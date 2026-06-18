Một số loại thực phẩm khi để trong tủ lạnh còn nhanh mất hương vị, thay đổi kết cấu hoặc giảm chất lượng.

Dưới đây là những thực phẩm thường được các chuyên gia khuyến cáo không nên bảo quản lạnh trong thời gian dài.

Khoai tây

Khoai tây nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát thay vì trong ngăn mát tủ lạnh. Nhiệt độ thấp có thể khiến tinh bột trong khoai chuyển hóa thành đường nhanh hơn, làm thay đổi hương vị và kết cấu khi chế biến.

Chuối

Bảo quản lạnh có thể khiến vỏ chuối nhanh thâm đen và làm gián đoạn quá trình chín tự nhiên.

Dưa hấu

Dưa hấu thường giữ chất lượng tốt hơn khi để ở nhiệt độ phòng. Việc làm lạnh quá sớm có thể ảnh hưởng đến hương vị và độ tươi của quả.

Dưa hấu.

Húng quế

Húng quế rất nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Bảo quản trong tủ lạnh dễ khiến lá bị thâm đen, giảm mùi thơm đặc trưng. Tốt nhất nên cắm cành húng quế vào cốc nước và đặt ở nơi thoáng mát.

Hành tây

Hành tây cần môi trường khô ráo và thông thoáng. Không khí ẩm trong tủ lạnh có thể khiến hành nhanh mềm, dễ mốc hoặc nảy mầm.

Cà phê

Cà phê rất dễ hấp thụ mùi từ các thực phẩm khác trong tủ lạnh. Đồng thời, độ ẩm cao cũng có thể làm giảm chất lượng và hương thơm của cà phê. Nên bảo quản trong hộp kín, nơi khô ráo và tránh ánh sáng trực tiếp.

Tỏi

Nhiệt độ lạnh có thể khiến tỏi nảy mầm hoặc xuất hiện nấm mốc. Tỏi giữ được chất lượng tốt nhất khi được cất ở nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp.

Các loại tương ớt, sốt cay

Phần lớn các loại sốt cay chứa giấm và muối giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn. Việc bảo quản lạnh không phải lúc nào cũng cần thiết và đôi khi còn làm giảm độ đậm đà của hương vị.

Bánh mì

Bảo quản bánh mì trong tủ lạnh có thể khiến bánh nhanh bị khô và mất độ mềm. Nếu muốn để lâu, đông lạnh thường là lựa chọn tốt hơn so với ngăn mát.

Dầu ăn, dầu ô liu

Nhiệt độ thấp có thể khiến dầu bị đục hoặc đông đặc, làm thay đổi kết cấu sản phẩm. Các loại dầu nên được bảo quản ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng và nguồn nhiệt.

Mật ong

Mật ong có khả năng bảo quản tự nhiên rất tốt. Để trong tủ lạnh dễ khiến mật ong kết tinh, cứng lại và khó sử dụng hơn.

Bơ (quả bơ)

Bơ nên được để ngoài cho đến khi chín. Sau khi chín hoàn toàn hoặc đã cắt ra mới nên bảo quản lạnh để kéo dài thời gian sử dụng.

Cà chua

Tủ lạnh có thể làm thay đổi cấu trúc tế bào của cà chua, khiến quả bị bở, giảm độ mọng nước và mất hương vị tự nhiên.

Dưa chuột

Nhiệt độ quá thấp có thể khiến dưa chuột nhanh xuất hiện các dấu hiệu hư hỏng và mất độ giòn đặc trưng.

Ngũ cốc

Ngũ cốc rất dễ hút ẩm và hấp thụ mùi từ môi trường xung quanh. Vì vậy, nên bảo quản trong hộp kín ở nơi khô ráo thay vì trong tủ lạnh.

Mứt và thạch

Nhiều loại mứt công nghiệp có hàm lượng đường và chất bảo quản cao nên không nhất thiết phải bảo quản lạnh trước khi mở nắp. Tuy nhiên, sau khi mở, người dùng nên tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất.

Tủ lạnh giúp bảo quản thực phẩm hiệu quả, nhưng việc cho mọi thứ vào ngăn mát không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất. Với nhiều loại rau củ, trái cây, gia vị hay thực phẩm khô, môi trường lạnh có thể làm giảm hương vị, thay đổi kết cấu hoặc rút ngắn thời gian sử dụng. Hiểu rõ đặc tính của từng loại thực phẩm sẽ giúp bảo quản đúng cách, hạn chế lãng phí và giữ được chất lượng tốt nhất khi sử dụng.