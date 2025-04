Ngày 9/5 tới đây, tour diễn vòng quanh thế giới SM Town Live 2025: The Culture, the Future sẽ dừng chân tại thành phố Mexico. Đêm nhạc “chốt đơn” tổ chức tại SVĐ Estadio GNP Seguros, với sức chứa lên tới 50 - 65 nghìn khán giả. Đây là 1 con số rất lớn không chỉ đối với các nghệ sĩ Kpop mà với cả giới nghệ sĩ US-UK.

Được biết, SM dự kiến mở rộng lên thành 70 nghìn ghế, tuy nhiên, số vé bán ra hiện tại thì lại không đáp ứng được như kỳ vọng. Dựa trên sơ đồ ghế ngồi trên kênh phân phối vé, ước tính có khoảng 30 nghìn vé mới được bán ra, chưa thể lấp đầy nửa SVĐ. Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là concert sẽ diễn ra nhưng với tình hình hiện tại, dàn nghệ sĩ SM có khả năng phải trình diễn trước hàng chục nghìn ghế trống trơn.

Rất nhiều ghế còn trống khi chỉ còn 1 tuần nữa là concert sẽ diễn ra

Viễn cảnh này đã được không ít người mường tượng ra trước đó. Lý do đầu tiên, phải nói đến dàn line-up tham dự đêm nhạc ở thành phố Mexico lần này. Quy tụ những cái tên đình đám như TVXQ, SHINEE (Key và Minho), aespa, Red Velvet (ngoại trừ Wendy và Yeri), EXO (Suho và Chanyeol), NCT, Riize… SM Town Live 2025: The Culture, the Future sẽ là bữa tiệc âm nhạc hấp dẫn chỉ khi được tổ chức ở phạm vi châu Á.

TVXQ, SHINEE, Red Velvet hay EXO, đúng thật từng có 1 giai đoạn lừng lẫy và đạt nhiều thành công nhất định. Vấn đề ở đây là thời hoàng kim của họ đã qua lâu, sức nóng không còn như ngày trước nữa. Khán giả vẫn dễ dàng chỉ mặt điểm tên nhóm hay các thành viên nhưng có lẽ đã đến lúc phải nói dàn “gà cưng SM” này đã ở ngưỡng “có tiếng mà không có miếng”. Những sản phẩm gần đây đều không gây tiếng vang lớn, độ lan tỏa chỉ dừng lại trong vòng fan cứng, khó thu hút được sự quan tâm từ non-fan và đại chúng. Chưa kể, các nhóm còn không thể tập hợp đủ thành viên, vô tình càng khiến cho fan hụt hẫng và ngó lơ đêm nhạc.

TVXQ

SHINEE

và Red Velvet đều đã đi qua thời hoàng kim của mình

Taeyeon - nữ thần tượng hiếm hoi vẫn giữ được nhiệt sau gần 20 năm trong nghề, chiếm được cảm tình từ đông đảo non-fan thì lại vắng mặt. Mối quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt” giữa “kid leader” của SNSD và công ty chủ quản SM đã và đang diễn biến phức tạp trong nhiều năm qua. Ấm ức trước cách quản lý bê tha, Taeyeon không ít lần “đá xéo” SM và lần này, cô nàng quyết định “nghỉ ngơi”.

Taeyeon nói không với đêm nhạc SM Town năm nay

aespa, Riize hay NCT thì vẫn là những nhóm nhạc hot hit ở thời điểm hiện tại, lượng fan đông đảo sẵn sàng chi mạnh cho idol. Nhưng liệu FC có dễ dàng bỏ ra một số tiền lớn chỉ để xem thần tượng diễn 2 - 3 bài rồi “hết ca” về nhà? Câu trả lời tất nhiên là không! Không ít bình luận khẳng định, họ thà tham dự 1 buổi concert riêng của idol, còn hơn là 1 đại nhạc hội lẻ tẻ vài tiết mục từ nhiều nghệ sĩ khác nhau.

aespa

Riize

Yếu tố tiên quyết gây bất lợi cho SM Town Live 2025: The Culture, the Future là giá thành. Mức phí bị cho là quá “chát” so với 1 buổi concert không quy tụ nhiều nghệ sĩ viral hiện nay. Theo ghi nhận của chúng tôi, nếu hạng ghế rẻ nhất dừng ở mức 42 đô (khoảng hơn 1 triệu đồng), thì hạng ghế cao nhất chạm ngưỡng 1,400 đô (gần 40 triệu đồng). Điều đáng nói là nếu muốn có tầm nhìn tốt thì những hạng ghế càng đắt đỏ mới có thể đáp ứng nhu cầu khán giả.







Đêm nhạc có giá thành vô cùng đắt đỏ, đặt trong bối cảnh khi gà nhà SM đều không thực sự phủ sóng mạnh mẽ ở khu vực châu Mỹ

Đêm nhạc ở L.A (Mỹ) vào ngày 11/5 cũng gặp tình trạng “hét giá” như vậy. Dù thế, 2 đêm được tổ chức ở sân nhà Seoul, Hàn Quốc, lại chỉ có mức giá cao nhất là 135 đô, xấp xỉ 3,5 triệu đồng.

So với những cái tên đang rục rịch chạy tour thì giá vé SM Town chỉ đang thấp hơn tour của Beyoncé, Lady Gaga một chút; so với Coldplay thì SM Town cao gấp vài lần. Netizen chê cười “ông lớn” SM “ảo tưởng sức mạnh”, không biết lượng sức mình và dàn nghệ sĩ để rồi gặp tình cảnh “ế vé” buồn thiu. Nhiều người khuyên SM chỉ nên chạy tour ở châu Á vì “gà nhà” chưa phủ sóng mạnh mẽ ở thị trường US - UK.