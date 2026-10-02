7 ngày sống trong cảnh ngập úng, không có chỗ ngủ: Cảnh tượng khó tin ngay tại TP.HCM

Hơn 7 ngày qua, nhiều hộ dân ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM vẫn sống giữa những con hẻm ngập nước, phải đi xuồng, gửi xe bên ngoài và có nhà không còn chỗ khô để ngủ.

Clip: Di Anh

Hơn 7 ngày qua, nhiều hộ dân tại các con hẻm A5, A7, A8, A9 trên đường Công Nghệ Mới, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM vẫn phải sống chung với cảnh ngập úng. Nước rút chậm, có thời điểm ngập đến đầu gối, khiến xe máy gần như không thể di chuyển. Muốn ra đường lớn, người dân phải gửi xe bên ngoài rồi lội bộ vào nhà.

Những con hẻm ở khu vực xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM đã trong tình trạng ngập lụt nhiều ngày qua (Ảnh: Di Anh)

Người dân, các em nhỏ phải dùng xuồng di chuyển trong khu vực (Ảnh: Di Anh)

Giữa những con hẻm ngập nước, một chiếc xuồng được người dân tận dụng để đưa đón. Chèo chiếc xuồng qua lại trong con hẻm, anh Nguyễn Văn Trắc cho biết hai ngày qua, việc đi lại chủ yếu bằng xuồng do nước ngập đến đầu gối, xe không thể chạy.

“Hai hôm nay là đi bằng xuồng không chứ nước ngập lút đầu gối, không đi xe được. Anh đưa mấy đứa nhỏ đi học.” - Anh Trắc nói.

Không chỉ người đi bộ, những phương tiện bị mắc kẹt trong nhà cũng phải nhờ đến xuồng để đưa ra ngoài.

Anh Lê Hồng Phong, một tài xế công nghệ, cho biết nước ngập khiến xe không thể di chuyển. Anh phải nhờ người dùng xuồng kéo xe đến đoạn đường không bị ngập để tiếp tục công việc:

“Nước ngập quá, xe di chuyển không được nên phải nhờ xuồng kéo xe ra ngoài đường. Giờ phải đi, đi 2 3 ngày mới về.”

Anh Lê Hồng Phong, một tài xế công nghệ, phải nhờ xuồng kéo xe máy khỏi khu vực ngập sâu (Ảnh: Di Anh)

Khi nước tràn vào nhà, những sinh hoạt vốn rất bình thường như nấu ăn, nghỉ ngơi hay đi lại cũng trở nên khó khăn. Có gia đình phải sang nhà hàng xóm ngủ nhờ vì trong nhà không còn chỗ khô ráo. Đồ đạc, tủ và nhiều vật dụng bị ngâm trong nước nhiều ngày.

Bà Bùi Thị Giáp cho biết mỗi khi mưa lớn, gia đình không kịp di chuyển đồ đạc nên nhiều tủ và vật dụng trong nhà bị hư hỏng:

“Mưa một cái là không kịp dọn đồ. Mấy cái tủ trong nhà là hư hết, đồ đạc hư hết. Người trong nhà mình thì đi ở nhờ nhà ai cao hơn, đi ngủ nhờ nhà hàng xóm rồi."

Ngập kéo dài khiến người dân sống trong các con hẻm buộc phải kê cao đồ đạc trong nhà (Ảnh: Di Anh)

Đặc biệt các đồ điện tử có nguy cơ hư hỏng (Ảnh: Di Anh)

Nhiều nhà dựng các tấm chắn, bạt trước cửa để tránh nước tràn vào trong (Ảnh: Di Anh)

Sống ở khu vực này đã 9 năm, chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh cho biết, năm nay thời gian rút nước chậm hơn những năm trước đó.

“Ngừng mưa 3 ngày, 4 ngày, 7 ngày vẫn còn ngập. Chị về đây là 9 năm nhưng hầu như 3 năm nay đều vậy đó, năm nay là ghê nhất nè. Mấy năm trước nó cũng cao nhưng vài ngày nó rút” chị Hạnh nói “Có nhiều nhà người ta chuyển đi, nói hẻm này sống ngập quá, nước dơ quá. Hẻm đối diện có đứa bé mới sốt xong.”

