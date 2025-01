Đây là cách Song Hye Kyo bước chân vào showbiz

Song Hye Kyo là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc hiện nay với vị thế vững chắc cùng lượng người hâm mộ đông đảo. Bên cạnh tài năng, nhan sắc xinh đẹp, thanh tú cũng là yếu tố giúp mỹ nhân sinh năm 1981 liên tục gặt hái được nhiều thành công vang dội. Mới đây, cô cũng khiến nhiều người không khỏi thích thú với những chia sẻ trên chương trình You Quiz on the Block sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Đáng chú ý, cơ duyên đến với làng giải trí của nữ diễn viên chính là minh chứng cho việc không phải tự nhiên, cô trở thành biểu tượng sắc đẹp của xứ kim chi.

Song Hye Kyo thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình You Quiz on the Block. Cô xuất hiện với diện mạo thanh lịch, trẻ trung với mẫu áo khoác dáng dài màu trắng kem cùng lối makeup trong veo, nhẹ nhàng.

Cụ thể, Song Hye Kyo đã tiết lộ về 1 kỷ niệm đặc biệt vào năm 14 tuổi, khi cô giành chiến thắng tại cuộc thi SunKyung Smart Model Contest, trở thành người mẫu cho công ty đồng phục học sinh. Đây cũng chính là bước đệm giúp cô có được 1 vai nhỏ trong bộ phim truyền hình First Love vào năm 1998.

Đáng chú ý, nữ diễn viên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi chia sẻ cô tham dự cuộc thi với tâm thế vô cùng thoải mái đến mức để mặt mộc đi thi. "Bạn bè tôi hay những thí sinh trong cuộc thi đều chuẩn bị rất kỹ, làm tóc và trang điểm sẵn. Tuy nhiên, tôi chỉ để mặt mộc, tóc vừa gội xong, thậm chí còn không có đồng phục mà phải đi mượn của 1 người chị".

Hình ảnh Song Hye Kyo năm 14 tuổi tại SunKyung Smart Model Contest (1996) cũng bất ngờ viral trở lại. Dù không makeup, làm tóc chút nào nhưng nữ diễn viên vẫn ghi điểm với đường nét tự nhiên, rạng rỡ. Mái tóc bob rẽ ngôi cá tính càng tô điểm cho gương mặt toát lên vẻ xinh đẹp, lanh lợi với mắt to tròn, mũi cao cùng đôi môi căng mọng.

Nhiều người xem cho rằng, với đường nét trời phú, Song Hye Kyo không cần trang điểm vẫn dễ dàng có được chiến thắng.

Việc chiến thắng cuộc thi và trở thành người mẫu độc quyền cho thương hiệu đồng phục học sinh giúp Song Hye Kyo dễ dàng lọt vào "mắt xanh" của nhiều đạo diễn. Vẻ đẹp thanh thuần, trong veo mà không cần trang điểm cầu kỳ của nữ diễn viên từng khiến biết bao người phải xao xuyến.