Danh tính Thạc sĩ Việt mập mờ với ai xong cũng gửi cho người ta "feedback" dài như tờ sớ

Chuyện tình cảm, đặc biệt là topic về người yêu cũ hay “mập mờ cũ” luôn là một trong những chủ đề được cư dân mạng quan tâm. Cũng chính vì vậy mà nhiều người làm nội dung trên MXH tập trung khai thác lĩnh vực này.

Series đang gây chú ý là về chuyện tình cảm của Miha Chan (tên thật Trịnh Minh Hằng, sinh năm 2000, quê Bắc Giang (cũ) nay đã sáp nhập với Bắc Ninh) - TikToker có 770,5k người theo dõi. Trong một clip mới đây, Miha Chan cho biết cô luôn nhắn tin feedback cho các chàng trai khi họ kết thúc mối quan hệ mập mờ với cô.

Clip của Miha Chan nhận về 1 triệu lượt xem sau hơn 1 ngày (Nguồn: @mihadayroi)

“Mình nghĩ đây là một điều chắc chắn không có ai giống mình. Đó là mỗi khi mập mờ với ai, lúc kết thúc xong mình sẽ viết cho người ta một cái feedback là lý do những điều mà anh nên làm để cải thiện những mối quan hệ tiếp theo. Không biết anh ấy có cần không nhưng mình nghĩ đấy là tốt cho người ta” - cô nàng nói.

Lấy ví dụ cho chia sẻ này, Miha Chan chụp ảnh màn hình tin nhắn với một người nào đó, dù phần lớn đã được làm mờ nhưng có thể thấy tin nhắn feedback rất dài. Cô nàng còn gạch đầu dòng thứ nhất, thứ 2,... và cuối cùng chúc đối phương tìm thấy hạnh phúc.

Miha Chan viết feedback cho mập mờ cũ rất dài

Miha Chan cũng khẳng định đây là chuyện không ai (dám) làm, chỉ có cô làm và thừa nhận bị bạn bè nhận xét là dở hơi nhưng clip vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều người không đồng tình với Miha Chan, họ cho rằng mối quan hệ kết thúc đôi khi chỉ đơn giản là 2 bên không hợp nhau, chứ không có nghĩa là một trong hai người phải thay đổi. Hơn nữa chưa chắc đối phương đã cần những feedback của Miha Chan và quan trọng là trước khi nhận xét người khác thì cũng cần nhìn nhận lại bản thân.

“Cái đó là điều bạn không thích ở người ta chứ nhiều khi người đến sau lại thích thì sao? Feedback vậy cũng có ích gì đâu”, “Khi mối quan hệ kết thúc thì nhìn lại bản thân trước đã chứ. Mà đây mới mập mờ, đã yêu đâu để feedback trời”, “Là bạn không phù hợp với người ta, chứ đâu có nghĩa là người ta cần thay đổi?”, “Mình thấy không ổn chút nào khi luôn muốn người khác sống theo ý của mình. Thế giới này không vận hành theo mong muốn cá nhân được”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng đó là việc ít người làm, không phải chuyện gì quá tiêu cực vì suy cho cùng Miha Chan cũng chỉ mong đối phương được tốt lên. Bên cạnh đó người nhận feedback cũng có thể nghe hoặc không nghe góp ý, thậm chí feedback ngược lại cho cô nàng.

Ngoài ra, không ít bình luận đưa ra dự đoán Miha Chan có thể đang làm content. Bởi lẽ ngoài feedback mập mờ cũ, cô nàng cũng thường đưa người yêu cũ, các mối quan hệ ra làm video như “khi ai đó đang tán tỉnh mà khen nhiều quá thì mình hết cảm xúc luôn”, “quay lại với bạn thân cũ sau 2 năm nghỉ chơi”,... và rất nhiều video chữa lành sau khi chia tay.

Với những ý kiến trái chiều này, Miha Chan chưa có bất cứ phản hồi nào.

Miha Chan

Miha Chan là một content creator khá quen mặt với cư dân mạng. Ngoài hơn 770k người theo dõi trên TikTok, cô nàng còn có kênh YouTube 96,5k lượt đăng ký và 172k người theo dõi trên Facebook.

Miha Chan từng là học sinh chuyên Anh của trường THPT chuyên Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), sau đó theo học ngành Kinh tế Quốc tế tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, Miha Chan đi du học Thạc sĩ ngành Truyền thông tại Breda University of Applied Sciences (Đại học Khoa học Ứng dụng Breda) ở Hà Lan.

Về nội dung trên MXH, Miha Chan được biết đến qua những video chia sẻ về đời sống, thời trang, du lịch, công việc và tình yêu. Trước đây, Miha Chan cũng từng gây chú ý với clip chia sẻ kiếm được tổng thu nhập 100 triệu/ tháng từ khi mới 19 tuổi.

Thời điểm đó, TikToker cho biết mình làm đồng thời 3 - 4 công việc cùng lúc, có nhiều ngày chỉ ngủ 3 tiếng. Các công việc cụ thể của cô nàng là kinh doanh thời trang, làm mẫu ảnh, làm influencer trên đa dạng nền tảng như TikTok, YouTube, Instagram và kiếm được thu nhập từ đó.

Tháng 10/2024, Miha Chan đã tốt nghiệp Thạc sĩ và hiện vẫn đang sống ở châu Âu.

Miha Chan hiện vẫn đang sống ở châu Âu

