Xác định đối thủ của U23 Việt Nam nếu thắng U23 Trung Quốc, giành vé vào chung kết

Trong trận bán kết 1 U23 châu Á tối ngày 20/1, U23 Nhật Bản đã vượt qua đại kình địch U23 Hàn Quốc với tỉ số tối thiểu 1-0, qua đó chính thức giành tấm vé đầu tiên bước vào trận tranh ngôi vô địch châu lục năm 2026.

Sau những phút đầu giằng co, U23 Nhật Bản dần kiểm soát thế trận nhờ khả năng luân chuyển bóng nhuần nhuyễn. Phút 36, bước ngoặt của trận đấu đã xuất hiện. Từ một tình huống đá phạt góc bên cánh trái, trung vệ Nagano bật cao đánh đầu hiểm hóc khiến thủ thành phía Hàn Quốc vất vả cản phá. Ngay lập tức, Kaito Koizumi có mặt đúng lúc, băng vào đá bồi cận thành mở tỉ số cho "Samurai Xanh".

U23 Nhật Bản thắng 1-0 Hàn Quốc (Ảnh: AFC)

Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp các cầu thủ Nhật Bản chơi tự tin hơn, trong khi Hàn Quốc buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ ngay trước khi hiệp một khép lại.

Bước sang hiệp hai, U23 Hàn Quốc dồn toàn lực tấn công. Đội bóng xứ Kim chi liên tục nhồi bóng bổng và tận dụng thể hình để gây áp lực lên hàng thủ đối phương. Tuy nhiên các mũi tấn công không hiệu quả. Chung cuộc U23 Nhật Bản giành chiến thắng 1-0.

Trận chung kết giữa U23 Nhật Bản và đội thắng trận U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc sẽ diễn ra ngày 24/1.