Cuộc sống của những gia đình có trẻ nhỏ lại càng vất vả. Bà Văn Thị Liên, một người mới thuê nhà trong khu vực được vài tháng cho hay, bà phải tháo cánh cửa, tận dụng làm phản giường rồi kê thêm những chiếc ghế để em bé nằm.

“Nước ngập đến bắp chân, đâu có ngủ được đâu. Lấy ghế ngồi ngủ không à. Nhà thuê ở đây cũng được vài tháng rồi. Đâu có biết ngập dữ vậy đâu, ai ngờ nó ngập vô nhà. Phải tháo cánh cửa ra làm cái giường, rồi lấy mấy cái ghế kê vô cho em bé nằm đó.” bà Liên nói.

Nước ngập trong thời gian dài ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt cũng như sức khỏe của người dân (Ảnh: Di Anh)

Người dân vẫn đang mong chờ nắng lên để nước mau rút và sớm trở lại cuộc sống thường ngày (Ảnh: Di Anh)

Với những hộ sống lâu năm tại đây, cảnh nước ngập kéo dài đang trở thành nỗi lo thường trực. Bà Ngô Tưởng Vân cho biết trước đây nước thường chỉ ngập khoảng hai ngày. Hiện nay, ngay cả khi mưa đã qua, nước bên ngoài vẫn còn ngập hơn nửa mét.

“Lúc trước nó kéo dài có hai ngày ngập. Giờ trong nhà nước không, ở ngoài cũng ngập hơn nửa thước rồi”, bà Vân nói.

Trong một căn nhà khác, bà Hai gần như đã bất lực trước dòng nước tràn vào.

“Lúc đầu cô thấy nước vô ít, cô lấy hai bàn tay lau, tay lở hết trơn. Nước ào vô là cô bỏ luôn tới giờ”, bà kể “Nhà giờ thúi hoắc luôn, thậm chí cá vô nhà ở luôn. Cô cứ cầu xin sao đừng có mưa, nắng lên để nước cạn bớt cho cô dọn dẹp thôi. Muỗi dữ lắm à”.

Ảnh: Di Anh

Giữa những con hẻm vẫn còn ngập nước, người dân tiếp tục xoay xở từng ngày. Người gửi xe ngoài đường, người đi bộ, người nhờ xuồng đưa đón, người phải tìm chỗ ngủ nhờ. Tất cả chỉ mong nước sớm rút để có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Những ngày qua, mưa lớn liên tục diễn ra tại TP.HCM khiến nhiều tuyến đường rơi vào cảnh ngập úng, đi lại khó khăn. Tại nhiều khu vực, nước dâng cao và kéo dài trên mặt đường khiến phương tiện phải di chuyển chậm, nhiều xe chết máy khi qua vùng ngập.

Tình trạng mưa lớn, triều cường và ngập úng liên tiếp đang đặt ra yêu cầu chủ động ứng phó, nhất là tại những khu vực thường xuyên ngập sâu, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống người dân.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều cao nhất năm 2026 tại trạm Phú An có thể đạt 1,70-1,75m, xuất hiện từ ngày 27 đến 29/10, vượt báo động III từ 0,10-0,15m. Tại trạm Thủ Dầu Một, đỉnh triều được dự báo ở mức 1,82-1,87m, vượt báo động III từ 0,22-0,27m.

Cùng với đó, trong thời gian từ ngày 1 đến 10/10, TP.HCM có thể xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập tại các khu vực tiêu thoát nước kém, đồng thời gia tăng nguy cơ ngập lụt, sạt lở ở khu vực ven sông, vùng trũng thấp.

Trước tình hình trên, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND phường, xã, đặc khu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai và ứng phó ngập lụt do mưa lớn, triều cường, xả lũ.

Các địa phương phải tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo và hướng dẫn giao thông; không để người dân, phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn. Đồng thời, rà soát, sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu do triều cường, mưa lớn hoặc sạt lở đến nơi an toàn.

Thành phố cũng yêu cầu tổ chức trực ban 24/24h, nhất là những ngày nghỉ lễ, cuối tuần để theo dõi diễn biến tình hình và chủ động ứng phó các tình huống xấu có thể xảy ra. Các phường, xã, đặc khu phải rà soát khu vực xung yếu, nhất là nơi từng xảy ra mưa lớn, ngập sâu; triển khai giải pháp khơi thông dòng chảy, bảo đảm tiêu thoát nước và phòng ngừa ngập úng đô thị.

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