. Nghe thì nhỏ, nhưng khi đứa trẻ gào khóc không dứt, còn cha mẹ đứng giữa ranh giới "thương con" và "phải dạy con", mọi thứ bỗng trở nên căng thẳng hơn nhiều người tưởng.

Mới đây, một câu chuyện xoay quanh hai miếng bánh chocolate đã khiến hơn 25.000 cư dân mạng Trung Quốc tranh cãi dữ dội. Người thì bênh đứa trẻ, cho rằng cha mẹ đã vô tình làm tổn thương cảm xúc con. Người lại thẳng thắn: "Như vậy mà vẫn không dạy dỗ thì còn chờ đến bao giờ?".

Theo đó, một người mẹ mua cho con trai đang học tiểu học một hộp bánh chocolate nhân chảy - loại bánh nhỏ xinh, bên trong có lớp socola lỏng mềm tan khi cắt ra, vốn là món khoái khẩu của trẻ con và đang là trend những ngày gần đây. Trước khi đưa cho con, người mẹ tiện tay ăn hai miếng vì cũng muốn nếm thử. Phần còn lại được cho vào tủ lạnh.

Chỉ vì một hộp bánh chocolate mà khiến hơn 25.000 người tranh cãi (Ảnh chụp màn hình)

Tưởng chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng khi nhìn thấy chiếc bánh không còn nguyên vẹn như lúc đầu, cậu con trai bỗng bật khóc dữ dội đến mức người mẹ phải thốt lên: "Chỉ vì hai miếng bánh mà ảnh hưởng cả tình cảm mẹ con".

Trong khi đó, cô em gái tỏ ra bình thản, chỉ tập trung ăn phần của mình. Phản ứng trái ngược giữa hai đứa trẻ càng khiến người mẹ bối rối.

Cậu bé khóc dữ dội khi thấy chiếc bánh không còn nguyên vẹn (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi cô em gái lại có phản ứng hết sức bình thản (Ảnh chụp màn hình)

Câu chuyện nhanh chóng gây bão. Một nhóm cư dân mạng cho rằng trẻ nhỏ ở một số giai đoạn rất nhạy cảm với sự "nguyên vẹn". Khi đã mặc định món đồ đó là của mình, việc người khác tự ý lấy đi một phần có thể khiến trẻ cảm thấy bị xâm phạm. Với các em, đó không đơn thuần là đồ ăn, mà là cảm giác bị tước mất quyền sở hữu. Vì vậy, việc la mắng hay phân tích đúng sai lúc đó chưa chắc hiệu quả.

Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến cho rằng chỉ vì hai miếng bánh mà khóc lóc dữ dội như vậy thì rõ ràng trẻ đang thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc. Nếu cha mẹ sợ con tổn thương mà không đặt ra giới hạn, sau này trẻ có thể quen với việc dùng nước mắt để đạt được điều mình muốn.

Một số người thậm chí bày tỏ quan điểm truyền thống rằng nếu không uốn nắn từ nhỏ, sau này sẽ càng khó dạy. Dù vậy, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đánh mắng chỉ hợp lý khi đó là hình thức kỷ luật có kiểm soát, không xuất phát từ tức giận hay bạo lực.

Thực tế, giáo dục luôn đòi hỏi sự cân bằng. Không nên mặc định "mềm mỏng là đúng" hay "cứng rắn mới hiệu quả" mà cần xét bối cảnh cụ thể. Một số phụ huynh cho hay trong tình huống như vậy, họ sẽ không quát mắng cũng không đánh đòn, nhưng cũng không vội vàng dỗ dành hay chiều theo. Thay vào đó, họ để con tự bình tĩnh lại, rồi mới giải thích rằng trong gia đình, đồ ăn có thể được chia sẻ và cảm xúc cần được thể hiện trong giới hạn.

Hai miếng bánh có thể rất nhỏ, nhưng bài học phía sau lại không hề nhỏ. Nuôi dạy con không phải là chọn phe "mềm mỏng" hay "cứng rắn" mà là tìm được điểm cân bằng giữa thấu hiểu và nguyên tắc. Nếu chỉ vì sợ con tổn thương mà không dạy con đối diện với thất vọng, trẻ sẽ lớn lên thiếu khả năng chịu đựng. Nhưng nếu chỉ chăm chăm vào kỷ luật mà bỏ qua cảm xúc, trẻ cũng dễ thu mình lại.