Danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị ASEAN Cup 2026: Công Phượng, Tiến Linh vắng mặt, có 3 cái tên mới toanh

Đội tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Để chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục đỉnh cao tại ASEAN Cup 2026, VFF đã chính thức công bố danh sách 28 cầu thủ được HLV trưởng Kim Sang Sik triệu tập trong đợt tập trung thứ hai của năm.

Nhìn vào bản danh sách lần này, có thể thấy rõ ý đồ chiến thuật của chiến lược gia người Hàn Quốc khi kết hợp hài hòa giữa bộ khung kinh nghiệm và những làn gió mới. Đáng chú ý, nhóm cầu thủ nhập tịch tiếp tục là điểm nhấn lớn với sự góp mặt của Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm, Đỗ Hoàng Hên, bên cạnh các tân binh chất lượng như Patrik Lê Giang, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa.

Bên cạnh đó, bộ khung kỳ cựu gồm những cái tên quen thuộc như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh vẫn đóng vai trò là xương sống của đội tuyển. Đợt tập trung này cũng chứng kiến sự áp đảo của CLB Công An Hà Nội khi đội bóng này đóng góp tới 6 quân số. Không dừng lại ở việc giữ chân các cựu binh, HLV Kim Sang Sik tiếp tục mở rộng cánh cửa cho thế hệ kế cận khi trao cơ hội cho các tài năng trẻ đang có phong độ cao tại CLB như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Nhật Minh, Đinh Quang Kiệt và thủ môn Trần Trung Kiên.

Tuy nhiên, danh sách cũng gây tranh cãi khi vắng mặt hàng loạt những có tên như Công Phương đang có phong độ tốt ở hạng Nhất hay Tiến Linh gần đây cũng bắt đầu lấy lại tinh thần. Tiền đạo Tuấn Hải thường xuyên góp mặt trong những đợt tập trung trước cũng vắng mặt.

Công Phượng, Tiến Linh vắng mặt (Ảnh: NĐ)

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức hội quân tại Hà Nội vào ngày 22/6 để bắt đầu giai đoạn rèn quân đầu tiên. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có chuyến tập huấn kéo dài từ ngày 2/7 đến 14/7 tại Hàn Quốc. Tại đây, đội tuyển dự kiến sẽ có 3 trận giao hữu quốc tế chất lượng nhằm rà soát lực lượng và thử nghiệm các mảng miếng chiến thuật.

Tuyển Việt Nam sẽ có màn tổng duyệt cuối cùng bằng trận giao hữu quốc tế chính thức với đội tuyển Myanmar vào ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây là bước chuẩn bị then chốt trước khi toàn đội di chuyển sang sân khách để đá trận ra quân vòng bảng ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste vào ngày 24/7.