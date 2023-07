Đếm ngược siêu nhạc hội 8Wonder: Charlie Puth mang set diễn chưa từng có đến Nha Trang, sẽ có màn kết hợp với 1 ngôi sao Vpop?

Chỉ còn ít ngày nữa, siêu nhạc hội 8Wonder sẽ chính thức diễn ra tại VinWonders Nha Trang. Ngay từ thời điểm hé lộ dàn line-up, cộng đồng mạng đã không ngừng phấn khích với sự có mặt của siêu sao quốc tế Charlie Puth cùng dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, AMEE, MONO, tlinh, HIEUTHUHAI, DJ Mie. Với dàn sao "đỉnh của chóp", người hâm mộ đang rất nóng lòng chờ đón những màn trình diễn có 1-0-2 hứa hẹn làm bùng nổ không khí tại VinWonders.

Charlie Puth sẽ có set diễn kéo dài 75 phút, một màn kết hợp được giấu kín đến phút cuối cùng?

Charlie Puth là ngôi sao đình đám quốc tế đang trong quá trình lưu diễn với tour Charlie Live Experience. Chính vì vậy sự hiện diện của nam nghệ sĩ tại Việt Nam khiến cộng đồng fan US-UK nói chung và các fan của anh rần rần phấn khích suốt gần 1 tháng qua. Lần đầu tiên ghé thăm Việt Nam nên việc Charlie Puth sẽ mang những màn trình diễn như thế nào dành tặng fan Việt cũng khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Theo tiết lộ trước đó từ VinWonders, vị đại diện tiết lộ: "Bí mật sẽ được bật mí vào 22/7, song tôi có thể nói rằng Charlie Puth sẽ trình diễn một show trọn vẹn trên 75 phút, và đang ấp ủ những màn trình diễn thiết kế riêng cho 8Wonder cũng như những màn giao lưu hứa hẹn bùng nổ sân khấu". Đặc biệt, đích thân nam nghệ sĩ cũng từng khẳng định danh sách các ca khúc diễn ở Châu Á sẽ có những điểm khác biệt với những gì anh đã trình diễn tại Mỹ trong khuôn khổ tour Charlie Live Experience.

Trước đó, đạo diễn Cao Trung Hiếu từng chia sẻ cảm xúc khi làm việc với Charlie Puth: "Đối với một ngôi sao âm nhạc đang được yêu mến như Charlie Puth, khó nhất là đáp ứng được những yêu cầu về kỹ thuật nhưng bằng kinh nghiệm làm việc với nhiều ngôi sao quốc tế đến Việt Nam thời gian qua, ekip Viet Vision chúng tôi đã có sự chuẩn bị chu đáo và kỹ càng. Tôi thật sự thán phục sự 'chịu chơi' của 8Wonder, bạn thử tưởng tượng xem, với 75 phút trình diễn trên sân khấu tại Nha Trang, có thể xem đây là màn biểu diễn chào sân đầu tiên của Charlie Puth trước khi bắt đầu tour diễn Châu Á của anh. Thật là một niềm vui lớn cho khán giả yêu nhạc không chỉ ở Việt Nam mà cho khán giả Châu Á có dịp thưởng thức âm nhạc của anh tại bờ biển lễ hội đẹp như Vinpearl".

Với những chia sẻ này, hoàn toàn có thể kỳ vọng người hâm mộ tại Việt Nam sẽ là những khán giả đầu tiên được thưởng thức loạt ca khúc "đinh" đặc biệt tại điểm đến Châu Á của Charlie Puth. Bên cạnh đó, với tiết lộ từ BTC, rất có thể Charlie Puth sẽ còn có một sân khấu độc quyền kết hợp với nghệ sĩ Vpop. Liệu điều này có trở thành sự thật hay không? Hãy chờ đón sân khấu của siêu sao quốc tế Charlie Puth vào ngày 22/7 tới đây.

Sân khấu được đầu tư choáng ngợp của 8Wonder

Hà Anh Tuấn sẽ mang đến những bản phối mới đặc sắc?

Nhắc đến Hà Anh Tuấn, có thể nói anh chính là "bảo chứng" cho những sân khấu chất lượng, chuyên nghiệp và tràn ngập cảm xúc. Mỗi lần xuất hiện, Hà Anh Tuấn lại khiến khán giả lắng đọng với những bản tình ca như Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em, Chuyện Của Mùa Đông, Hoang Mang hay mashup Có Chàng Trai Viết Lên Cây, Xuân Thì,... Dù vẫn là những ca khúc quen thuộc nhưng Hà Anh Tuấn luôn biết cách làm khán giả phải bất ngờ về âm nhạc mà anh mang tới.

