Đau cổ vai gáy sau khi ngủ dậy, phát hiện thoát vị đĩa đệm chèn tủy

Xuất hiện cơn đau cổ vai gáy sau khi ngủ dậy, người phụ nữ 40 tuổi cho rằng chỉ bị "trúng gió" và tự đánh gió tại nhà, nhưng không hiệu quả.

Bệnh nhân nhập viện trước phẫu thuật do thoát vị đĩa đệm cổ nặng

Sau đó, chị tìm hiểu thông tin và hỏi AI về tình trạng sức khỏe, được gợi ý có thể liên quan thoát vị đĩa đệm hoặc viêm cơ. Tuy nhiên, cơn đau tiếp tục tăng, lan xuống tay, kéo dài suốt đêm, khiến chị gần như không thể xoay người, ngồi dậy hay vận động bình thường.

Khi đến bệnh viện kiểm tra, kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy khối thoát vị đĩa đệm cổ đã chèn ép tới 2/3 tủy sống, nguy cơ liệt rất cao nếu không can thiệp kịp thời.

PGS-TS Nguyễn Lê Bảo Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho biết đây là trường hợp điển hình của xu hướng trẻ hóa bệnh lý cột sống, thường gặp ở nhóm nhân viên văn phòng.

"Khi thăm khám, bệnh nhân có các dấu hiệu cảnh báo như đau liên tục 24/24 giờ, lan vào giấc ngủ, cổ co cứng và yếu tay hai bên. Đây là biểu hiện chèn ép tủy cổ nguy hiểm, cần can thiệp sớm"- bác sĩ Tiến nói.

Theo ông, nguyên nhân hàng đầu là lối sống ít vận động, ngồi lâu, còn gọi là "đại dịch ngồi". Ngoài ra, các yếu tố như thừa cân, hút thuốc, ăn nhiều đồ ngọt và thực phẩm chế biến sẵn cũng làm tăng nguy cơ.

Bác sĩ Tiến cho biết thoái hóa đĩa đệm thực chất là quá trình mất nước bắt đầu từ sau tuổi 20. Khi đĩa đệm khô và giảm độ đàn hồi, các tác động như xoắn, vặn hoặc chịu lực đột ngột dễ gây rách, vỡ, dẫn đến thoát vị hoặc làm giảm chiều cao đĩa đệm, kéo theo nhiều hệ lụy.

Bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân

Ông cho biết tình trạng này gặp ở cả người gầy lẫn béo phì, trong đó người thừa cân có nguy cơ cao hơn do khối cơ nâng đỡ cột sống yếu, không tương xứng với trọng lượng cơ thể. Béo phì đồng thời đi kèm các rối loạn chuyển hóa như tiểu đường, rối loạn mỡ máu, làm gia tăng phản ứng viêm và thúc đẩy thoái hóa.

"Đây là một vòng xoắn bệnh lý, nếu không kiểm soát sớm, các cấu trúc như đĩa đệm, dây chằng, diện khớp sẽ tổn thương và thoái hóa nhanh hơn"- bác sĩ Tiến nói.

Từ trường hợp này, theo bác sĩ Tiến, xu hướng người dân tra cứu AI về sức khỏe ngày càng phổ biến, song không thể thay thế thăm khám lâm sàng. "Chẩn đoán và quyết định điều trị phải dựa vào bác sĩ, thông qua khám trực tiếp và đối chiếu hình ảnh học"- ông nói.

Để phòng bệnh, chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên duy trì ít nhất 30 phút vận động mỗi ngày, có thể kết hợp 4-5 phút tập cường độ cao, đồng thời kiểm soát cân nặng, ăn uống lành mạnh và hạn chế ngồi lâu.