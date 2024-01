"Đập hộp" quà Tết soi đẳng cấp của sao Cbiz: Dương Mịch - Tiêu Chiến toàn đồ xa xỉ, Lưu Thi Thi kém xa Triệu Lộ Tư - Dương Tử

Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, nghệ sĩ Trung Quốc đều gửi quà Tết của mình đến báo giới. Giống như mọi năm, truyền thông và netizen lại mở chuyên mục "đập hộp" và "super soi" triệt để những hộp quà của giới sao Trung Quốc để xem họ chuẩn bị những món quà nào, có gì đặc biệt so với sao nhà khác không. Theo Sohu, phần lớn đồ trong hộp quà tặng đều là sản phẩm do nghệ sĩ làm người đại diện. Do đó, thông qua hộp quà Tết, dư luận có thể nhìn thấy địa vị trong giới, giá trị thương mại hay mức độ chịu chi của 1 ngôi sao.

Năm nay, Dương Mịch, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Dương Tử, Tiêu Chiến, Cung Tuấn... đều có hộp quà tạo dấu ấn đẹp với truyền thông lẫn công chúng. Bên cạnh đó, cũng có những ngôi sao có quà tặng gây thất vọng, điển hình là Lưu Thi Thi.

Dàn sao có hộp quà đẳng cấp và ấn tượng

Theo QQ, Dương Mịch, Nghê Ni, Tiêu Chiến là các ngôi sao hạng A có hộp quà đẳng cấp và xa xỉ nhất. Trong đó, Tiêu Chiến "chơi lớn" khi gửi tặng truyền thông hộp quà có tổng giá trị 7.000 NDT (24 triệu đồng). Dương Mịch và Nghê Ni cũng không hề kém cạnh khi tặng mỹ phẩm cao cấp, đồ điện tử và các loại phụ kiện, có giá 4.000-5.000 NDT (13-17 triệu đồng).

Hộp quà tặng cực kỳ hoành tráng và sang trọng của Tiêu Chiến được 1 phóng viên "bóc hàng"





Bên trong hộp quà của ngôi sao Trần Tình Lệnh gồm lịch, card ảnh, găng tay và mỹ phẩm, nước hoa đến từ các thương hiệu anh đại diện như Nars, L'Oréal, Ralph Lauren, Eve Lom, Tod's...

Set quà 9 món kèm thiệp chúc mừng năm mới và tri ân chỉn chu của Dương Mịch nhận được nhiều lời khen. Nữ diễn viên chọn mũ Fila, sản phẩm chăm sóc da đến từ thương hiệu cô làm đại diện như LUX, Estée Lauder, Victoria's Secret để gửi tặng đối tác truyền thông

Nghê Ni cũng cho thấy sự hào phóng của cô khi gửi tặng cánh báo giới set quà có giá 5.000 NDT (hơn 17 triệu đồng), gồm mỹ phẩm từ các thương hiệu tên tuổi, tai nghe bluetooth, phụ kiện treo túi xách

Ở lứa tiểu hoa đán thế hệ mới, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Dương Tử cũng có hộp quà đầy ắp, được đánh giá đẹp mắt và thiết thực. Trong nhóm này, hộp quà của Triệu Lộ Tư được chú ý nhất. Nữ diễn viên đã chuẩn bị 1 set quà đến từ 10 nhãn hiệu khác nhau do cô đại diện hình ảnh để làm quà. Từ hộp quà có thể thấy được vị thế và giá trị thương mại dẫn đầu của Triệu Lộ Tư trong lứa mỹ nhân sinh sau năm 1995.

Triệu Lộ Tư khiến fan choáng ngợp với hộp quà tặng 2 tầng, gồm 10 món là sản phẩm chăm sóc da, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày và quần áo

Tổng giá trị hộp quà của Dương Tử là 4.000 NDT (13,7 triệu đồng). Trong hộp quà của nữ diễn viên sinh năm 1992, có không ít sản phẩm đến từ thương hiệu cao cấp

Bộ quà của Bạch Lộc gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Ngoài ra, danh sách nghệ sĩ có hộp quà ấn tượng còn gọi tên Cung Tuấn, Mao Hiểu Đồng hay Vương Tinh Việt. Trong đó, Cung Tuấn và Mao Hiểu Đồng là 2 diễn viên có quà tặng gửi đến truyền thông nhiều nhất, với 12 sản phẩm. Điều này cho thấy sự yêu thích của các thương hiệu với Mao Hiểu Đồng và Cung Tuấn. Còn nam thần mới nổi Vương Tinh Việt lại gây ngạc nhiên với hộp quà cho thấy độ nổi tiếng cao của anh. Vương Tinh Việt hiện là người đại diện của 7 thương hiệu chỉ sau 1 năm thăng hạn tên tuổi.

Cung Tuấn...

...Mao Hiểu Đồng...

...Vương Tinh Việt đều có 1 hộp quà chất lượng dành tặng giới truyền thông

Hộp quà gây thất vọng lớn gọi tên Lưu Thi Thi, Vương Nguyên

Trong nhóm sao hạng A, người có hộp quà "chán" và gây thất vọng nhất là Lưu Thi Thi. Hộp quà của nữ diễn viên Nhất Niệm Quan Sơn có 7 món nhưng không có lấy 1 thương hiệu cao cấp nào. Quà của Lưu Thi Thi được đánh giá có số lượng nhưng không có "chất lượng", và chưa đầu tư đúng với vị thế của người đẹp Bộ Bộ Kinh Tâm . Ngoài ra, việc tặng toàn đồ bình dân cũng cho thấy giá trị thương mại đang đi xuống của Lưu Thi Thi. Theo QQ, set quà của Lưu Thi Thi thua xa những đàn em trẻ tuổi trong giới như Triệu Lộ Tư, Dương Tử, Bạch Lộc...

Set quà 7 món bị đánh giá không sang và chưa xứng tầm sao hạng A của Lưu Thi Thi

Ngoài Lưu Thi Thi, Vương Nguyên và Lưu Hạo Nhiên cũng là 2 nghệ sĩ bị xếp vào nhóm sao có hộp quà tặng rẻ tiền và thiếu đầu tư ở showbiz Trung Quốc. Lưu Hạo Nhiên tặng cho truyền thông 1 cuốn lịch, 1 túi vải và 1 chai rượu vang có giá tầm trung. Vương Nguyên tặng đến 7 sản phẩm trong hộp quà nhưng toàn là đồ có giá trị không cao như phích nước, quạt điện cầm tay, khẩu trang hay bộ trò chơi.

Hộp quà 3 món của Lưu Hạo Nhiên...

hay hộp quà của Vương Nguyên đều bị chê kém ấn tượng

Nguồn: QQ, Sohu