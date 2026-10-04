Cảnh báo hố sâu nguy hiểm tại con đường ngập nặng nhất ở TPHCM

Trưa 4/10, mặc dù nước đã rút nhưng tuyến đường Phan Huy Ích, đoạn qua phường Tân Sơn – một trong những điểm ngập nặng nhất của TPHCM, vẫn còn các biển cảnh báo nguy hiểm.

Khơi thông dòng chảy kênh Hy Vọng

Ngày 4/10, ghi nhận của phóng viên cho thấy, khu vực kênh Hy Vọng, đoạn qua đường Phan Huy Ích, đơn vị thi công đã lắp đặt hệ thống biển cảnh báo với các nội dung "Công trường đang thi công" và "Hố sâu nguy hiểm". Đáng chú ý, lòng kênh đã được khơi thông thoáng đạt hơn, có phao chắn rác nhằm hạn chế tắc nghẽn dòng chảy.

Trước đó, vào ngày 1/10, trận mưa lớn kéo dài đã khiến nước kênh Hy Vọng dâng cao đột ngột, chảy xiết và tràn qua mặt đường Phan Huy Ích, quật ngã nhiều xe máy và người đi đường khi di chuyển qua đây.

Cách đó không xa, một biển cảnh báo đặt ngay nắp cống trên mặt đường Phan Huy Ích. Đây đều là những vị trí ngập sâu nhất của tuyến đường này.

Kênh Hy Vọng dài khoảng 1,8km, đảm nhận tiêu thoát cho toàn bộ diện tích phía Tây và Bắc sân bay Tân Sơn Nhất. Nước từ sân bay thoát ra kênh Hy Vọng, sau đó đổ về kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Anh Minh Quân, tài xế xe ôm công nghệ cho biết mình chính là nạn nhân do quá chủ quan thời điểm mưa lớn nơi đây. “Tôi đi xe điện nên nghĩ rằng nước dâng cao cũng không sao, chỉ cần cố gắng vượt qua đoạn ngập là ổn. Thế nhưng, khi vừa qua đoạn kênh Hy Vọng đã bị quật ngã, nước chảy rất xiết”, anh Quân nói.

Anh Tuấn Kiệt, chủ hộ kinh doanh trên đường Phan Huy Ích cho biết trong 10 ngày qua, tuyến đường này lập kỷ lục ngập sâu 4 lần. Có thời điểm xe buýt và ô tô nằm “bất động” 4- 5 giờ mới được cứu hộ.

“Chắn bao cát, gắn máy bơm, dùng xô tát nước là điều quá quen thuộc với người dân nơi đây. Thế nhưng lần đầu tôi thấy nước dâng cao đến như vậy, có thời điểm cao hơn nửa thân người lớn”, anh Kiệt chia sẻ.

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Xe máy bị quật ngã do dòng nước ngập chảy xiết tối 1/10.

Mệt mỏi vì ngập nặng, mong sớm khắc phục

Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết đường Phan Huy Ích ngập nặng hơn những năm trước do bị ảnh hưởng bởi dự án thi công cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên.

Nguyên nhân chủ yếu do quá trình thi công gặp khó khăn trong xử lý lượng bùn đất nạo vét, ước khoảng 3,3 triệu m3, do chưa có nơi tiếp nhận. Lòng kênh chưa được khơi thông hoàn toàn, một số vị trí phải tập kết tạm, ảnh hưởng khả năng thoát nước khu vực. Khi mưa to xuất hiện, lượng nước dâng lên xâm nhập ngược lại các tuyến cống, gây hạn chế hoạt động của hệ thống cống hiện hữu.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc dự án Tham Lương, Bến Cát - Rạch Nước Lên, đoạn cách đường Phan Huy Ích khoảng 200m, 2 bên bờ kênh xuất hiện nhiều ụ sình bùn lớn, có đoạn thu hẹp khoảng hơn 1/3 dòng chảy của kênh.

Sình bùn tích tụ ven bờ kênh đã thu hẹp dòng chảy của kênh Tham Lương.

Chỉ tay về phía dòng kênh, anh Minh Tân, người dân khu vực cho biết những năm gần đây kênh đã bớt rác thải, tuy nhiên lượng bùn sình vẫn còn rất nhiều. Ven mặt đường, nhiều cống thoát nước vẫn còn bị rác bủa vây.

“Nếu không phải là nhà của bố mẹ để lại, chắc vợ chồng chúng tôi cũng đi chỗ khác ở. Khu vực này kinh doanh rất nhộn nhịp, phương tiện qua lại nhiều, có nhiều trường học, chung cư, điểm “chết” duy nhất chính là ngập quá sâu, lâu thoát, ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh”, anh Tân thở dài.

Để hạn chế ngập, Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật cho biết đã yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng dọn dẹp các chướng ngại vật lòng kênh để đảm bảo dòng chảy; cử lực lượng ứng trực để tổ chức phân luồng giao thông, hỗ trợ các phương tiện qua các vị trí ngập. Đồng thời, vận hành các trạm bơm di động, cố định để hỗ trợ hệ thống thoát nước.