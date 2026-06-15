Chỉ một hành động, CĐV Nhật Bản gây xôn xao toàn thế giới

Hành động đẹp của CĐV Nhật Bản được truyền thông quốc tế khen hết lời.

Ngay sau trận hòa kịch tính 2-2 giữa đội tuyển Nhật Bản và Hà Lan tại vòng chung kết World Cup 2026 sáng 15/6, các cổ động viên xứ sở hoa anh đào lại một lần nữa khiến truyền thông quốc tế và người hâm mộ bóng đá khen ngợi bằng một hành động quen thuộc nán lại dọn sạch rác trên khán đài sân vận động trước khi ra về.

ESPN, truyền hình cáp và kỹ thuật số chuyên về thể thao hàng đầu thế giới ngay lập tực có bài đăng khen ngợi và nhận về hàng nghìn lượt yêu thích về hành động này của fan Nhật Bản. Dưới bài đăng người hâm mộ trên toàn thế giới cũng dành sự nể phục.

Hành động đẹp của CĐV Nhật Bản (ẢNh: ESPN)

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, giữa bầu không khí cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả, nhóm cổ động viên Nhật Bản đã chủ động chia nhau đi dọc các lối đi, tỉ mỉ nhặt từng vỏ chai nước, mẩu giấy và túi đựng đồ ăn còn sót lại. Chỉ sau ít phút, khu vực khán đài dành cho người hâm mộ Nhật Bản đã trở nên sạch sẽ gọn gàng.

Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh này xuất hiện. Nhiều năm qua, tại các kỳ World Cup hay Asian Cup, việc dọn dẹp sau trận đấu đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người hâm mộ bóng đá Nhật Bản. Đối với họ, đây không phải là hành động bộc phát để gây chú ý, mà là thói quen được hình thành từ nền giáo dục gia đình và nhà trường ngay từ nhỏ. Người Nhật luôn ý thức sâu sắc về việc giữ gìn vệ sinh công cộng và tránh làm ảnh hưởng đến người khác.

Hành động văn minh của các cổ động viên Nhật Bản không chỉ để lại ấn tượng đẹp với nước chủ nhà, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về ý thức và trách nhiệm cộng đồng, nhận được sự tôn trọng lớn từ bạn bè quốc tế.