Đề xuất tăng lương nhưng sếp lấy lý do "kinh tế khó khăn", nhân viên EQ cao đưa ra một con số khiến leader gật đầu ngay

Đề xuất tăng lương luôn là cuộc đấu trí căng thẳng nhất chốn công sở, nơi ranh giới giữa sự tự tin và sự đòi hỏi trở nên vô cùng mong manh. Sai lầm lớn nhất của nhiều nhân viên là chọn thời điểm công ty đang thắt chặt chi tiêu để nói về nhu cầu cá nhân như vật giá leo thang hay áp lực tài chính gia đình.

Đối với một nhà quản lý, những lý do đó không nằm trong bảng cân đối kế toán và rất dễ bị khước từ bằng một "bài văn mẫu" về tình hình kinh tế chung. Tuy nhiên, những nhân sự có EQ vượt trội lại sở hữu một vũ khí khác. Họ biến việc tăng lương từ một khoản chi phí phát sinh thành một khoản đầu tư chắc chắn sẽ sinh lời cho doanh nghiệp.

Khi đối mặt với "gáo nước lạnh" mang tên kinh tế khó khăn từ sếp, những nhân viên có chỉ số EQ thấp thường dễ rơi vào hai trạng thái cực đoan. Một là im lặng rút lui trong sự ấm ức, sau đó mang tâm lý bất mãn vào công việc, dẫn đến hiệu suất sụt giảm. Hai là phản ứng gay gắt bằng cách so sánh hơn thua với đồng nghiệp hoặc dùng thâm niên để gây áp lực. Cả hai cách này đều đẩy sếp vào thế đối đầu và vô tình khẳng định rằng bạn đang làm việc chỉ vì tiền chứ không phải vì sự phát triển chung của tập thể.

Ngược lại, người có EQ cao nhìn nhận lời từ chối của sếp như một bài toán cần lời giải thay vì một sự xúc phạm. Thay vì đứng ở vị thế "người đi xin", họ chuyển sang vị thế của một đối tác chiến lược. Họ thấu hiểu áp lực của lãnh đạo nhưng cũng đủ bản lĩnh để chứng minh rằng mức lương mới chính là động lực để tạo ra lợi nhuận gấp nhiều lần con số được tăng thêm. Thay vì tranh cãi, họ đưa ra một đề nghị mà sếp khó lòng từ chối.

Thay vì nói về khó khăn của bản thân, một nhân viên tinh tế sẽ nhẹ nhàng đẩy bản kế hoạch tóm tắt hiệu suất công việc về phía sếp và bình tĩnh phản hồi:

"Em hoàn toàn thấu hiểu những áp lực mà anh và công ty đang phải gánh vác. Chính vì kinh tế khó khăn, em lại càng trăn trở làm sao để bộ phận mình tối ưu hóa lợi nhuận. Trong 6 tháng qua, em đã trực tiếp cắt giảm được một phần chi phí vận hành và tăng tỷ lệ khách hàng quay lại đáng kể.

Nếu mức lương mới của em tăng thêm một khoản là A, em cam kết trong quý tới sẽ hiện thực hóa mục tiêu tăng doanh thu dựa trên tệp khách hàng cũ này. Anh thấy đấy, con số A này thực tế chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng giá trị lợi nhuận mà em cam kết mang về thêm, đây không phải là chi phí phát sinh mà là khoản đầu tư để em dốc toàn lực giúp team mình vượt bão".

Sở dĩ phản ứng này được đánh giá cao bởi nó giải quyết trọn vẹn ba nút thắt tâm lý của người quản lý, bao gồm: thấu cảm, bằng chứng và cam kết. Nhân viên không phủ nhận thực tế khó khăn của công ty mà chọn cách đứng cùng chiến tuyến với lãnh đạo, điều này ngay lập tức xóa bỏ tâm lý phòng thủ của sếp. Thay vì đòi hỏi dựa trên những lý do cảm tính, nhân viên đưa ra những con số biết nói dựa trên hiệu quả thực tế. Việc chỉ ra mức lương tăng thêm chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng lợi nhuận mang về đã giúp sếp gỡ bỏ được rào cản về áp lực ngân sách.

Hơn thế nữa, câu nói này đã khéo léo biến cuộc đàm phán thành một bản cam kết hiệu suất. Nó cho lãnh đạo thấy rằng việc giữ chân một nhân sự giỏi với mức thu nhập xứng đáng chính là phương án tiết kiệm nhất để công ty vượt qua khủng hoảng. Khi một nhân viên không chỉ làm tốt việc của mình mà còn trăn trở cùng bài toán sống còn của công ty, họ đã nghiễm nhiên khẳng định được giá trị không thể thay thế của mình.

Giá trị của bạn nằm ở giải pháp bạn mang tới. Đừng bao giờ đi đàm phán bằng sự kỳ vọng cảm tính, hãy đi bằng những kết quả thực tiễn. Người có EQ cao hiểu rằng sếp không trả lương cho sự vất vả, họ trả lương cho những vấn đề mà bạn giải quyết được.

Khi bạn chứng minh được giá trị của mình lớn hơn nhiều so với con số trên bảng lương, bạn sẽ luôn có tiếng nói trọng lượng ngay cả trong những thời điểm ngặt nghèo nhất. Hãy để bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng trở thành đòn bẩy đưa bạn tới những vị trí xứng đáng, bởi trong thế giới của những người chuyên nghiệp, sự tinh tế chính là chìa khóa mở ra mọi cánh cửa thành công.