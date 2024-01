Bà Đinh Thị Lan (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, năm nào vào thời điểm này bà cũng lên vườn đào Nhật Tân để lựa chọn cành đào về cắm chơi Tết sớm. Năm nay, riêng đào cành bà Lợi mua 3 cành, trong đó 2 cành nhỏ để thắp hương giá 150 nghìn đồng, còn cành đào to hơn để bày phòng khách bà mua với giá hơn 500 nghìn đồng. Theo bà Lan, hoa đào mang lại sự bình an, may mắn và cứ thấy đào là thấy Tết, vì vậy năm nào bà cũng mua về cắm sớm.