David Beckham phản công, chính thức lên tiếng về bài tố cáo gay gắt của con trai cả - Brooklyn

David Beckham cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng sau những tuyên bố gây chấn động mà con trai cả Brooklyn Beckham đăng tải rạng sáng 20/1, khiến mâu thuẫn gia đình Beckham một lần nữa bùng nổ công khai.

Trước đó, Brooklyn Beckham, 26 tuổi, đã đăng một loạt tuyên bố gay gắt trên Instagram nhằm bảo vệ vợ là Nicola Peltz, đồng thời công khai chỉ trích cha mẹ và cách gia đình đối xử với con trai và con dâu. Anh khẳng định bản thân "không muốn hòa giải" và cáo buộc cha mẹ luôn tìm cách "kiểm soát câu chuyện" trên truyền thông.

Sau làn sóng tranh cãi dữ dội, Sir David Beckham đã lần đầu lên tiếng. Xuất hiện trực tiếp trên chương trình tài chính Squawk Box của CNBC, cựu đội trưởng tuyển Anh thẳng thắn thừa nhận các con mình đã có những hành động sai lầm trên mạng xã hội.

David Beckham lên tiếng (Nguồn: CNBC)

Ông chia sẻ: "Tôi luôn nói về mạng xã hội và sức mạnh của nó - cả tích cực lẫn tiêu cực. Những gì trẻ em tiếp cận ngày nay có thể rất nguy hiểm. Nhưng cá nhân tôi, đặc biệt là với các con của mình, tôi muốn chúng sử dụng mạng xã hội vì những lý do đúng đắn".

David Beckham lấy chính trải nghiệm của bản thân làm ví dụ khi nói về việc sử dụng nền tảng cá nhân để phục vụ các mục đích nhân đạo: "Tôi đã dùng nền tảng của mình cho UNICEF. Đó là công cụ lớn nhất để nâng cao nhận thức về những gì đang xảy ra với trẻ em trên toàn thế giới. Tôi cũng cố gắng làm điều tương tự với các con, để giáo dục chúng".

Thừa nhận những thiếu sót, Beckham nói thêm: "Chúng mắc sai lầm, nhưng trẻ em được phép mắc sai lầm. Đó là cách chúng học hỏi. Đó là điều tôi cố gắng dạy các con. Đôi khi, bạn phải để chúng tự mắc những sai lầm đó".

Đây cũng là lần đầu tiên David Beckham xuất hiện trở lại trước công chúng kể từ khi con trai cả Brooklyn đăng tải những tuyên bố gay gắt nhắm vào gia đình, khiến dư luận không khỏi chú ý. Bất chấp làn sóng tranh cãi dữ dội, David Beckham mang nét mặt vui tươi quay trở lại công việc. Hôm nay, ông xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 56 (WEF) diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ.

Ở tuổi 50, cựu đội trưởng tuyển Anh được ghi nhận vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản và chuyên nghiệp khi tham dự các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện, cho thấy nỗ lực gạt sang một bên những rạn nứt nghiêm trọng đang bủa vây gia đình Beckham.

David và Victoria đã vô cùng bàng hoàng sau tuyên bố gay gắt mà Brooklyn chia sẻ (Ảnh: Getty)

Phát biểu của David được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Brooklyn đăng tải bài công kích dài và đầy giận dữ trên Instagram. Trong tuyên bố, Brooklyn cho biết anh đã im lặng nhiều năm để giữ mọi chuyện riêng tư, nhưng buộc phải lên tiếng khi cha mẹ và đội ngũ của họ tiếp tục đưa các câu chuyện lên mặt báo.

"Tôi không muốn hòa giải với gia đình. Tôi không bị kiểm soát. Tôi đang đứng lên vì bản thân mình lần đầu tiên trong đời", Brooklyn viết.

"Suốt cuộc đời, cha mẹ tôi đã kiểm soát câu chuyện trên báo chí về gia đình chúng tôi", Brooklyn cáo buộc gia đình sẵn sàng tung ra "những lời dối trá" trên truyền thông để bảo vệ hình ảnh, đồng thời khẳng định "sự thật luôn lộ ra".

Anh cũng tiết lộ những tổn thương sâu sắc liên quan đến đám cưới năm 2022, khi cho rằng mẹ mình - Victoria Beckham - đã "chiếm đoạt" điệu nhảy đầu tiên vốn dành cho cô dâu Nicola Peltz.

"Bà ấy lên sân khấu và nhảy cùng tôi thay vì Nicola. Cách cư xử đó cực kỳ không phù hợp. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu và bị làm nhục đến thế trong đời", Brooklyn viết.

Anh cho biết vợ chồng mình đã quyết định làm lễ tái hôn sau ba năm để có những ký ức hạnh phúc, thay vì "sự lo lắng và xấu hổ" mà đám cưới trước mang lại. Brooklyn cũng khẳng định Nicola liên tục bị gia đình anh thiếu tôn trọng, dù cả hai đã cố gắng hòa hợp. Mâu thuẫn tiếp tục leo thang khi Brooklyn đề cập đến lễ sinh nhật 50 tuổi của David Beckham. Anh cho rằng cha mình chỉ đồng ý gặp nếu đó là một sự kiện hoành tráng với hàng trăm khách mời và máy quay khắp nơi, thậm chí yêu cầu Nicola không được tham dự buổi gặp riêng. "Thương hiệu Beckham luôn đứng đầu", Brooklyn cay đắng viết.

Vợ chồng Brooklyn - Nicola (Ảnh: IGNV)

Trong tuyên bố, Brooklyn cũng phủ nhận việc bị vợ kiểm soát, khẳng định chính cha mẹ mới là những người đã chi phối cuộc sống của anh trong phần lớn thời gian trưởng thành. Anh tiết lộ bản thân từng sống trong trạng thái lo âu nghiêm trọng, và chỉ khi rời xa gia đình, anh mới tìm thấy sự bình yên.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một thành viên trong gia đình Beckham trực tiếp đề cập công khai đến cuộc xung đột gia đình, đánh dấu bước ngoặt mới trong chuỗi mâu thuẫn vốn được che giấu suốt nhiều năm qua.