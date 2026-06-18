Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc tiêu thụ thường xuyên một số loại đồ ăn, thức uống dưới đây có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, bệnh tim mạch và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Nước ngọt, nước ép đóng chai: "Quả bom đường" tiềm ẩn

Nhiều người lựa chọn nước ép trái cây đóng chai vì cho rằng đây là sản phẩm có nguồn gốc từ trái cây và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít loại nước ép công nghiệp chứa lượng đường rất cao, cùng với chất bảo quản và hương liệu nhân tạo.

Tương tự, nước ngọt có ga từ lâu đã được xem là một trong những nguồn cung cấp đường lớn nhất trong khẩu phần ăn hiện đại. Việc uống thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường type 2, sâu răng và các bệnh chuyển hóa.

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Kẹo, bánh ngọt và ngũ cốc ăn sáng nhiều đường

Các loại kẹo dẻo, caramel, bánh cupcake phủ socola, bánh quy nhân kem hay ngũ cốc vị trái cây thường rất được trẻ em yêu thích. Tuy nhiên, điểm chung của những sản phẩm này là chứa hàm lượng đường cao, nhiều phẩm màu và phụ gia thực phẩm.

Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ quá nhiều đường trong thời gian dài không chỉ làm tăng nguy cơ thừa cân mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, chức năng gan và khả năng kiểm soát đường huyết.

Đáng chú ý, nhiều loại ngũ cốc ăn sáng được quảng cáo là bổ dưỡng cho trẻ em nhưng thực tế lại chứa lượng đường tương đương một món tráng miệng.

Thịt chế biến sẵn và thực phẩm ăn liền

Xúc xích, thịt nguội, mì hoặc súp ăn liền là những thực phẩm phổ biến nhờ tính tiện dụng. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm thực phẩm thường chứa nhiều natri, chất bảo quản và chất béo bão hòa.

Tổ chức Y tế Thế giới từng xếp thịt chế biến sẵn vào nhóm có liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng khi tiêu thụ với lượng lớn trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, lượng muối cao trong thực phẩm ăn liền có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim mạch.

Khoai tây chiên, bỏng ngô caramel và các món ăn vặt công nghiệp

Khoai tây chiên, snack vị phô mai, bỏng ngô caramel thường chứa nhiều calo nhưng lại nghèo giá trị dinh dưỡng.

Các sản phẩm này thường được chế biến với lượng lớn dầu, muối và chất tạo hương vị, khiến người dùng dễ ăn quá mức cần thiết. Nếu sử dụng thường xuyên, chúng có thể góp phần gây tăng cân, rối loạn mỡ máu và các bệnh tim mạch.

Bánh mì trắng và các sản phẩm tinh chế

Bánh mì trắng cắt lát, bánh pancake đóng gói hay bánh tortilla công nghiệp thường được làm từ bột mì tinh chế. Quá trình chế biến làm giảm đáng kể hàm lượng chất xơ tự nhiên, trong khi nhiều sản phẩm lại được bổ sung thêm đường và muối.

Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm tinh chế có thể khiến đường huyết tăng nhanh, tạo cảm giác đói sớm và làm tăng nguy cơ béo phì.

Cà phê và tương ớt: Dùng đúng cách mới có lợi

Không phải mọi thực phẩm trong danh sách đều có hại tuyệt đối. Cà phê, chẳng hạn, đã được nhiều nghiên cứu chứng minh mang lại lợi ích sức khỏe khi sử dụng hợp lý.

Tuy nhiên, uống quá nhiều cà phê có thể gây mất ngủ, lo âu, tim đập nhanh hoặc đau đầu ở một số người nhạy cảm với caffeine.

Tương tự, tương ớt có thể làm tăng kích ứng dạ dày hoặc khiến các triệu chứng viêm loét, trào ngược trở nên nghiêm trọng hơn nếu dùng quá nhiều.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hầu hết thực phẩm đều có thể xuất hiện trong chế độ ăn nếu được sử dụng với lượng phù hợp. Vấn đề nằm ở tần suất và khẩu phần.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn một món ăn yêu thích, người tiêu dùng nên hạn chế thực phẩm siêu chế biến, ưu tiên thực phẩm tươi, tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và duy trì chế độ ăn cân bằng. Đây mới là chìa khóa giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.