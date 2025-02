Dạo một vòng Shopee đầu năm Ất Tỵ, nên sắm gì để cả năm phú quý, tài lộc đầy nhà?

Đầu năm mới Ất Tỵ, không khí náo nức của mọi nhà đang trong quá trình chuẩn bị cho một chu kỳ mới, đầy hứa hẹn và phát triển. Theo quan niệm dân gian, việc lựa chọn những món đồ sắm sửa đầu năm có thể mang lại may mắn, tài lộc cho cả năm. Vậy nên sắm gì để cả năm phú quý, tài lộc đầy nhà? Dưới đây là một số gợi ý không thể bỏ qua:

Gốm sứ từ lâu đã được biết đến là vật phẩm mang lại sự thịnh vượng và tài lộc. Những sản phẩm gốm sứ với họa tiết phong thuỷ như cá chép, hoa sen, hay bát tràng cầu kỳ không chỉ là vật phẩm trang trí đẹp mắt, mà còn có ý nghĩa phong thủy, giúp cho gia chủ có một năm mới an khang và thịnh vượng.

Giá sản phẩm: 125k Nơi mua: Shopee

"Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" từ lâu đã là câu nói được ông bà truyền lại cho con cháu để nói về thứ đồ nên mua các dịp trong năm để cầu mong sung túc. Muối và gạo là biểu tượng của sự no đủ và sung túc. Một chiếc hũ được trang trí tinh xảo, đựng muối gạo ở phòng khách hay bếp sẽ là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng. Đây cũng là món quà ý nghĩa mà bạn có thể dành tặng cho người thân và bạn bè trong dịp đầu năm.

Giá sản phẩm: 35k Nơi mua: Shopee

Trong văn hóa phương Đông, lửa tượng trưng cho sức mạnh, sự ấm áp và đường công danh sáng lạn. Việc mua sắm một chiếc bật lửa mới hay hộp diêm đẹp mắt không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày, mà còn mong muốn rằng những ánh lửa ấy sẽ làm sáng tỏ con đường thành công và may mắn cho mọi thành viên trong gia đình.

Đầu năm, bạn có thể mua các món đồ may mắn này tại nhiều địa điểm tham quan, lễ hội với mức giá chỉ từ vài nghìn đồng đến vài chục nghìn đồng. Hoặc bạn có thể mua túi gấm đỏ với giá chỉ vài nghìn đồng để đựng muối, gạo lửa ngay trên Shopee.

Giá sản phẩm: 4k/túi Nơi mua: Shopee

Nét đẹp truyền thống của ngày Tết không thể thiếu các bài chữ viết tay thư pháp. Chữ được xem như là linh hồn của ngôi nhà, mang lại nguồn năng lượng tích cực và tạo điểm nhấn văn hóa cho không gian sống. Việc lựa chọn những câu đối hay chữ phúc, lộc, thọ..., mang ý nghĩa cầu mong một năm mới may mắn và phát đạt.

Những vòng dây may mắn thường được mọi người tìm mua vào dịp đầu năm, đặc biệt là những vòng dây đỏ với hình đồng tiền hay mèo thần tài để cầu mong may mắn và tài lộc. Có thể là vòng dây đeo tay, dây treo túi xách hay treo chìa khóa, treo cửa sổ… bất cứ đâu mà bạn thấy phù hợp đều có thể đặt những vòng dây may mắn ở đó.

Giá sản phẩm: 59k Nơi mua: Shopee

Khi sắm sửa những vật phẩm này, hãy để trái tim và tâm hồn bạn cũng hòa nhịp trong từng quyết định, bởi sự chân thành và ý nghĩa tinh thần là yếu tố quan trọng quyết định đến sự may mắn và thịnh vượng mà chúng mang lại. Với những sự chuẩn bị cẩn thận và tâm huyết, chắc chắn rằng một năm Ất Tỵ sẽ đem lại cho bạn cùng gia đình những điều tốt lành nhất.

