Danh sách 680 ô tô, xe máy bị phạt nguội vì vượt tốc độ trong 1 tuần ở Bắc Ninh
Tuần từ 21/9- 27/9, Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Bắc Ninh phát hiện và xử lý 680 ô tô, xe máy vi phạm chạy quá tốc độ quy định trên địa bàn.
- 430 chủ phương tiện mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 theo danh sách mới nhất
- CSGT đề nghị 671 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất
- Công an thông báo: 251 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Danh sách các xe bị phạt nguội vi phạm tốc độ như sau:
88C-143.44; 98A-253.45; 98A-284.24; 98A-868.23; 98A-879.57; 98B3-949.81; 98C-136.66; 98C-156.29; 98E1-772.07; 98E1-793.99; 98F1-294.66; 98AB-290.23; 99B-402.37; 14A-695.39; 98A-389.72; 98B2-708.80; 29A-201.96; 89A-621.02; 98A-476.31; 98C-136.66; 98C-137.04; 98C-370.80; 37AB-447.52; 98AA-326.84; 98E1-822.13; 98A-894.95; 19N-5428; 30K-614.81; 98A-406.89; 98AA-084.29; 98AE-127.82; 98B-101.37; 98E1-745.62; 98E1-851.67; 99AA-308.47; 99AA-783.29; 99B-231.63; 99AB-345.33; 30M-886.88; 30F-462.40; 30B-338.56; 99A-302.97; 30M-446.57; 35A-659.83; 20C-144.58; 22S1-438.76; 99B1-551.74; 99E1-425.63; 36AU-047.25; 12D1-315.83; 98G1-165.26; 36B8-388.02; 99H1-244.50; 99E1-580.10; 99AA-830.10; 60B2-267.01; 30N-509.04; 29E-349.19; 30B-448.78; 34A-927.13; 98A-719.91; 99B-130.77; 15A-544.75; 15H-254.64; 30A-339.81; 30F-674.55; 99A-486.45; 30M-693.32; 29K138.33; 12H1-486.93; 89AB-577.22; 29AG-963.03; 29C1-112.35; 99A-650.64; 30K-435.23; 30M-025.63; 29D-520.48; 15B-368.44; 89H-144.25; 29H-586.73; 99H-153.23; 29E-041.12; 30H-073.22; 99A-043.08; 30F-107.62; 89A-701.14; 29C-459.14.
99A676.06; 30A-912.66; 29C-928.03; 30G-767.66; 34B-068.82; 99A-318.85; 99B-256.89; 29D-564.69; 34A-619.16; 15B-281.44; 15H-326.87; 34A-081.36; 29K-298.89; 30M-204.72; 29E-333.07; 30E-532.10; 99A-879.05; 29E-701.05; 29E-025.29; 20E-208.96; 35A-582.21; 29K-105.56; 89H-044.56; 30E-465.20; 30B-907.32; 29E-179.70; 51D-291.00; 29C-828.06; 99A-151.69; 99A-650.64; 30K-435.23; 30M-025.63; 29D-520.48; 15B-368.44; 89H-144.25; 29H-586.73; 99H-153.23; 29E-041.12; 30H-073.22; 99A-043.08; 30F-107.62; 89A-701.14; 29C-459.14; 99A676.06; 30A-912.66; 29C-928.03; 30G-767.66; 34B-068.82; 99A-318.85; 99B-256.89; 29D-564.69; 34A-619.16; 15B-281.44; 15H-326.87; 34A-081.36; 29K-298.89; 30M-204.72; 29E-333.07; 30E-532.10; 99A-879.05; 29E-701.05; 29E-025.29; 20E-208.96; 35A-582.21; 29K-105.56; 89H-044.56; 30E-465.20; 30B-907.32; 29E-179.70; 51D-291.00; 29C-828.06; 99A-151.69; 30B-386.44; 36K-063.85; 89H-187.96; 29A-875.01; 36A-841.68; 30H-631.79; 30E-690.59; 99B-416.60; 99A-598.35; 29E-718.52; 29E-677.01; 89H-177.47; 99B-133.59; 30M-246.01; 30G-605.70; 29K-054.30; 90H-025.45; 30B-095.8p; 30G-137.82; 29G1-943.90; 12H1-496.18; 12HA-073.50; 12L1-019.93; 98M1-280.48; 19L1-172.80; 99AA-493.75; 12FA-037.71; 12D1-159.74; 98B3-376.86; 12AA-500.54; 25AB-024.07; 49D1-541.27; 28L1-224.54; 12H-057.18; 12H-060.28; 37R-041.21; 98F1-337.89; 12AA-652.91; 98C1-187.80; 12HA-092.61; 12AA-437.81; 98C1-289.16; 12LA-089.09; 12AA-115.07; 12H1-502.82; 12H1-013.63; 98AF-036.30; 11AA-182.67; 98B3-921.63; 12AA-323.50; 98M1-188.83; 12AA-482.33; 99B-182.20; 88AD-045.66; 98B2-379.12; 29BG-035.67; 98AA-082.68; 12AA-193.87; 98D1-029.69; 99B-219.41; 99B-308.52; 88A-699.21; 98Y5-5228; 29E-437.64; 98D1-590.32; 98L6-7377; 29V-5811; 99B-273.42; 30M-866.66; 19A-541.30; 30G-227.28; 98D1-042.85; 99H-064.41; 98C-176.85; 98C-308.70; 98G-002.36; 30M-111.50; 29H-548.66; 88C-091.04; 98D1-445.21; 20G1-230.50; 98B-115.73; 98C-364.76; 98A-898.41; 30M-506.83; 98D1-620.71; 98A-933.65; 99AB-411.23; 30H-095.16; 30M-856.61; 99A-703.40; 29A-570.21; 98H-049.66.