Chính vì vậy, trở thành một trong những nghệ sĩ có mặt tại 8Wonder, rất có thể nam ca sĩ sẽ mang đến hàng loạt bản phối mới đặc biệt mà chỉ có các khán giả tại có mặt tại VinWonders Nha Trang vào ngày 22/7 sắp tới đây mới có cơ hội được thưởng thức. Không những thế, với không khí cực "cháy" tại siêu nhạc hội này, biết đâu Hà Anh Tuấn sẽ khiến tất cả phải "ngã ngửa" khi trình diễn với nhạc "quẩy" và làm hàng chục nghìn khán giả không thể ngồi yên một chỗ.

"Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà sẽ thể hiện điều gì trên 1 sân khấu tầm cỡ quốc tế?

Một trong những nghệ sĩ nữ nhận được nhiều sự quan tâm bậc nhất tại siêu nhạc hội 8Wonder phải kể đến "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà. Luôn tỉ mỉ và "khó tính" trong công việc, Hồ Ngọc Hà luôn chau chuốt từng điều nhỏ nhất cho các sản phẩm hay show diễn để mang đến cho khán giả những tiết mục chất lượng về mọi mặt.

Xuất hiện tại siêu nhạc hội 8Wonder, Hồ Ngọc Hà hứa hẹn sẽ mang đến những phần trình diễn đỉnh cao được đầu tư công phu nhất từ trước tới nay để mang đến cho khán giả trải nghiệm âm nhạc hoàn hảo chưa từng có. Đừng quên sẵn sàng một "tâm hồn đẹp" để sẵn sàng hòa nhịp với những bản dance "tung nóc" cùng Hồ Ngọc Hà với loạt bản hit như Cô Đơn Trên Sofa, Vì Chính Là Em, Em Muốn Anh Đưa Em Về, Destiny hay Keep Me In Love,...

MONO thể hiện sức mạnh "tân binh khủng long" với các bản hit Waiting For You, Em Là như thế nào?

Không quá nếu nói MONO là chàng nghệ sĩ Gen Z hot nhất ở thời điểm hiện tại khi sở hữu loạt bản hit "quốc dân" như Waiting For You, Em Là, Anh Không Thể,... Đặc biệt, dù chỉ mới ra mắt từ cuối năm 2022 nhưng MONO đã chinh phục khán giả bởi phong cách trình diễn lôi cuốn cùng vẻ điển trai khác biệt không trộn lẫn trong thị trường Vpop. Cũng giống như các nghệ sĩ khác, MONO sẽ có những tiết mục đặc biệt dành riêng cho khán giả tại 8Wonder. Cùng chờ đón sự xuất hiện của MONO cùng màn dàn dựng hoành tráng từ sân khấu đến ánh sáng đỉnh cao từ 8Wonder và trải nghiệm một đêm nhạc xứng đáng tầm cỡ quốc tế.

AMEE và những bản hit "kẹo ngọt" cùng sân khấu đặc biệt

AMEE thời gian qua đã tạo dấu ấn cực mạnh trên bản đồ Vpop với những bản hit như Ưng Quá Chừng, Shayyy Nắng, Thay Mọi Cô Gái Yêu Anh,... Là một trong những nghệ sĩ trẻ góp mặt tại 8Wonder, AMEE không giấu được sự hào hứng cũng như phấn khích khi được đứng chung một sân khấu với siêu sao quốc tế Charlie Puth.

Cô cũng không quên ẩn ý về màn trình diễn kết hợp có thể sẽ mang tới 8Wonder: "Mọi người cũng thấy AMEE đã collab với khá nhiều nghệ sĩ Vpop rồi. Cả anh Grey D cùng nhà cũng vậy. Công ty St.319 rất thích collab với các nghệ sĩ khác, bởi vì âm nhạc là để kết nối con người với nhau mà". Dù chưa biết liệu AMEE sẽ dành tặng khán giả món quà âm nhạc như thế nào nhưng chắc chắn sân khấu với sự xuất hiện của AMEE sẽ là một trong những điểm nhấn mà người hâm mộ không thể bỏ qua.