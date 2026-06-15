Tranh cãi vì sao cầu thủ bị cấm nói tiếng Tây Ban Nha ở World Cup?

FIFA lên tiếng trước thông tin cấm nói tiếng Tây Ban Nha tại World Cup.

Những ngày qua, truyền thông quốc tế và người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha, đang vô cùng phẫn nộ trước thông tin các ngôi sao World Cup bị ban tổ chức “cấm” sử dụng ngôn ngữ này trong các buổi họp báo chính thức tại Mỹ. Dù thực tế đây là hệ quả từ các quy định kỹ thuật khắt khe của FIFA, cách hành xử cứng nhắc của các điều phối viên đã làm bùng lên một làn sóng tranh cãi dữ dội.

Sự việc bắt đầu gây chú ý sau một loạt sự cố truyền thông liên quan đến các ngôi sao lớn. Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Brazil và Maroc tại New Jersey, một phóng viên đã cố gắng đặt câu hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha. Tiền đạo Vinicius Junior của tuyển Brazil – người đang thi đấu cho Real Madrid và nói lưu loát ngôn ngữ này đã chủ động yêu cầu được trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, điều phối viên của FIFA ngay lập tức can thiệp và yêu cầu phóng viên phải chuyển sang tiếng Anh.

Vinicius không được nói tiếng Tây Ban Nha ở họp báo (Ảnh: BR Football)

Kịch bản tương tự cũng xảy ra với tiền vệ Frenkie de Jong của đội tuyển Hà Lan. Khi một nhà báo đặt câu hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha, ngôi sao đang khoác áo CLB Barcelona này đã thẳng thắn nói với ban tổ chức: "Không sao đâu, tôi sẽ trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha". Dù vậy, đại diện FIFA vẫn kiên quyết từ chối và buộc cầu thủ này phải sử dụng tiếng Anh.

FIFA đã lên tiếng làm rõ bản chất của quy định. Thực tế, đây không phải một lệnh cấm ngôn ngữ mang tính kỳ thị, mà xuất phát từ quy định nghiêm ngặt về hệ thống dịch cabin đã được áp dụng từ kỳ World Cup trước.

Theo FIFA, hệ thống tai nghe phiên dịch tại mỗi buổi họp báo không được mặc định hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Thay vào đó, thiết bị dịch thuật sẽ được cấu hình riêng cho từng trận đấu, giới hạn nghiêm ngặt trong ngôn ngữ chính thức của hai đội tuyển đối đầu, ngôn ngữ mẹ đẻ của hai huấn luyện viên trưởng, và tiếng Anh (ngôn ngữ làm việc mặc định của FIFA).

Trong trường hợp trận đấu giữa Brazil và Maroc, các ngôn ngữ được hệ thống hỗ trợ bao gồm tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Ý (ngôn ngữ của huấn luyện viên) và tiếng Anh. Do đó, tiếng Tây Ban Nha hoàn toàn không có trong danh mục kỹ thuật của trận đấu này. Bản thân FIFA cũng khẳng định, tiếng Tây Ban Nha vẫn được hỗ trợ đầy đủ trong tất cả các trận đấu có sự góp mặt của các quốc gia nói ngôn ngữ này (như Argentina, Mexico hay Tây Ban Nha). Ngoài ra, tại khu vực "Mixed Zone" nơi cầu thủ đi qua tự do sau trận đấu, các ngôi sao hoàn toàn có quyền trả lời báo chí bằng bất kỳ ngôn ngữ nào họ muốn vì không phụ thuộc vào hệ thống dịch cabin của FIFA.

Dù lý do ban tổ chức đưa ra thuần túy là vấn đề kỹ thuật, FIFA vẫn đang hứng chịu "gạch đá" từ dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng quy định này quá máy móc và thiếu tôn trọng thực tế khách quan. Bắc Mỹ là nơi đồng đăng cai giải đấu, và Mỹ là quốc gia có cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha khổng lồ. Việc ép buộc các cầu thủ và phóng viên phải từ bỏ một ngôn ngữ phổ biến toàn cầu ngay cả khi hai bên đều hiểu nhau chỉ vì "thiếu thiết bị dịch" bị xem là một điểm trừ lớn trong công tác tổ chức của cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới tại kỳ World Cup lần này.