99B-271.81; 99B-225.88; 18H-017.30; 29A-144.01; 99AA-600.96; 99H-151.45; 98N5-5806; 98B-132.94; 99H-139.59; 30H-644.96; 30L-078.66; 29K-226.95; 30F-871.04; 99B-199.99; 29Y5-749.25; 98B3-468.60; 98C-307.76; 19H-062.60; 98A-040.05; 98AE-070.89; 98B2-72947; 98F1-324.77; 99A-255.81; 89A-922.44; 90AD-032.62; 98A712.14; 98AE-075.54; 98B3-026.84; 98F1-233.49; 98N2-3208; 98A-420.43; 26A-291.43; 98A-952.62; 19AF-114.95; 30A-962.88; 30F-420.19; 51L-675.18; 98B-074.04; 98C-208.58; 99B-501.41; 98M7-1322; 98A-645.62; 98AB-136.25; 98B3-883.83; 98E1-915.73; 98AE-028.12; 98A-760.00; 34A-172.86; 98A-846.24; 98A-144.51; 98B3-594.60; 98C-250.19; 14A-751.14; 30G-599.45; 98C-284.57; 30F-054.71; 98A-248.63; 98A-79262; 29H-986.20; 98E1-584.09; 98E1-556.83; 18D1-796.46; 99AA-625.32; 98A-382.59; 29E-69056; 30H-246.89; 29E-431.61; 98A-367.28; 30K-785.09; 98F1-473.78; 15F-000.81; 30H-777.32; 99B-035.11; 99A-645.68; 99A-488.38; 99A-512.97; 60F2-020.17; 26D1-411.24; 99A-458.96; 34RM-017.11; 20RM-016.14; 34LD-010.57; 14RM-000.07; 29BD-009.75; 30H-322.51; 89M1-3305; 20A-143.48; 99B-086.83; 99A-684.13; 29C-957.37; 18C-150.27; 99C-219.64; 30H-305.89; 99C-150.89; 99A-402.46; 99A-890.54; 19C-257.52; 30B-668.72; 99A-744.41; 34L-314.11; 29H-193.08; 99A-483.98; 99A-866.19; 99H-097.68; 89C-153.00; 99B-445.38; 98A-702.17; 50E-482.01; 99A-509.47; 99C-042.47; 99A-930.10; 30M-656.53; 29B-197.75; 98A-512.22; 99B-131.88; 99B-067.21; 99B-084.02; 99C-302.53; 99A-530.85; 99A-491.78; 30H-302.72; 98RM-01820; 19N-5428; 30E-217.16; 30F-245.29; 98A-711.59; 98A-728.88; 98B2-539.38; 98H1-271.62; 98H1-374.95; 99AA-471.63; 99B-331.93; 98B2-512.90; 20B-271.31; 98A-842.05; 98A-963.26; 99H3-0325; 98AA-365.37; 98AL-038.98; 98B3-249.02; 98C-191.40; 98H1-358.20; 29K4-7027; 88D-002.13; 98A-841.55; 98A-942.19; 98H1-442.77; 98K8-2688; 98MĐ8-077.91; 98A-332.24; 98A-566.97; 98K8-2656; 29C-199.89; 11c-071.07; 30G-160.50; 98a-663.36; 98c-221.97; 99b-312.15; 99H-145.57; 30L-551.50; 20A-507.34; 30B-142.41; 99B-474.57; 89A-996.89; 34A-400.74; 99A-736.08; 89H-148.33; 29X3-501.41.
