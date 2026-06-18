Có những người uống đủ nước, ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc nhưng vẫn thấy cơ thể mệt mỏi khó hiểu vào những ngày hè. Rất có thể, đó là do cơ thể đang "đói" một chất: Kali.

Mùa hè với những đợt nắng nóng kéo dài luôn là nỗi ám ảnh với sức khỏe của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Khi nhiệt độ tăng cao, cơ thể bốc hơi mồ hôi liên tục để tự làm mát, vô tình kéo theo một lượng lớn ion kali thoát ra ngoài. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), một người trưởng thành cần dung nạp khoảng 3150mg kali mỗi ngày để duy trì hoạt động sống. Đây là khoáng chất thiết yếu chịu trách nhiệm điều hòa cân bằng điện giải, kiểm soát huyết áp, hỗ trợ dẫn truyền thần kinh và đảm bảo nhịp co bóp ổn định của cơ tim.

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Khi lượng kali bị thất thoát quá nhanh qua tuyến mồ hôi mà không được bù đắp kịp thời, cơ thể sẽ lập tức phát đi những "tín hiệu cầu cứu":

- Cảm giác chán nản, mệt mỏi rã rời dù không vận động nặng.

- Thường xuyên bị chuột rút, yếu cơ hoặc tê bì các đầu ngón tay chân.

- Tim đập nhanh, hồi hộp, lồng ngực đánh trống ngực liên hồi.

- Cơ thể tích nước gây phù nề, huyết áp tăng giảm thất thường.

Chuyên gia dinh dưỡng Peng Yishan (Đài Loan, Trung Quốc) nhấn mạnh rằng việc bổ sung các thực phẩm giàu kali là chìa khóa vàng để xua tan mệt mỏi và điều hòa huyết áp ngày hè. Tuy nhiên, do rau củ thường bị hao hụt một lượng kali lớn trong quá trình nấu nướng nên việc lựa chọn đúng loại thực phẩm nạp tươi hoặc chế biến đúng cách là rất quan trọng. Dưới đây là bảng xếp hạng 7 thực phẩm giàu kali hàng đầu mà các gia đình nên bổ sung ngay để khỏe mạnh, tươi tắn hơn trong những ngày nắng nóng:

1. Chuối

Đứng đầu bảng xếp hạng về khả năng nạp kali nhanh chính là chuối với hàm lượng ấn tượng 368mg kali trên mỗi 100g. Chuối không chỉ bù khoáng mà còn dồi dào carbohydrate, giúp hồi sức cực nhanh cho trẻ nhỏ sau khi chạy nhảy ngày hè. Người lớn nên duy trì ăn từ 1 đến 2 quả mỗi ngày, trẻ em ăn nửa quả đến 1 quả. Lưu ý tránh ăn chuối tiêu lúc bụng hoàn toàn trống rỗng để bảo vệ dạ dày.

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2. Rau bina

Rau bina (hay cải bó xôi) chứa tới 358mg kali trên 100g, thuộc top những loại rau lá xanh đậm tốt nhất cho hệ tim mạch, giúp trung hòa lượng muối dư thừa trong cơ thể. Nhưng cần lưu ý rằng, kali rất dễ tan trong nước. Vì vậy bạn nên ưu tiên hấp hoặc xào nhanh thay vì luộc quá lâu. Những người có tiền sử sỏi thận nên chần sơ rau qua nước sôi để giảm bớt axit oxalic, duy trì lượng ăn khoảng 100 - 150g mỗi ngày chứ đừng ăn vô tội vạ dễ phản tác dụng.

3. Kiwi xanh

Kiwi xanh sở hữu hàm lượng kali rất cao với 291mg kali trên 100g. Bên cạnh đó, loại quả này còn dồi dào vitamin C và chất xơ vượt trội, giúp kích thích tiêu hóa và làm mát cơ thể hiệu quả. Mỗi ngày ăn 1 đến 2 quả là lượng chuẩn chỉnh. Người có cơ địa dễ dị ứng hoặc trẻ nhỏ lần đầu ăn nên thử một lượng nhỏ trước để quan sát phản ứng cơ thể.

4. Khoai lang

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Khoai lang chứa 285mg kali trên 100g. Đây là nguồn tinh bột phức hợp tuyệt vời giúp cơ thể tích lũy kali bền bỉ và hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn hẳn cơm trắng. Bạn nên ăn khoai lang hấp hoặc nướng vào bữa sáng hoặc bữa phụ, tránh ăn khoai chiên nhiều dầu mỡ. Lượng ăn phù hợp là 1 củ cỡ vừa (khoảng 100 2 150g) mỗi ngày.

5. Đậu nành

Bạn sẽ nhận được khoảng 250mg kali trên 100g đậu nấu chín. Đây là nguồn protein thực vật và khoáng chất tuyệt vời giúp bảo vệ hệ tim mạch, rất thích hợp để làm các món sữa hay chè, canh giải nhiệt mùa hè. Lưu ý nhỏ là nên uống nước đậu nành ít đường hoặc không đường để cơ thể hấp thụ kali tốt nhất. Người lớn có thể uống 300 đến 500ml mỗi ngày, không nên uống quá nhiều vào buổi tối để tránh đầy bụng.

6. Thanh long

Thanh long là loại quả giải nhiệt hoàn hảo với lượng nước lớn và chứa 226mg kali trên 100g. Lượng kali này giúp kích thích cơ thể đào thải natri, làm giảm hiện tượng tích nước gây phù nề ngày nắng nóng. Lưu ý khi ăn: Mỗi lần ăn khoảng nửa quả đến 1 quả nhỏ (tương đương 200g). Do thanh long có tính mát, những người đang bị lạnh bụng hoặc tiêu chảy không nên ăn nhiều.

7. Hạt điều

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Hạt điều khép lại danh sách thực phẩm nên ăn để bổ sung kali mùa hè với hàm lượng 200mg kali trên 100g. Đây là món ăn vặt tiện lợi giúp bổ sung năng lượng và khoáng chất nhanh chóng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ vào bữa xế. Tuy nhiên, bạn nên nhớ chỉ nên ăn một nắm nhỏ khoảng 20 đến 30g hạt điều mỗi ngày. Khi ăn nên chọn loại hạt điều nguyên vị, tránh các loại rang muối đậm vị vì lượng muối cao sẽ làm mất đi tác dụng hạ huyết áp của kali.

Khuyến cáo quan trọng từ chuyên gia khi bổ sung kali: Thận là cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm bài tiết ion kali dư thừa ra khỏi cơ thể. Do đó, những người có chức năng thận kém hoặc đang mắc bệnh thận mãn tính bắt buộc phải tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng cường các thực phẩm giàu kali này vào thực đơn, tránh tình trạng kali tích tụ trong máu gây nguy hiểm đến tính mạng.

Nguồn và ảnh: Health 2.0, Eat This, EDH