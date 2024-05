Một hãng hàng không Việt Nam lọt top 5 hãng bay đúng giờ nhất châu Á – Thái Bình Dương

Cirium, công ty phân tích dữ liệu hàng không có trụ sở tại London (Anh) và là đối tác chiến lược của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), mới đây công bố báo cáo hiệu suất đúng giờ của các hãng hàng không và sân bay trên thế giới trong tháng 4/2024. Báo cáo này đã được thực hiện trong hơn 15 năm qua.

Xếp hạng của Cirium căn cứ vào chuyến bay đúng giờ hạ cánh, tức là chuyến bay có thời gian hạ cánh và lăn vào vị trí đỗ của sân bay trong vòng 15 phút so với giờ đến dự kiến.

Theo đó, Vietnam Airlines đạt chỉ số chuyến bay hạ cánh đúng giờ là 81,85%, tăng gần 3 điểm so với tháng trước và đứng thứ 5 trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. 4 hãng hàng không xếp trên đại diện của Việt Nam lần lượt là Japan Airlines (tỷ lệ đúng giờ 88,17% - tăng gần 10 điểm so với tháng trước), All Nippon Airways (87,21%), AirAsia (85,48%), Peach Aviation (84,19%).

Chỉ số được Cirium đo lường dựa trên dữ liệu của 11.108 chuyến bay Vietnam Airlines. Cirium cho biết thêm rằng Sân bay Quốc tế Nội Bài, một trung tâm của Vietnam Airlines tại thủ đô Hà Nội, kết thúc tháng 4 với hiệu suất đúng giờ là 73,18%.

Kết quả của Vietnam Airlines được cho là khá ấn tượng, trong bối cảnh tháng 4 có thời gian cao điểm nghỉ lễ 30/4 – 1/5 với số lượng hành khách tăng đột biến, áp lực cơ sở hạ tầng sân bay luôn hiện hữu.

Vietnam Airlines cũng phải đối diện với khó khăn giảm số lượng máy bay khai thác, thiếu máy bay dự phòng do ảnh hưởng từ việc nhà sản xuất triệu hồi kiểm tra động cơ máy bay trên toàn cầu.

"Để đạt được chỉ số đúng giờ cao, chúng tôi tập trung các giải pháp về khai thác như xây dựng lịch bay hợp lý, chủ động làm việc với cơ quan chức năng để được cấp slot sớm và hợp lý, tối ưu nguồn lực phi công, tiếp viên, tàu bay, bảo dưỡng máy bay, linh hoạt điều hành trước các biến động thời tiết xấu, tắc nghẽn không lưu…", ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết.

Trước đó, Vietnam Airlines cũng được Cirium xếp hạng 9 trong 10 hãng bay đúng giờ nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, với tỷ lệ đúng giờ là 77,46% trên gần 151.000 chuyến bay của năm 2023. Tỷ lệ này cao hơn trung bình của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương là 73,51%.