99H-158.90; 21CA-074.06; 29E-079.54; 15K-418.45; 99A-898.75; 99C-282.61; 30M-886.61; 29E-093.76; 99B-228.91; 99A-931.40; 99A-539.25; 29RM - 058.31; 98A - 818.16; 99B - 322.82; 98AF - 085.51; 98AF -088.97; 98G1-006.90; 29C-389.86; 30Y7-3793; 98E1-632.42; 98AA-407.17; 98C-307.62; 99AA-984.87; 99AB-357.82; 34A-677.98; 34A-845.04; 60F2-440.63; 98A-860.14; 28FN-076.43; 36AB-572.12; 98AB-230.38; 98E1-836.69; 98K1-298.60; 98M1-095.03; 99AB-353.54; 99S1-6306; 98F1-419.87; 20A-128.45; 51G-453.68; 98K-8170; 99AB-432.62; 20AA-865.95; 81M1-258.33; 98AL-034.26; 98B3-824.36; 98K4-0896; 12HA-052.81; 18H-038.40; 36B1-780.85; 36B6-165.49; 37P1-734.60; 88F1-527.99; 98E1-203.05; 98H1-188.23; 99AA-123.62; 99B-196.34; 99B-357.79; 99E1-466.47; 99H1-333.39; 99A-771.17; 11AA-289.56; 12AA-094.94; 98B2-797.59; 98E1-657.66; 99AA-836.01; 99D1-484.45; 99H1-429.47; 12S1-133.46; 17AK-015.85; 20AF-100.97; 25AN-047.48; 29AC-939.39; 29D1-914.08; 29F1-694.07; 30X5-5329; 34B1-196.99; 34K8-4978; 36AY-007.14; 36K-367.01; 90A-065.97; 99AA-496.06; 99AB-217.47; 99AB-776.32; 99AE-072.26; 99B-352.93; 99D1-547.08; 99D1-570.49; 99E1-537.24; 99G1-379.59; 99G1-473.16; 99G1-521.44; 99G1-636.63; 99H1-206.37; 99K1-230.12; 99L6-0834; 74L1-346.34; 98G1-045.27; 99A-423.59; 99AC-054.20; 99B-373.72; 99C1-568.32; 99E1-411.02; 99E1-476.93; 99G1-356.50; 99H1-212.94; 99H1-415.08; 99Z2-0686; 88A-622.07; 99D1 - 551.82; 28N1 - 067.55; 99AA -744.05; 99B1 - 475.00; 20AE - 083.36; 29E - 677.54; 99B1 - 527.43; 29BM - 060.63; 20C - 282.32; 99B - 061.88; 36AL - 019.24; 29C -166.00; 99A - 741.81; 99A - 523.04; 69B1 - 500.26; 29E - 885.31; 99AB - 072.03; 99AB - 571.36; 29Y5 - 492.03; 29E- 646.82; 99C- 061.61; 99C-201.01; 99A-4267.3; 99A-683.23; 30B-690.24; 19A-076.30; 29B-178.87; 34H-042.38; 29E-561.43; 30M-120.19; 29A-449.25; 99A-444.86; 99A-324.18; 99H-175.12; 30K-180.80; 29E-614.35; 30L-347.83; 30L-291.14; 99A-244.84; 29A-727.22; 30A-308.80; 99A-308.04; 99H-087.49; 18A-122.46; 30B-004.35; 99D-019.14; 29A-280.32; 99M-084.58; 99H-072.98; 29E-259.00; 29B-32127; 99A-618.75; 98C-182.36; 29E-781.61; 51G-239.28; 30F-509.97; 30G-858.79; 30M-503.41; 99C-196.80; 30B-41323; 99A-718.18; 99C-108.42; 30B-378.69; 30E-786.59; 29E-308.60; 30K-699.15; 29C-703.92; 99H-027.26; 99C-087.88; 30B-231.56; 99A-587.83; 30G-695.71; 30G-870.40; 99A-571.39; 29H-876.88; 30K-705.88; 30H-269.85; 99B-251.32; 89A-783.09; 99H-137.17; 30K-699.15; 99K-8850; 29D-584.14; 99B-321.58; 99C-028.83; 99A-791.66; 29C-571.29; 99A-555.59; 99A-72618; 99C-01743; 30K-699.15; 89C-073.70; 30L-822.62; 99A-096.11; 14A-017.23; 18A-607.09; 20A-889.76; 30B-888.16; 30F-175.10; 33P9-9989; 88A-131.32; 98AA-213.87; 98K7-4126; 18C-159.56; 20G1-597.87; 98AA-293.36; 98B2-699.32; 99AA-821.79; 99AD-027.99; 20AA-263.19; 20P1-5729; 21LA-078.27; 98AA-378.67; 98K1-173.35; 98A-766.04; 30H-299.21; 98AC-131.71; 99D1- 427.28; 99D1- 502.86; 99A- 448.88; 19B1- 548.78; 99A-477.36; 12AA-737.63; 99H-134.55; 89H-039.90; 30C-636.69; 99D1-186.17; 99D1-456.34; 99AB-616.31; 99D1- 521.72; 99L2- 4624; 30M- 345.75; 29E- 475.37; 29B1- 840.60; 29D- 047.04; 99A- 811.18; 98B1- 476.94; 99A- 847.30; 99A- 582.30; 20M3- 2157; 29G1- 990.47; 99A- 610.50; 99A- 738.31; 98AK-060.67; 98AL-052.84; 98C1-105.35; 29M1-467.39; 98C1-190.76; 30K-393.88; 29H-698.48; 98B3-224.71; 99AB-703.77.
Cần chuẩn bị gì khi đến nộp phạt?
Đối với ô tô: Thông báo vi phạm của cơ quan công an, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).
Đối với xe mô tô: Thông báo vi phạm của cơ quan công an, đăng ký xe, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).