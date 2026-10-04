Shipper lội nước giao hàng, dân giăng lưới bắt cá giữa hẻm ngập sâu ở TP.HCM

Bà Trần Thị Thu cho biết những ngày qua, gia đình phải tạm gác công việc để ở nhà trông đồ đạc mỗi khi nước dâng. “Hổm rày thấy nước ngập hoài không rút nên tôi xin nghỉ làm ở nhà để còn canh chừng, bê đồ đạc lên cao mỗi khi nước dâng. Nước ngập tầng trệt cả tuần khiến gia đình không nấu ăn được. Nhà vệ sinh phía dưới cũng bị nước đẩy từ bồn cầu lên nên cả nhà phải leo lên lầu ở”, bà Thu kể.