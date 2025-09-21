Quốc Kang là ai mà tự ý tổ chức "fan meeting thu 100k/ người, vào ngồi 20 phút bị đuổi ra ngoài" gây phẫn nộ?

Được biết, một sự kiện được gọi là "fan meeting của Quốc Kang" đã diễn ra vào tối 20/9 vừa qua ở một quán cafe ở Hà Nội.

Chỉ cần gõ từ khóa này trên TikTok, sẽ hiện ra một loạt video "bóc phốt" của những người đã có mặt tại buổi gặp gỡ này. Nhiều người đồng loạt tố Quốc Kang thu 100 nghìn/ người vào buổi gặp mặt gồm xem ca nhạc, uống nước,... nhưng được khoảng 20 phút thì mọi người bị đuổi ra ngoài, để một nhóm khác vào.

Feedback về fan meeting của Quốc Kang đang rầm rộ trên mạng xã hội. Quốc Kang chính là người mời fans ra ngoài, để cho tốp khác vào. Nguồn: bemai2117, top1sigma2

Một tài khoản TikTok có tên viết tắt là H. chia sẻ là người có mặt tại buổi gặp gỡ của Quốc Kang. Sự kiện có khá đông người, khoảng 19h thì bắt đầu. Theo lời H., sự kiện bán vé trực tiếp, thu tiền mặt hoặc chuyển khoản. Buổi này bắt đầu với màn giao lưu, giới thiệu, ê-kíp phát quà cho mọi người, sau đó lại bị mời ra để cho nhóm ở đợt hai vào (lúc này đã có ca hát). Cuối buổi, lực lượng an ninh có mặt để giải tán đám đông, sự kiện kết thúc lúc 20h30.

"Bây giờ bọn mình đã bỏ tiền ra, chưa được giao lưu, chưa làm gì...", H. bực bội.

Nhiều người cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự. Đa phần đều cho biết mình vô cùng bức xúc vì phía Quốc Kang thu vé vào tới 100 nghìn đồng/người nhưng thậm chí bị mời ra ngoài, đứng chen chúc, ngồi trước cửa nhà vệ sinh vì hết chỗ, chưa xem được gì cũng chưa được chụp ảnh cùng hay giao lưu... thì "giải tán".

Có clip còn ghi được cảnh người tham dự yêu cầu Quốc Kang trả tiền ngay tại sự kiện.

Hình ảnh tại sự kiện của Quốc Kang tối qua.

Đến lúc này, chắc tất cả đều thắc mắc: Quốc Kang là ai? Tại sao lại tổ chức được fan meeting, ai cấp phép cho? Và hơn hết là những gì diễn ra trong buổi fan meeting đang khiến nhiều người vô cùng khó hiểu.

Quốc Kang được biết đến như một hiện tượng mạng xã hội gây chú ý vì sự ồn ào, nội dung độc lạ, có những clip âm nhạc cùng nhóm bạn trên kênh YouTube có hơn 6 nghìn người theo dõi. Hiện tại, anh chàng này sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 74 nghìn follower, hơn 11 triệu lượt yêu thích.

Gần đây, nam TikToker này được biết đến rộng rãi hơn khi xuất hiện trong "fan meeting" của anh trai Nàng Mơ - Lộc (hay còn gọi là Lê Vi Thục San). Sau đó, Quốc Kang cũng thông báo mở "fan meeting" ở một quán cafe tại Hà Nội. Anh chàng cũng thông báo từ trước sẽ thu 100 nghìn đồng/vé/người.

Quốc Kang công khai mở fan meeting, thu vé 100 nghìn đồng/người.

Sau khi nhận về làn sóng tranh cãi dữ dội, thậm chí là đòi... báo cơ quan chức năng xử lý, Quốc Kang đã lên tiếng.

Nam TikToker phủ nhận chuyện đuổi người tham dự mà lý giải vì không nghĩ mọi người tới đông, nên địa điểm hơi nhỏ: "Nên là mình chia làm 3 tốp, tốp 1 vào xong rồi thì sẽ đi ra ngoài đợi để tốp 2 vào. Ý là mình muốn tất cả mọi người đều được vào hết. Đợi xong xuôi hết thì mình sẽ hòa tan 3 tốp".

Clip Quốc Kang lên tiếng về ồn ào tại fan meeting tối 20/9.

Anh chàng nói thêm rằng đã dặn người tham dự đừng làm ầm lên, gây mất trật tự nhưng mọi người làm ngược lại nên anh phải "đuổi" các bạn ra ngoài, đi về.

Cuối cùng, Quốc Kang xin lỗi, mong mọi người bỏ qua: "Mình sẽ bù cho mọi người vào day 2, thêm 2 tiếng và sẽ có nhiều trò chơi, nhiều phần quà cho mọi người. Mình cũng sẽ tìm một chỗ rộng hơn, tránh trường hợp ra vào như thế. Mình chân thành xin lỗi mọi người".

Song, nhiều người có mặt tại sự kiện cho biết họ hàng thêm bức xúc với phản hồi của Quốc Kang, đặc biệt là việc anh chàng vẫn có dự định mở thêm đêm thứ 2.

Một câu hỏi đặt ra nữa là liệu fan meeting của Quốc Kang đã được cấp phép hay chưa. Sự kiện có thu tiền, nội dung như thế nào....

Trên thực tế, fan meeting vốn được hiểu là buổi gặp gỡ trực tiếp giữa người nổi tiếng và người hâm mộ. Ở đó, fans thường mong đợi được trò chuyện, giao lưu, chụp ảnh, ký tặng,... với thần tượng của mình. Có những buổi fan meeting free, cũng có những buổi fan meeting bán vé, với nhiều hạn mức khác nhau.

Vấn đề nằm ở chỗ: nếu đã gọi là fan meeting, đồng nghĩa đây là hoạt động mang tính biểu diễn, tụ tập đông người, và vì thế phải tuân thủ quy định pháp luật. Chính điều này khiến sự kiện của Quốc Kang bị đặt dấu hỏi rất lớn ở thời điểm hiện tại.

Nguồn: Quốc Kang, MXH.